V Žiline začali prípravu bez reprezentantov

MŠK Žilina má vytypovaných viacero hráčov, posily budú závisieť od odchodov.

12. jún 2019 o 14:14 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Po necelých troch týždňoch sa futbalisti MŠK Žilina dnes opäť zišli na štadióne. V neveľmi zmenenej zostave odštartovali prípravu na sezónu 2019/2020. V kabíne chýbal akurát Jakub Holúbek, ktorý prestúpil do klubu čerstvého poľského majstra Piast Gliwice, Jaroslav Mihalík, ktorý by sa mal vrátiť do Cracovie Krakov a reprezentanti, ktorí sa po povinnostiach v národných výberoch pripoja k tímu v pondelok. Do prípravy sa na začiatku zapojilo 26 hráčov.

Nové tváre zatiaľ v mužstve nie sú žiadne. Tréner Jaroslav Kentoš sa však vyjadril k možným odchodom. „Jaro by sa mal vrátiť do svojho klubu, do Krakova. Uvidíme, aký to bude mať vývoj, zatiaľ je všetko v jednaní,“ priblížil žilinský lodivod situáciu okolo reprezentačného útočníka.

Tomiča chcú udržať

V príprave zatiaľ chýba aj 19-ročný Róbert Boženík. Ten v uplynulých dňoch absolvoval svoje prvé zápasy v najcennejšom drese. „Podal dobré výkony, hlavne včerajší kvalifikačný zápas zvládol dobre. Teším sa z toho, verím, že bude naďalej skromný, že zvládne mediálny tlak a prestupové obdobie,“ povedal Jaroslav Kentoš.

V prípade mladého reprezentanta sa hovorí najmä o záujme z Belgicka a Talianska.