Poslanci rozhodli, hokejový klub je na predaj

Mládežnícky hokej aj zimný štadión ostávajú v rukách mesta.

3. jún 2019 o 16:40 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Mestskí poslanci sa dnes na mimoriadnom rokovaní jednohlasne zhodli na odpredaji 100 percent akcií spoločnosti MsHK Žilina formou priameho predaja.

V súťaži je 10 listinných kmeňových akcií v hodnote 2 500 eur, pričom celková hodnota prevádzaných akcií je 25 000 eur. „K samotnej otázke žilinského hokeja pristupujeme zodpovedne. Ak teda nie je vôľa v mestskom zastupiteľstve financovať klub v takej vysokej čiastke, ako klub požaduje, situáciu sme sa rozhodli vyriešiť. Ide o zákonný postup, ktorý vytvorí korektné a pre mesto výhodné podmienky, ktoré majú zabezpečiť záujem mesta i naďalej udržať vrcholový hokej v meste, avšak bez výrazného dopadu na rozpočet mesta, ako je tomu dnes,“ vysvetlil primátor mesta Peter Fiabáne.

Mládež ostáva v rukách mesta

Rozhodujúcim kritériom pri výbere budúceho kupujúceho po doručení cenových ponúk bude výška kúpnej ceny, ktorá však nesmie byť nižšia ako nominálna hodnota akcií. Súčasne víťazný uchádzač musí bez výhrad splniť a zmluvne garantovať všetky podmienky určené v schválenom zámere priameho predaja. Jednou z podmienok je vytvorenie garancie podpory mládežníckeho hokeja zo strany budúceho majiteľa.

„Rád by som zdôraznil, že odpredávať plánujeme len seniorský hokejový klub. Mestský hokejový klub mládeže (MsHKM) zostane i naďalej v správe mesta,“ vysvetlil Fiabáne. Náklady súvisiace s prevádzkou štadióna by malo naďalej hradiť mesto, jeho správcom ostáva spoločnosť Žilbyt.

Súťaž na odpredaj klubu, do ktorej sa budú môcť záujemcovia prihlásiť, bude otvorená po dobu 15 dní od jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. Výsledky súťaže a meno nového majiteľa budú musieť následne opäť schváliť mestskí poslanci.

Generálnym manažérom Ernest Bokroš

V posledných dňoch sa ako o vážnom záujemcovi hovorilo o otcovi slovenského hokejového reprezentanta Erika Černáka. Generálnym manažérom klubu sa stal dlhoročný tréner reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš.

Žilinský primátor už minulý týždeň vysvetlil, prečo na stoličke generálneho manažéra sedí nový človek: „Ernest Bokroš je dnes generálnym manažérom hokeja, lebo potrebujeme pripravovať novú sezónu, hráčov. Intenzívne komunikujeme, ale nič nie je jednoznačné. Inú alternatívu ako toto nemáme.“

V prípade extraligy je potrebné financovať klub sumou asi 600-tisíc eur na sezónu, v prípade prvej ligy, do ktorej by mala Žilina v najbližšej sezóne nastúpiť, ide o polovicu. „Keďže nechceme, aby hokej skončil, snažíme sa to vyriešiť zodpovedne. Robíme všetko pre to, aby koncovka bola dobrá,“ dodal Fiabáne.

Mesto podľa jeho slov bude žiadať podmienku trojročného financovania zakotvenú v zmluve. O vyjadrenie sme požiadali aj Ernesta Bokroša, ten sa však k situácii zatiaľ vyjadrovať nechce: „Nehnevajte sa, ale nebudem to komentovať. Keď sa poslanci rozhodnú, rád sa s vami porozprávam, ale zatiaľ sa k tomu nebudem vyjadrovať.“