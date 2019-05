Včerajšia hromadná zrážka áut pri Hyze priniesla škodu 46-tisíc eur

Vodič dodávky utrpel ťažké zranenia.

31. máj 2019 o 9:52 Dominika Mariňáková

ŽILINA. V štvrtok popoludní došlo na ceste medzi Žilinou a Martinom k vážnej dopravnej nehode. Pri závode Hyza prešiel 45-ročný vodič z Bulharska na aute s českými poznávacími značkami, do protismeru a zrazil sa s protiidúcim poľským kamiónom. Následne narazil do ďalšieho auta, ktoré šoféroval 38-ročný občan z Ukrajiny. Dodávka s českou ešpézetkou nakoniec skončila v priekope. Poľský vodič kamiónu po prvej zrážke takisto prešiel do protismeru, kde sa zrazil s ďalším autom.

Prečítajte si tiež: Na novú diaľnicu pri Žiline nepustia kamióny. Pre väčšinu vodičov bude zbytočná

"U vodiča dodávky bol nariadený odber krvi, u ostatných vodičov požitie alkoholických nápojov polícia nezistila. Pri dopravnej nehode utrpel vodič dodávky ťažké zranenia. Jednorazovo bol ošetrený vodič kamiónu. Hmotná škoda je odhadnutá na cca 46-tisíc eur. Okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia v Žiline," informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Pre dokumentovanie nehody a odstraňovanie havarovaných vozidiel bola táto trasa približne dve hodiny neprejazdná.

Polícia apeluje na vodičov, buďte zodpovední a jazdite bezpečne. Zároveň ich žiada, aby jazdu prispôsobili stavu a povahe vozovke a svojim schopnostiam, a sledovali situáciu v cestnej premávke.