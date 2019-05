Na novú diaľnicu pri Žiline nepustia kamióny. Pre väčšinu vodičov bude zbytočná

Pre tranzitujúcich vodičov bude aj po spustení diaľničného úseku z Hričovslého Podhradia atraktívnejšia súčasná trasa cez Ľavobrežnú v Žiline. Je o takmer päť kilometrov kratšia a ušetria na nej tri minúty.

31. máj 2019 o 8:27 Branislav Koscelník

ŽILINA. Do roka by mala Národná diaľničná spoločnosť odovzdať diaľničný úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a privádzač do Žiliny. Na novú časť diaľnice by sa motoristi určite tešili, keby sa spolu s touto časťou diaľnice súbežne pracovalo aj na nasledujúcom úseku z Lietavskej Lúčky do Dubnej Skaly s tunelom Višňové.

Lenže v najdlhšom slovenskom tuneli práce zastavili, zmluvu s konzorciom Salini – Dúha zrušili a NDS hľadá nového zhotoviteľa mimoriadne dôležitého úseku. Aj keby všetko išlo hladko, tunel pri Višňovom a úseky diaľnice otvoria najskôr v roku 2023.

Ako zvládne Žilina nárast dopravy v priebehu troch rokov, keď otvoria jeden úsek, ktorý skonči pri Lietavskej Lúčke a nadväzujúci ešte nebude dokončený?

Odborníci i samosprávy vyjadrujú obavy, že už aj tak preťažené žilinské cesty čakajú ďalšie nepríjemné časy. Od kruhového objazdu pri Metre, cez Rajeckú cestu a výjazd pri Saleziánoch na Nemocničnú. Práve tu vnímajú odborníci problémy.

„Naše miestne cesty nie sú v tejto situácii pripravené na zvýšený nárast tranzitu a obávame sa takzvaného lievikového efektu, ktorý môže v tomto prípade nastať,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne po nedávnom stretnutí s ministrom dopravy Árpádom Érsekom, ktorého požiadal o pomoc pri riešení situácie.

Nákladný tranzit cez Ľavobrežnú

Apely na kompetentných priniesli prvý výsledok. Diaľničiari pre MY Žilinské noviny potvrdili, že na nový úsek z Hričovského Podhradia do Lietavskej Lúčky nepustia ťažkú nákladnú dopravu. Odľahčia tak cesty v intraviláne Žiliny. „Na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka sa uvažuje s vylúčením nákladných vozidiel nad 7,5 tony,“ poskytla informáciu hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Tranzitná nákladná doprava tak bude vedená aj po otvorení nového diaľničného úseku rovnako ako dnes. V Žiline cez Kragujevskú, Ľavobrežnú a svetelnú križovatku pri Hypertescu smerom na Martin.

Na diaľnici stratia vodiči tri minúty

„Stará trasa“ cez Ľavobrežnú bude aj po otvorení nového diaľničného úseku zaujímavejšia pre väčšinu vodičov, ktorí cez Žilinu iba tranzitujú.

Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného v Žiline má argumenty, prečo by mali aj vodiči osobných áut uprednostniť súčasnú trasu pred novou diaľnicou.

„Z hľadiska časového je predpoklad, že pre tranzitujúcich vodičov bude atraktívnejšia súčasná trasa, ktorej prejazd by mal byť pri dĺžke 14,05 kilometra rýchlejší o približne 3 minúty (o asi 5 minút u nákladnej dopravy), než u alternatívnej trasy s privádzačom s dĺžkou 18,82 kilometra,“ poskytol údaje z vlastných modelov Palčák. Podotkol však, že rozhodovanie vodičov ovplyvní aktuálna dopravná situácia na hlavných ťahoch v Žiline.