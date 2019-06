Mesto zmodernizuje Materskú školu na Petzvalovej ulici

Zmodernizujú Materskú školu (MŠ) na Petzvalovej ulici vďaka finančnému príspevku.

8. jún 2019 o 8:54 TASR

ŽILINA. Mesto Žilina zmodernizuje Materskú školu (MŠ) na Petzvalovej ulici vďaka finančnému príspevku vo výške 548.675 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Rekonštrukčné práce by mali trvať do februára budúceho roka a ich cieľom je zníženie energetickej náročnosti, úspora v spotrebe energií a zabezpečenie bezbariérovosti budovy. "V rámci rekonštrukcie sa zateplí obvodový plášť a základy budovy, vymenia sa okná, dvere a vytvoria sa bezbariérové vstupy. Okrem toho sa dobuduje časť elektroinštalácie so svietidlami a kazetovými stropmi, zateplí sa stropná konštrukcia a vymení sa strešná hydroizolácia. Projekt rovnako počíta aj s vybudovaním núteného vetrania a hydrostatickou reguláciou vykurovacieho systému," uviedla Zigová.

MŠ na Petzvalovej ulici v súčasnosti navštevuje 117 detí v šiestich triedach. "Modernizácia sa bude realizovať za plnej prevádzky s tým, že sa budú priebežne uvoľňovať triedy. S rodičmi predškolákov sme sa dohodli, že na nevyhnutný čas umiestnime deti do priestorov elokovaného pracoviska v Základnej škole na Námestí mladosti, ktorá sa nachádza tiež na sídlisku Hájik," vysvetlila vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Viera Popluhárová.

Doplnila, že mesto rokovalo aj s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý túto možnosť povolil. "Verím, že rekonštrukcia bude zasahovať do výchovno-vzdelávacieho procesu škôlkarov len minimálne. Škôlka bude po modernizácii vynovená, deti i učiteľky budú mať kvalitnejšie podmienky a v neposlednom rade ušetrí MŠ na energiách," dodal primátor Peter Fiabáne.