Regionálny futbal: Piata liga v znamení derby zápasov

Belá si poradila so Strečnom, Bytča s Predmierom.

3. jún 2019 o 13:19 Tomáš Hládek

IV. liga: Stráňavy a Rajec s tesnými prehrami

Teplička nad Váhom – Žabokreky 4:1 (0:1)

Góly: 53. a 68. Labuda, 72. Beniač, 75. Bugala R. – 45. Fúčela. Rozhodoval Dodok, 100 divákov. ŽK: Gallik, Fúčela (ŽABOKREKY).

TEPLIČKA: Poništ – Surma (46. Majerčík), Beniač, Milec, Cingel, Šutovský (46. Bugala R.), Mrázik, Padala (83. Jaššo), Jánošík (88. Gajdošík), Blaščík, Labuda (77. Maliňák).

Teplička sa chcela s domácim prostredím rozlúčiť víťazne. Domáci vstúpili do zápasu aktívne a do dvadsiatej minúty dominovali. Potom však poľavili a prispôsobili sa hre hostí. Tí ich za to vytrestali gólom do šatne.

Po dohovore v šatni sa Teplička zmobilizovala a hru v druhom polčase ovládla. Najskôr vyrovnal v 53. minúte po štandardke Labuda. O šestnásť minút vyšla domácim pekná akcia po osi Padala-Blaščík-Labuda a posledný menovaný poslal klub spod Dubňa do vedenia. Žabokreky od tohto momentu vrhli všetky sily do útoku a otvorili obranu. To využili domáci na rýchle brejky. V 72. minúte sa k hlavičkovému zakončeniu dostal Boris Beniač a Štefánik vyťahoval loptu zo siete tretíkrát. O tri minúty dal bodku za domácim účinkovaním Tepličky v sezóne 2018/2019 Róbert Bugala. Teplička zaslúžene vyhrala.

Dolný Kubín – Stráňavy 2:1 (1:0)

Góly: 9. Bugan, 87. (pen.) Chovanec – 84. Rolček. Rozhodoval Ježík, 200 divákov. ŽK: Chovanec, Bartoš, Trojanović, Lach – Kubica, Lajš.

STRÁŇAVY: Sága – Bukovčan, Ďuratný, Zajac, Pleva, Remek (71. Ďanovský), Lajš, Chrachala, Kubica (46. Brezáni), Ondák M. (82. Hlavienka), Rolček.

Stráňavy si na Orave museli poradiť bez kapitána Mareka Jančiho, ktorý dostal stopku za žlté karty. Vedenia sa tak ujali Dolnokubínčania, keď v deviatej minúte využil nepozornosť hosťujúcej obrany Bugan.

Po zmene strán chceli hostia vyrovnať a to sa im podarilo v 84. minúte po zakončení Rolčeka. V 87. minúte ukázal hlavný arbiter na biely bod a Chovanec rozhodol o výhre domácich 2:1.

Diviaky – Rajec 2:1 (1:0)

Góly: 33. Ďanovský, 90. Lodňák – 55. Kordiš. Rozhodoval Remeň, 200 divákov. ŽK: Dianovský, Vaclavík – Hnát, Kordiš, Rybár.

RAJEC: Fraštia – Hnát, Drahno, Hájek, Sudor (63. Bujný), Rybár, Person, Hollý, Cúg, Kordiš, Miko.

Rajec pricestoval do Diviakov v pomerne oklieštenej zostave, keď na súpiske figurovalo len 13 hráčov. Posledný tím tabuľky sa ujal vedenie po vyše polhodine hry, keď sa presadil Ďanovský. Po zmene strán rýchlo vyrovnal Kordiš. Rajec si kalich horkosti vypil v samotnom závere, keď v posledných sekundách rozhodol o víťazstve domácich Lodňák. Diviaky získali mimoriadne cenné body.

Závažná Poruba – Bánová 2:2 (1:2)

Góly: 23. Volaj, 78. Dvorský – 33. Ďurica, 41. (pen.) Mráz. Rozhodoval Herdel, 150 divákov. ŽK: Glončák (Z. PORUBA).

BÁNOVÁ: Kosa – Kubena, Mráz, Horecký, Bendík (82. Hruška), Ďurica, Kincl, Jasenovský, Cisárik (86. Krajiček), Harman, Ďuratný (46. Švikruha).

Domáci sa chceli proti Bánovej vytiahnuť a ich úvodnú snahu korunoval Volaj. Z vedenia sa však dlho Poruba netešila, keď v 33. minúte vyrovnal skúsený Tomáš Ďurica. O osem minút hostia viedli, keď penaltu premenil najlepší strelec štvrtej ligy Mráz. V druhom polčase však domáci vyrovnali po góle Dvorského a zápas sa tak skončil remízou 2:2.

