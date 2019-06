Kapitulík navrhuje kultúrnemu centru pozastaviť dotáciu

Rondel je sprejazdnený, kto zavinil požiar?

4. jún 2019 o 10:53 Michal Filek

ŽILINA. Mimoriadna situácia na Rondli skončila v pondelok (3.júna). Povedal to primátor Peter Fiabáne. Už od soboty na ňom obnovili dopravu v plnom rozsahu po tom, čo do piatku piliere podopreli oceľovou konštrukciou za stotisíc eur.

Ďalších 100 000 eur stál mesto prenájom dočasného dopravného značenia po celom meste. Na časť nákladov, uhradených počas mimoriadnej situácie, by mal prispieť štát. Otázkou však zostáva, komu Rondel v skutočnosti patrí a kto by sa teda mal o jeho opravu postarať.

„Dnes ešte stále zbierame krvopotne dokumenty, kto bol ten, čo Rondel kolaudoval a či to bolo na niekoho prevedené. Ak je to mestské, musíme sa o to postarať. Ak sa však ukáže, že mesto nie je vlastníkom, nevidím dôvod, prečo by malo znášať náklady,“ uviedol Fiabáne minulý týždeň.

O tom, kto by mal zaplatiť vzniknutú škodu, môže veľa napovedať správa vyšetrovateľov, ktorí sa zaoberajú príčinou požiaru a skúmajú aj mieru zavinenia. Ako je známe, horieť začal objekt – inštalácia z pivných prepraviek, bez pevných základov a strechy, známa ako S2.