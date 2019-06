V Žiline operujú platničky po novom, pacienti už nemusia chodiť do Poľska

Nová operácia platničky zabráni jej opätovnému poškodeniu.

2. jún 2019 o 9:28 Alexandra Janigová

ŽILINA. V žilinskej nemocnici úspešne zrealizovali na oddelení neurochirurgie prvé operácie platničky použitím unikátneho implantátu Barricaid. Jediná metóda svojho druhu, počas ktorej sa nielenže odstráni defekt platničky, ale zároveň sa vložením umelej náhrady účinne zabráni jej opätovnému poškodeniu, je zatiaľ dostupná len v troch slovenských nemocniciach. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline zrealizovala počas prvého mesiaca už šesť operácií platničky s implantátom.

Podľa primára žilinskej neurochirurgie Ivana Mačugu ročne odoperujú na oddelení približne 250 až 300 poškodených platničiek. „Priestor, z ktorého sa vyberá vyskočená, vysunutá alebo vytečená platnička, doteraz ostával prázdny a mohlo znovu dôjsť k ďalším problémom aj napriek úspešnému zákroku. Vďaka novej metóde sa vzniknutý priestor vyplní implantátom a vytvárame tak prevenciu pred zopakovaním toho istého ochorenia na tom istom mieste. Je to veľmi účinná prevencia, ako zabrániť recidíve,“ priblížil výhody operácie primár neurochirurgie. Implantát však nemusí byť vhodný pre všetkých pacientov. Rozhodujú anatomické podmienky platničky, výška a šírka defektu, ktoré zistí lekár priamo počas zákroku.

Jedinečný spôsob operácie mohli pacienti v minulosti absolvovať najbližšie v Poľsku, pričom v susednom Česku či Maďarsku sa platničky zatiaľ operujú bez použitia implantátov. Ako vysvetlil konateľ spoločnosti RIVmedical, výhradného dovozcu umelej náhrady Barricaid, Viliam Rus, v Žiline by v najbližšej dobe malo dokonca vzniknúť školiace stredisko. „Chceli by sme, aby sa do žilinskej nemocnice mohli prísť túto metódu učiť noví lekári zo zahraničia, no tiež z ďalších nemocníc na Slovensku. Tento týždeň prišli prví lekári z Poľska a záujem by mal ďalej narastať,“ dodal V. Rus.

Neurochirurgia v Žiline patrí medzi tri najvýkonnejšie pracoviská tohto druhu na Slovensku. Z hľadiska počtu výkonov realizuje ročne viac ako tisíc operácií. Okrem štandardných operácií vyskočených platničiek, karpálnych tunelov či chrbtice zabezpečuje i špecifické výkony, ako sú napríklad operácie pri krvácaní do mozgu, zlomeninách lebky, nádoroch mozgu, miechy a nervov, vodnatielke mozgu. Oddelenie pravidelne navštevujú lekári zo zahraničia, ktorí sa v žilinskej nemocnici školia a vzdelávajú v zavádzaní nových metód.