Makov – Rosina 5:2 (2:2)

Góly: 18., 39. Kohút (oba z 11 m), 61., 86. Janita, 65. Gorelčík – 5., 34. Líška. ŽK: Lojdl (MAKOV), ČK: 38. Kadik (ROSINA). Rozhodoval Horváth, 150 divákov.

ROSINA: Jurčenko – Líška, Kadik, Pudík, Kroupa, Drexler (77. Stebel), E. Gajdoš, Kubík (60. Konštiak), Bolibruch (46. Riecky), M. Gajdoš, Tabak.

Po dlhom čase sa hral v Makove mužský majstrovský zápas a domáci hráči ho začali ležérne. Chýbal väčší pohyb, nasadenie, diváci sa tak nudili. Ako prví sa ujali vedenia v úvode zápasu hostia, keď z hranice malého vápna nikým nepokrytý Líška pohodlne prekonal Jurčenka – 0:1. Domácich tento moment vôbec neprebudil. Až prienik Martinku, ktorý hosťujúca obrana zastavila nedovolene, naštartoval aj divákov. Pokutový kop premenil Kohút – 1:1.

Ani tento moment výraznejšie nenaštartoval domácich a behaví mladí chlapci z Rosiny šli opäť do vedenia. Líška strelil druhý gól, keď prekabátil obrancov Makova – 1:2. Letargický výkon domácich sa snažil opäť nabudiť ďalší pokutový kop, ktorý sa pískal po faule na Gorelčíka. Kohút sa opäť nemýlil – 2:2. V závere polčasu hlavný rozhodca Kamil Horváth ponúkol výhodu pokutového kopu aj hosťom, ale Líška hetrik neskompletizoval. Brankár Baláž svojim zákrokom predurčil priebeh druhého polčasu. Po obrátke existovalo na ihrisku len domáce mužstvo, najmä agilný Janita hýril pohybom. Makov napokon vyhral 5:2.

Ostatný výsledok: Bobrov – Belá-Dulice 1:0, Staškov mal voľno.

Dohrávka 22. kola: Makov – Bánová 2:3 (0:1)

Góly: 54. Králik, 86. Gorelčík – 36. a 52. Mráz, 81. Horecký. ŽK: Korček, Ometák, Mikula – Ďurica. Rozhodovali: Dančo – Gregorec, Železňák. 50 divákov.

BÁNOVÁ: Kosa – Kubena, Mráz, Horecký, Bendík, Ďurica, Kincl, Jasenovský (58. Švikruha), Cisárik, Harman, Ďuratný (85. Hruška).

Už istý majster z Bánovej odohral v stredu dohrávku 22. kola. Na ťažkom teréne v Kolároviciach sa vedenia ujali hostia, keď po Harmanovom zakončení sa lopta dostala k Mrázovi a ten doklepol loptu do siete – 0:1. Po zmene strán trestuhodne vypadla Balážovi lopta po ľahkom rohu z rúk a Mráz bol opäť dobre postavený a dal na 0:2. O dve minúty vystrelil spoza šestnástky Králik a rozdiel bol jednogólový. V 79. minúte mohol vyrovnať Ometák, ale jeho penaltu zneškodnil Kosa. O dve minúty napriahol zo štandardky asi z 25-metrov Horecký a strelou pod brvno dal na 1:3. V závere ešte znížil po centri Gorelčík. Bánová zvládla aj duel na ťažkom teréne a zaslúžene kraľuje štvrtej lige.

1. Bánová 22 17 2 3 69:24 53

2. Stráňavy 23 12 3 7 47:26 42

3. Dol. Kubín 22 10 5 7 34:32 35

4. Belá-Dulice 22 9 7 6 42:42 34

5. Teplička 23 8 7 8 36:32 31

6. Makov 22 8 5 9 40:37 29

7. Staškov 22 7 7 8 51:51 28

8. Z. Poruba 22 7 7 8 34:47 28

9. Rosina 22 8 3 11 32:42 27

10. Rajec 22 6 6 10 34:40 24

11. Žabokreky 22 6 5 11 25:37 23

12. Bobrov 22 6 5 11 27:44 23

13. Diviaky 22 6 4 12 35:52 22

V. liga: Kotešová zdolala Varín, pričom neinkasovala ani raz

Belá – Strečno 3:1 (1:0)

Góly: 10. Mihalčatin, 48. Špirka, 85. Laščiak – 80. Beháň J. Rozhodoval Vrtich, 250 divákov. ŽK: Šipčiak S., Šipčiak R., Krška – Matejčík, Beháň J.

BELÁ: Tichák – Švec (90. Kopera), Šipčiak R., Laščiak, Špirka, Šipčiak S., Žingora (77. Kvasnica), Kubík, Mihalčatin (90. Sekerka), Krška, Mintách (27. Franek).

STREČNO: Matejčík – Bielik, Beháň P., Melo (46. Barošinec), Beháň J., Ilovský, Tichý, Kosa (80. Kán), Oberta (63. Kormančík), Ceplák (72. Sokolovský), Kocian (46. Trpiš).

