Kuricová zažila premiéru medzi dorastenkami

Mladá atlétka najmä počas prvého súťažného dňa podávala výborné výkony.

12. jún 2019 o 10:29 AO ŽILINA

Koncom mája sa v Trnave uskutočnili majstrovstvá Slovenska v atletike vo viacbojoch, pričom svoje pretekárske zastúpenie na nich mal aj Atletický oddiel Žilina. V kategórii dorastenky sa po prvýkrát predstavila Veronika Kuricová.

Viacboj pozostáva so siedmich disciplín rozdelených do dvoch dní. Po prvom dni, kedy Veronika absolvovala 100 m beh cez prekážky (osobný rekord), skok do výšky, vrh guľou a beh na 200 m to vyzeralo veľmi nádejne na medailový zisk. Priebežne jej patrilo štvrté miesto.

V druhom dni bola ako prvá disciplína na programe diaľka. Veronika veľmi nevyšla, veď za osobákom zaostala o 23 cm. Potom nasledoval hod oštepom a beh na 800 m a po zrátaní bodov z oboch dní nakoniec Veronika skončila na peknom siedmom mieste v kvalitnej pätnásťčlennej konkurencii z celého Slovenska.

„Veronike, samozrejme, gratulujeme a veríme, že pri ďalších pretekoch to už bude o pár miest vyššie,“ povedal tréner Roman Coma.

