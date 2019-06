Po jedenásty raz zorganizovali podujatie, ktoré otvára oči

Parádny deň prinieslo aj tento rok radosť množstvu ľudí.

5. jún 2019 o 12:35 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Zažili parádny deň. V areáli Strednej športovej školy sa v posledný májový deň stretlo viac ako tristo detí z miestnych škôl a ľudí z domovov sociálnych služieb či z detských domovov z miest žilinského kraja. Pod heslom Každý z nás je prvý sa spoločne zabávali, športovali a spoznávali na jedenástom ročníku podujatia s názvom Parádny deň.

Podujatie, ktoré otvára oči

Akcia sa po prvýkrát konala v roku 2009 a bola mienená ako Deň detí. Čoskoro však nabrala širší rozmer a dnes sa na nej stretávajú zdravé deti s ľuďmi, ktorí to majú v živote ťažšie.

„Na stanovištiach sú naše deti, študenti športovej školy. Spoznávajú, že to, že sú zdraví a športujú, nie je až také samozrejmé. Naučia sa vnímať ľudí, ktorí sú iní ako oni. Otvorí im to oči a aj to je jeden z cieľov tejto akcie,“ povedala pedagogička Jana Čibenková.

Na jednotlivých stanovištiach pomáhali zúčastneným študenti športovej školy. (zdroj: DOMINIKA MARIŇÁKOVÁ)

Za pečiatky trofeje

Okrem pomoci počas Parádneho dňa sa v škole vopred robí zbierka zaujímavých vecí, ktoré následne putujú do miestneho obchodíka. Účastníci na desiatich stanovištiach získavali pečiatky za splnené úlohy ako slalom na kolobežke či skladanie veľkého puzzle a nakoniec si môžu v obchodíku vybrať ľubovoľnú trofej. V areáli zároveň prebiehali aj tvorivé dielne, maľovanie na tvár či súťaž o najkrajšie tímové tričko.

Akciu organizuje Stredná športová škola v spolupráci so ŽSK ako jej zriaďovateľom, so Slovenským olympijským výborom, Slovenským paralympijským výborom a za podpory viacerých sponzorov.