Regionálny futbal: Stráňavy zdolali Staškov, Bytča remizovala na Kysuciach

Pozrite si, aké výsledky prinieslo predposledné kolo sezóny 2018/2019.

10. jún 2019 o 15:01 Tomáš Hládek

IV. liga: Rajec prekvapil tabuľkového favorita

Rosina – Bobrov 1:2 (0:1)

Góly: 60. (pen.) Drexler – 8. Smondek, 52. Čiernik. Rozhodoval Belko, 100 divákov. ŽK: Drexler, Zábavník, Bolibruch, Gajdoš E., Kubík – Stašák. ČK: 85. (po druhej ŽK) Gajdoš E.

ROSINA: Jurčenko – Líška, Pudík, Kroupa, Drexler (64. Bolibruch), Gajdoš E., Kubík, Gajdoš M., Tabak, Riecky, Zábavník.

Pre Bobrov bol zápas v Rosine mimoriadne dôležitý, keďže hostia by si v prípade víťazstva zabezpečili definitívu zotrvania v IV. lige. Bobrov od úvodu bojoval a už po ôsmich minútach viedol po góle Smondeka. V druhom polčase navýšil vedenie hostí Čiernik. O osem minút bolo znížené, keď sa z bieleho bodu presadil Drexler. Snahy domácich o vyrovnanie uťalo vylúčenie Gajdoša v závere. Bobrov sa po výhre teší zo záchrany v súťaži.

Bánová – Diviaky 10:0 (5:0)

Góly: 8. Švikruha, 18. Ďurica, 19., 21., 42. a 51. Jasenovský, 65. Cisárik, 71., 83. a 88. Horecký. Rozhodoval Batiz, 150 divákov. Bez kariet.

BÁNOVÁ: Kosa – Kubena, Mráz (43. Harman), Horecký, Bendík (46. Ďuratný), Ďurica (60. Hruška), Kincl, Jasenovský (66. Krajiček), Lazar, Cisárik, Švikruha.

Motiváciou futbalistov Bánovej bola víťazná domáca rozlúčka so štvrtou ligou. Zverenci Miša Molnára od úvodu jasne dominovali a do šatní sa šlo za stavu 5:0. Po zmene strán pokračoval strelecký koncert domácich futbalistov, ktorí zaťažili konto Mateja Vaclavíka v bráne hostí ďalší piatimi kúskami. Blysli sa najmä štvorgólový Jasenovský a hetrikom Horecký. Bánová rozdrvila Diviaky 10:0.

Prečítajte si tiež: VIDEO: Sedliaček sa trafil ako Ronaldo

Stráňavy – Staškov 4:1 (2:0)

Góly: 12. Janči M., 23. Ivan, 64. Janči L., 76. Zajac – 75. (pen.) Polka J. Rozhodoval Ligas, 150 divákov. ŽK: Remek – Brezina.

STRÁŇAVY: Sága (46. Ďuríček) – Kubica, Janči M., Janči L., Ivan (81. Hreus), Ďuratný, Zajac, Pleva, Remek, Rolček (62. Ondák M.), Chrachala.

Úvod zápasu patril futbalistom spod Polomu, ktorí sa so sezónou chceli rozlúčiť víťazne. Ich plány začal napĺňať už v 12. minúte Marek Janči – 1:0. O jedenásť minút sa presadil Ivan a rozdiel bol dvojgólový. V druhom polčase navýšil vedenie Jančiovcov Lukáš Janči. Hosťom sa podarilo znížiť z penalty, no už o minútu dal na 4:1 Zajac. Stráňavy ukončili sezónu výhrou.

Rajec – Dolný Kubín 2:1 (0:0)

Góly: 54. Kordiš, 81. Miko – 84. Chovanec. Rozhodoval Kuteľ, 100 divákov. ŽK: Hollý, Jeťko – Baričák.

RAJEC: Fraštia – Hnát, Drahno, Hájek, Cúg (83. Sudor), Rybár, Miko, Hollý (66. Paulini), Kordiš (88. Dubeň), Person (76. Gabaj), Jeťko (90. Osika).

