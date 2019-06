Nové číslo týždenníka MY Žilinské noviny prináša

Aktuálne číslo už nájdete v stánkoch, vo vybraných obchodoch aj priamo v redakcii.

3. jún 2019 o 10:14 Dominika Mariňáková

Tentoraz sme sa zamerali na tieto témy:

Téma z titulky: Kapitulík navrhuje Stanici Záriečie pozastaviť dotáciu. Šéf Stanice Adamov: Toto nie je koniec

Kapitulík navrhuje Stanici Záriečie pozastaviť dotáciu. Šéf Stanice Adamov: Toto nie je koniec Nehody MHD v Žiline nie sú časté. Taká, ako v Zádubní, nebola v MHD 25 rokov.

Dajú v Žiline stopku plastom? Poslanci budú rozhodovať o návrhu, ktorý chce vylúčiť plasty na akciách

Krátke správy z nášho kraja: informácie zo žilinských sídlisk, z Bytče, Rajca, Lietavskej Lúčky, zo Stránskeho či z Dolnej Tižiny

Osobnosť regiónu: Tentoraz predstavujeme Elenu Bučovú a Mareka Sobolu

Tvorím, pretože si nemôžem pomôcť, hovorí ďalšia z neobyčajných žien, módna dizajnérka Lena Zoui Rypáková

Fotonávrat k Staromestským slávnostiam 2019

Majstri z Bánovej! Tréner i hráči majstrovského štvrtoligového celku nám prezradili príčiny úspechu

Reprezentační tréneri Pavel Hapal a Adrián Guľa vyberali mená na najbližšie reprezentačné zápasy. V nomináciách sa ocitlo niekoľko bývalých, ale aj súčasných hráčov MŠK Žilina

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.