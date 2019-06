V meste rozmiestnia veľkokapacitné kontajnery, novinkou je celoročný zber elektroodpadu

V Žiline aj tento rok rozmiestnia veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu občania ukladať objemový komunálny odpad.

5. jún 2019 o 8:09 SITA, Alexandra Janigová

V Žiline aj tento rok rozmiestnia veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu občania ukladať objemový komunálny odpad. Kontajnery budú v jednotlivých lokalitách rozmiestnené od 11. júna až do 22. júna.

Do kontajnerov môžu občania vyhodiť napríklad koberce, bytové jadrá, šatstvo, nábytok alebo matrace. Mesto upozorňuje, že do veľkokapacitných kontajnerov nepatria chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie a pod. Tieto komodity okrem, zeleného odpadu a pneumatík, môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici v Žiline a v Považskom Chlmci, počas prevádzkových hodín, informovala v tlačovej správe hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová. Zelený odpad prijímajú len v zbernom dvore v Považskom Chlmci a pneumatiky môžu ľudia odovzdať do pneuservisov a distribútorom pneumatík.



Mesto od 15. júna spúšťa aj bezplatnú službu celoročného zberu elektroodpadu - bielej techniky, ktorú odvezú spred domu občana po predchádzajúcom dohovore. Občania sa môžu obrátiť na stránku www.zberelektroodpadu.sk. Termíny zberov budú dopĺňať priebežne a uzatvárajú sa dva dni pred samotným zberom.



Presné informácie o termínoch a miestach rozmiestnenia kontajnerov nájdu občania mesta Žilina na stránke www.zilina.sk/triedime-odpad/.