Rajeckí futbalisti vstupovali do stretnutia proti Kubínu v pozícii outsidera. Domáci však na papierové predpoklady nedali a ujali sa vedenia po góle Kordiša. Keď navýšil vedenie Rajca Miko, zdalo sa, že je o zápase už rozhodnuté. Hostia následne vrhli všetky sily do útoku, no stačilo im to len na gól Chovanca. Rajec vyhral o jeden gól.

Ostatné výsledky: Makov - Žabokreky 4:1, Belá-Dulice – Závažná Poruba 5:2, futbalisti Tepličky nad Váhom mali voľno.

1. Bánová 23 18 2 3 79:24 56

2. Stráňavy 24 13 3 7 51:27 46

3. Belá-Dulice 23 10 7 6 47:44 37

4. Dol. Kubín 22 10 5 7 34:32 35

5. Makov 23 9 5 9 44:38 32

6. Teplička 23 8 7 8 36:32 31

7. Staškov 23 7 7 9 52:55 28

8. Z. Poruba 23 7 7 9 36:52 28

9. Rajec 23 7 6 10 36:41 27

10. Rosina 23 8 3 12 33:44 27

11. Bobrov 23 7 5 11 29:45 26

12. Žabokreky 23 6 5 12 26:41 23

13. Diviaky 23 6 4 13 35:62 22

V. liga: Kotešová vsietila Skalitému dva góly, nedostala ani jeden

Predmier – Belá 0:0

Rozhodoval Forbak, 150 divákov. ŽK: Martinka, Pobijak A. – Šipčiak R., Žingora, Kubík, Macho.

PREDMIER: Uríček – Martinka, Husár, Pistovčák S., Bačík (64. Remeš), Popelka, Pistovčák T., Čička, Šebík, Pojak A., Rosa.

BELÁ: Tichák – Švec, Šipčiak R., Laščiak, Špirka, Žingora (42. Kvasnica), Kubík, Mihalčatin, Krška, Macho, Kopera.

Predmier sa v prípade víťazstva v predposlednom kole mohol posunúť pred Belú. Domáci mali viac z hry a vypracovali si za zápas päť čistých šancí, ktoré však nepremenili. Najväčšia šanca stretnutia však prišla v 80. minúte na druhej strane, ale Švecov pokus zázračne vytiahol Uríček. Domáci bojovali a dreli celý zápas, ale nakoniec im bod zachránil skvelý Uríček.

Kotešová – Skalité 2:0 (1:0)

Góly: 7. Kendy R., 73. Mikoláš. Rozhodoval Pleva, 150 divákov. Bez kariet.

KOTEŠOVÁ: Polko – Stískala, Kendy P., Daniš, Valášek, Krajči (59. Škorvánek), Kendy R., Mozolík P., Budiský (74. Patyka), Mikoláš, Tabak (67. Jandačka).

Vo vyrovnanom zápase mali viac z hry hostia, ale vyložené šance si vypracovávali častejšie domáci. Kotešová sa ujala vedenia už v siedmej minúte, keď strelou z 20-metrov pod brvno otvoril gólový účet stretnutia Roman Kendy.

V 73. minúte sa telom presadil cez obrancu hostí Valášek, nahral pred odkrytú bránu Mikolášovi a ten spečatil víťazstvo Kotešovej v podobe 2:0. Na stave už nič nezmenil ani pokutový kop Mudríka, ktorý voči Polkovi neuspel.

Varín – Oščadnica 2:3 (1:2)

Góly: 28. Hruška P., 73. Zimen – 4. Vaštík, 37. Gončár, 49. Kučák. Rozhodoval Sitár, 100 divákov. ŽK: Kubík.

VARÍN: Ružička – Lopušan, Kubala, Cvacho, Chebeň, Sobol (64. Zimen), Staník (68. Zimen), Kubík (66. Repáň), Koňušiak Ľ., Hruška P., Rendek.