Derby prinieslo veľmi dobrý zápas. Domáci museli kvôli absenciám trocha premiešať zostavu, no i tak zápas zvládli. V 10. minúte sa po rohu presadil Mihalčatin a bolo 1:0. Tri minúty po zmene strán vyšiel domácim opäť roh a po zakončení Špirku bolo 2:0. Strečno sa snažilo s výsledkom niečo urobiť a herne dokazovalo, že jeho tabuľkové postavenie nie je náhoda. Na gól si počkali hostia do 80. minúte, keď sa trafil Jakub Beháň. Záverečný tlak hostí otupil po úniku Laščiak – 3:1. V domácom tábore panuje s výsledkom aj výkonom spokojnosť.

Bytča – Predmier 2:1 (1:1)

Góly: 27. Karafa, 84. Malík – 23. Pobijak A. Rozhodoval Závodský, 170 divákov. ŽK: Šichman, Jánošík J. Karafa – Uríček, Klus T., Martinka.

BYTČA: Porubčan – Čikota, Gašperík, Malík, Šichman (63. Turek), Janásek, Mravec, Karafa, Jánošík J., Šúkala (90. Krištof).

PREDMIER: Uríček – Klus T., Martinka, Pistovčák S. (72. Bačík), Husár, Pistovčák T., Popelka, Praženica (63. Rosa), Šebík, Pobijak A. (82. Remeš), Pobijak M. (66. Čička).

Susedské derby sa nieslo od úvodu v hektickom duchu. Hostia hrali pomerne dôrazne v osobných súbojoch a ujali sa vedenia v 23. minúte po zakončení Andreja Pobijaka. Domáci bleskovo odpovedali gólom Karafu. V druhom polčase bolo z hry cítiť, že kto dá gól, ten vyhrá. Dali ho domáci, keď po milimetrovom centri hlavičkou prekonal Uríčeka Malík. Kolektívny výkon Bytče slávil úspech.

Kotešová – Varín 2:0 (1:0)

Góly: 44. (pen.) Stískala, 61. Valášek. Rozhodoval Hrobárik, 150 divákov. ŽK: Williger.

KOTEŠOVÁ: Polko – Stískala, Daniš, Kendy P. (65. Škorvánek), Valášek, Krajči, Kendy R., Budiský, Mikoláš, Tabak.

VARÍN: Ružička – Repáň, Lopušan, Hruška P., Cvacho M. ml., Cvacho M. st., Williger, Ferjanec (24. Kubala), Chebeň (76. Koňušiak Ľ.), Sobol, Staník (46. Kubík).

Zápas mal od úvodu jednoznačný priebeh, keď Kotešová mala hru pevne vo svojej moci. Varín dlho držal nad vodou brankár Ružička a zlé zakončenie domácich hráčov. Odkliať varínsku bránku sa podarilo až v 44. minúte Stískalovi z bieleho bodu. Po zmene strán sa obraz hry nemenil a Ružička bol v permanencii. V 61. minúte sa dostal center až k Valáškovi a ten upravil na 2:0. Kotešová síce nebola efektívna, ale zaslúžene získala tri body.

Višňové – Kysucké Nové Mesto 0:1 (0:0)

Gól: 72. Kubala. Rozhodoval Uhorskai, 150 divákov. ŽK: Vereš – Kačáni.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Minarčik, Štefunda, Mano, Majtán, Majtanik, Došlík, Tandara, Sventek, Štefanica A. (70. Štefanica O.), Turský (80. Kurucár).

V šlágri kola chcelo Višňové prekvapiť majstrovsky naladené Kysucké Nové Mesto. To sa však domácim nepodarilo, keď o všetkom rozhodol jediný gól. V 72. minúte si domáci obrancovia nepostrážili najlepšieho strelca Kysučanov a ten svojím 21. gólom v sezóne rozhodol o najtesnejšej výhre lídra tabuľky.

Ostatné výsledky: Skalité – Čierne 0:1, Zborov nad Bystricou – Vysoká nad Kysucou 2:1, Oščadnica – Turzovka 4:3.

1. KNM 24 17 4 3 59:13 55

2. Čierne 24 13 1 10 50:42 40

3. Strečno 24 12 4 8 39:36 40

4. Vysoká n. K. 23 12 3 8 59:36 39

5. Višňové 24 11 6 7 37:25 39

6. Belá 24 11 4 9 49:54 37

7. Predmier 24 11 2 11 41:36 35

8. Kotešová 24 11 2 11 45:43 35

9. Bytča 24 11 1 12 56:54 34

10. Turzovka 24 9 5 10 56:56 32

11. Skalité 24 9 3 12 39:45 30

12. Varín 24 8 3 13 22:36 27

13. Zborov 24 6 3 15 26:62 21

14. Oščadnica 23 5 1 17 29:69 16