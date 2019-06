Skutočné motorky s eleganciou elektriny + FOTO

V koncepte Smart city predstavil Antik Telecom aj typ elektromotorky SuperSOCO doplnený o prvky užitočné pre mestskú políciu, akými sú osvetlenie, dodatočné batožinové priestory alebo hlasný výstražný systém.

10. jún 2019 o 15:48

Typ motoriek Super SOCO je vhodný aj pre mužov zákona. Spojenie elektrickej mobility a jednostopového vozidla, finančne dostupnejšieho, ako je auto, by mohlo dostať viac policajtov do slovenských ulíc. (Zdroj: Daniel Balucha)

Elektromobily SOCO spôsobujú renesanciu na trhu elektronických motoriek.

Spoločnosť Antik to myslí s elektronizáciou vozidiel vážne. V koncepte Smart city predstavujú tri typy elektrovozidiel značky SOCO: Super SOCO, ktorý je vhodný napríklad pre mestskú políciu, mestský typ Super SOCO TS 1200R a prepracovaný elektrický mestský skúter Super SOCO CU-X.

Spoločnosť Antik sa okrem iného zameriava na požičiavanie mechanických bicyklov – bikesharing, ktorý nedávno spustila v celom meste v Košiciach, no so svojimi elektromobilmi má veľké plány. Expanzii sa určite nebráni.

„Motorky majú elektrický motor, sú ekologické. Chceme ľuďom poskytnúť radosť z jazdy aj na elektrických vozidlách. Nesmú mať pocit, že elektromobil musia používať len preto, že je ekologický,“ hovorí Peter Blaas, riaditeľ rozvoja spoločnosti, a ďalej vysvetľuje, že vodič musí mať pocit, že sedí na skutočnej motorke, ktorá má zároveň elegantné vlastnosti elektriny. „Motorka je úplne tichá a neprodukuje výfukové plyny. Dúfame, že nastane čas renesancie jednostopových vozidiel na Slovensku, ktorých predaj bol doteraz veľmi nízky.“

Pomáhať a chrániť ekologicky

Typ motoriek Super SOCO je vhodný aj pre mužov zákona. Vozidlo je obrandované, čo znamená, že má na sebe prvky, ktoré ho označujú za vozidlo mestskej polície. „Mestská polícia je typický užívateľ, ktorý musí byť viditeľný v uliciach. Preto si myslíme, že spojenie elektrickej mobility a jednostopového vozidla, finančne dostupnejšieho, ako je auto, dokáže dostať viacej policajtov do slovenských ulíc,“ tvrdí Blaas.

Motorka má nemecký motor Bosch a dosiahnete s ňou enormné zrýchlenie. Súčasťou sú dve batérie, ktoré sa dajú vymieňať. „Keď chceme dosiahnuť stopercentnú mobilitu, je optimálne mať jednu batériu uloženú v depe, doma alebo na stanici a jednu vo vozidle. Ale je možné nosiť aj dve baterky naraz, čím sa zvýši dojazd na dvojnásobok, to znamená niečo okolo 120 – 160 km,“ vysvetľuje Blaas.

Na mieste, kde je v bežnej motorke umiestnené miesto pre nádrž na benzín, sa v tejto motorke nachádza priestor pre osobné veci, no aj priestor pre uloženie oboch batérií. V cene motorky je nabíjačka na 220v, čiže s nabíjaním nie je žiaden problém.

Typ Super SOCO môže byť doplnený o prvky užitočné pre mestskú políciu, akými sú osvetlenie, dodatočné batožinové priestory alebo hlasný výstražný systém. Okrem klasického displeja má motorka doplnkový displej pre políciu, ktorý im umožňuje zapínať výstražné osvetlenie a sirény. Na displej je možné pripojiť aj megafón, cez ktorý môže policajt odkomunikovať hlásenie.

Ležérna mestská motorka

Základný model motoriek TC slúži ako motorka do mesta. Má priestor pre dve batérie s dojazdom 120 – 140 km. Záťaž tohto modelu je až 170 kg, čiže pohodlne odvezie aj dve osoby.

„Táto motorka zvláda rýchlosť až 95 km za hodinu, zároveň je v retrodizajne so skvelým detailom – budíkmi napoly mechanickými, napoly digitálnymi a so živým ukazovateľom brzdovej kvapaliny na riadidlách,“ prezrádza.

Oproti konštrukcii konkurenčných elektromotoriek je motor v modeli TC v strede tela blízko ťažiska a prenos sily je prostredníctvom remeňa.

Šampión nákladov

Elektrifikácia zasiahla aj typ motorky pizza delivery. Peter Blaas vysvetľuje, že v spoločnosti Antik si od tohto typu sľubujú veľmi veľa: „Je to produkt, ktorý mienime poskytovať najmä ako službu či už reštauráciám, alebo doručovateľskej spoločnosti. Požičiame im vozidlo na určitý počet mesiacov, platia iba mesačný poplatok so zárukou mobility. To znamená, že ak príde k poruche, vymeníme im motorku za funkčnú.“

V spoločnosti tento mestský skúter pasujú za ťahúňa, má totiž nosnosť až 160 kg plus vodič. Je teda určená na ťažké zásielky ako noviny, ale je možné ju používať aj na dodávku jedla a potravín. Skúter je vybavený prednou HD kamerou s nočným videním. Pri výskyte nebezpečných situácií zašle video do mobilného telefónu. K bezpečnosti prispievajú aj účinné brzdy, SOCO CU-X dokáže zastať na vzdialenosti len 1,8 metra pri rýchlosti 20 km/h. Zaručuje rýchlu roznášku a efektívnejšiu ako akýmkoľvek, hoci aj malým autom.

Spoločnosť Antik Telecom oznámila naozaj masívny nástup do segmentu e-mobility. Výkonné elektrické motorky Antik Super SOCO, vhodné pre podnikanie aj relax, prinesú dostupnú alternatívu ekologickej dopravy.