Varín nastúpil proti poslednej Oščadnici s mladým kádrom a hráčmi z lavičky, keďže až šesť futbalistov zo základnej zostavy nemohlo hrať kvôli zraneniam. Hostia to využili na rýchly gól, keď po dorážke penalty viedli 1:0. Následne domáci po centri do šestnástky vyrovnali. V 37. minúte potrestal chybu domácich obrancov Gončár. Štyri minúty po zmene strán opäť domáca obrana zaspala a Kučák zvýšil vedenie Oščadnice. V 73. minúte našla centrovaná lopta Zimena a ten znížil na rozdiel jedného gólu. Varín sa však s domácim prostredím lúči prehrou o jeden gól.

Strečno – Višňové 3:1 (2:0)

Góly: 2. May, 24. Čičmanec, 76. Beháň J. – 58. Majtanik. Rozhodoval Scherer, 80 divákov. ŽK: Čičmanec, Beháň P. – Mano, Minarčik, Majtan. ČK: 37. (po druhej ŽK) Mano.

STREČNO: Matejčík – Bielik, Beháň P., Tučník, Beháň J. (89. Sokolovský), Ilovský, Syrovatka (82. Melo), Kosa, Oberta (79. Trpiš), May (57. Ceplák), Čičmanec (72. Kocian).

VIŠŇOVÉ: Vereš – Minarčik, Štefunda, Mano, Majtán (79. Štefanica A.), Ťažký, Došlík, Majtanik, Sventek, Štefanica O. (41. Kurucár), Turský (73. Tandara).

Strečno sa dostalo do rýchleho vedenia, keď sa trafil anglický legionár May. V 24. minúte bolo 2:0, keď prekonal Vereša Čičmanec. Následne bol vylúčený Mano, čo ešte viac skomplikovalo nádeje hostí na úspech v zápase. Po zmene strán však znížil Majtanik. O 18. minút dal finálnu podobu výsledku Jakub Beháň. Strečno vyhralo 3:1.

Vysoká nad Kysucou – Bytča 2:2 (1:2)

Góly: 26. a 82. Barčák – 11. Gajdošík, 30. Karafa, R: Michal Duraj, 200 divákov, ŽK: 88. Matej Gajdošík, 15. Martin Pavlík.

BYTČA: Porubčan – Čikota, Gašperík, Gajdošík (90. Krištof), Malík (83. Turek), Šichman (73. Pavlík), Janásek, Karafa, J. Jánošík, Pastorek, Šamaj.

V zápase domáceho Spartaka s Bytčou sa vedenia ujali hostia. V 11. minúte prekonal Podhorca Gajdošík – 0:1. Domáci vyrovnali v 26. minúte Barčákom – 1:1. Nerozhodný rezultát netrval príliš dlho, o štyri minúty poslal Bytču do vedenia Karafa – 1:2. Od tohto momentu diváci dlho gól nevideli, až v 82. minúte druhým gólom v zápase vyrovnal na konečných 2:2 Barčák. Vysoká nad Kysucou sa vrátila na druhú priečku v tabuľke.

Ostatné výsledky: KNM – Čierne 1:1, Turzovka – Zborov nad Bystricou 1:0.

1. KNM 25 17 5 3 60:14 56

2. Vysoká n. K. 25 13 4 8 65:38 43

3. Strečno 25 13 4 8 42:37 43

4. Čierne 25 13 2 10 51:43 41

5. Višňové 25 11 6 8 38:28 39

6. Kotešová 25 12 2 11 47:43 38

7. Belá 25 11 5 9 49:54 38

8. Predmier 25 11 3 11 41:36 36

9. Bytča 25 11 2 12 58:56 35

10. Turzovka 25 10 5 10 57:56 35

11. Skalité 25 9 3 13 39:47 30

12. Varín 25 8 3 14 24:39 27

13. Zborov 25 6 3 16 26:63 21

14. Oščadnica 25 6 1 18 32:75 19