V novom čísle týždenníka MY Žilinské noviny sa dočítate

Aktuálne číslo už nájdete v stánkoch, vo vybraných obchodoch aj priamo v redakcii.

10. jún 2019 o 10:57 Dominika Mariňáková

V aktuálnom vydaní nájdete aj tieto témy:

Téma z titulky: Na stĺpik sa napichlo auto. Svietila vraj zelená, mesto chce zvaliť vinu na vodiča

Na stĺpik sa napichlo auto. Svietila vraj zelená, mesto chce zvaliť vinu na vodiča Hlavná téma: Očkovanie detí. Ak v parlamente prejde novela zákona, dieťa bez očkovania sa do škôlky nedostane

Očkovanie detí. Ak v parlamente prejde novela zákona, dieťa bez očkovania sa do škôlky nedostane Záchytka stále chýba, opití potom robia problémy v nemocnici

Ivana Köhlera ocenili za celoživotné dielo

Klietky či kontajnery v zemi? Na Hájiku sa konečne začnú robiť opatrenia proti diviakom

Osobnosť regiónu: Tentoraz predstavujeme Róberta Braciníka a Jaroslava Veličku

Mobiliár v centre Žiliny je zničený a zastaralý

Príloha Trh práce a absolventi

Žiaci zo Závodia vyhrali futbalový Školský pohár

Dávid Hancko v rozhovore pre MY Žilinské noviny: Dianie v MŠK Žilina sa snažím sledovať

Majstrovskí Klapitovci. Florbaloví súrodenci zo Žiliny získali v uplynulej sezóne so svojimi tímami zlato

Džudisti na majstrovstvách Slovenska získali deväť medailí

V týždenníku MY Žilinské noviny ani tentoraz nechýba kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.