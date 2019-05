Regionálny futbal: Bánová deklasovala Bobrov a oslavuje titul

O víťazovi sa už definitívne rozhodlo aj v piatej lige.

27. máj 2019 o 12:49 Tomáš Hládek

IV. liga: Stráňavy jednoznačne porazili Diviaky

Rosina – Teplička nad Váhom 2:2 (0:1)

Góly: 50. Krištofík, 59. Kadik – 11. Mrázik, 47. Šutovský. Rozhodoval Halfar, 150 divákov. ŽK: Zábavník, Kadik, Gajdoš E. – Milec, Majerčík, Šutovský.

ROSINA: Jurčenko – Líška, Kadik, Turský (46. Bolibruch), Pudík, Kroupa, Zábavník, Drexler (71. Riecky), Krištofík, Gavuliak (73. Krajník), Gajdoš E.

TEPLIČKA: Poništ – Surma (64. Cingel), Beniač, Majerčík, Milec, Šutovský, Bugala, Padala, Blaščík (84. Jaššo), Mrázik (60. Rybárik), Dzirbík.

Rosina si v lokálnom derby proti Tepličke vypracovala hneď v úvode stretnutia dve veľké šance, ktoré však vedenie domácim nepriniesli. Do vedenia tak šli hostia, keď zlý odkop Jurčenka potrestal strelou skoro z polovice ihriska Mrázik – 0:1. Po zmene strán rýchlo navýšil vedenie Tepličky Šutovský, ktorý ostal osamotený na zadnej tyči a center z pravej strany upratal za Jurčenka volejom. Rosina po tomto okamihu zapla a zvyšok zápasu sa odohrával v jej réžii. V 50. minúte nedočiahol na Krištofíkovu strelu Ponišť a o deväť minút neskôr sa po rohovom kope presadil Kadik. Ďalší gól už nepadol a celky sa rozišli po spravodlivej remíze.



Stráňavy – Diviaky 4:0 (3:0)

Góly: 4. Chrachala, 23. Zajac, 28. Lajš, 56. Pleva. Rozhodoval Horváth, 72 divákov. ŽK: Janči M., Janči L., Kubica – Paučula, Kollár, Mandík. ČK: 31. (po druhej ŽK) Mandík (DIVIAKY).

STRÁŇAVY: Ďuríček – Bukovčan, Janči M., Janči L., Ďuratný (67. Ďanovský M.), Zajac, Pleva, Remek (59. Hanuliak), Lajš (77. Hreus), Chrachala, Kubica.

Baník bol v súboji proti posledným Diviakom v pozícii jasného favorita, čo klub spod Polomu potvrdzoval aj herne hneď od úvodných minút. Už v štvrtej minúte sa do vzduchu zavesil Chrachala a Stráňavy viedli. O 19 minút si hostia nepostrážila Zajaca a bolo 2:0. V 28. minúte zvýšil na 3:0 Zajac. Následne bol vylúčený hosťujúci Mandík po druhej žltej karte a o výsledku bolo rozhodnuté. V druhom polčase ešte prikrášlil víťazstvo Stráňav najlepší hráč zápasu Pleva. Baník ťahá šnúru šiestich víťazstiev v rade.



Bánová – Bobrov 7:1 (3:0)

Góly: 27. a 35. Jasenovský, 29. Švikruha, 53., 62. a 69. Mráz, 72. Ďurica – 58. Mravec. Rozhodoval Kosturský, 150 divákov. ŽK: Lazar – Vadkerti.

BÁNOVÁ: Kosa – Lazar, Kubena, Mráz (80. Sedliaček), Horecký (46. Ďuratný), Bendík (75. Hruška), Švikruha (46. Harman), Ďurica, Kincl, Jasenovský, Cisárik (46. Štefánik).

Bánová šla v zápase jednoznačne od úvodu za svojím cieľom, ktorým bolo víťazstvo a následné oslavy víťazstva v štvrtej lige. Domáci od úvodu zatlačili hostí a prvý gól bol len otázkou času. Ten prišiel v 27. minúte, keď sa presadil Jasenovský. Na jeho gól nadviazal ešte v prvom polčase Švikruha a na prvopolčasových 3:0 dával opäť Jasenovský. Po zmene strán sa obraz hry nemenil a góly v sieti Bobrova pribúdali. Hetrikom sa zaskvel Mráz a jeden presný zásah dal skúsený Tomáš Ďurica. V Bánovej vypukli po zápase majstrovské oslavy.



Rajec – Závažná Poruba 0:0

Rozhodoval Zemko, 100 divákov. ŽK: Kordiš – Glončák, Šimún, Frian.

RAJEC: Fraštia – Paulini, Hnát, Drahno, Sudor, Rybár, Jeťko (77. Šimun), Person, Kordiš, Miko, Hollý.

Súboj tímov z druhej polovice tabuľky svojou krásou prítomnú stovku divákov neohúril. Oba tímy nevedeli počas celého zápasu zvládnuť finálnu fáza, a tak ani jeden z gólmanov na oboch stranách nemusel loptu loviť zo siete. Zápas sa skončil bezgólovou remízou.

Ostatné výsledky: Staškov – Dolný Kubín 1:1, Makov – Belá-Dulice 2:2.

1. Bánová 20 16 1 3 64:20 49

2. Stráňavy 22 12 3 6 46:24 42

3. Belá-Dulice 21 9 7 5 42:41 34

4. Dol. Kubín 21 9 5 7 32:31 32

5. Teplička 22 7 7 8 32:31 28

6. Staškov 22 7 7 8 51:51 28

7. Rosina 21 8 3 10 30:37 27

8. Z. Poruba 21 7 6 8 32:45 27

9. Makov 20 7 5 8 33:32 26

10. Rajec 21 6 6 9 33:38 24

11. Žabokreky 21 6 5 10 23:33 23

12. Bobrov 21 5 5 11 26:44 20

13. Diviaky 22 5 4 13 33:55 19

V. liga: Varín a Strečno s víťazstvami a bez inkasovaného gólu

Predmier - Zborov nad Bystricou 2:1 (1:1)

Góly: 4. a 70. (pen.) Šebík – 44. Grajciar. Rozhodoval Števček, 120 divákov. ŽK: Martinka, Uríček – Sýkora, Kubla, Pagáč, Mihalda.

PREDMIER: Uríček – Klus T., Martinka, Pistovčák S., Čička (65. Bačík), Pistovčák T., Šebík, Pobijak A. (80. Remeš), Popelka, Praženica, Rosa (46. Husár).

Predmieru vyšiel úvod stretnutia. Už vo štvrtej minúte sa k dorážke dostal Šebík a domáci viedli. Futbalisti Predmiera sa následne uspokojili a hra sa vyrovnala. Hosťom sa podarilo vyrovnať v závere druhého polčasu, keď sa na ďalekonosný pokus Grajciara Uríček len pozeral. V druhom polčase boli domáci viac na lopte, no hostia cítili šancu na body a poriadne hrýzli. Stretnutie rozhodla situácia zo 70. minúty, keď po nedovolenom zákroku premenil penaltu Šebík. Predmier síce podal jeden z najslabších výkonov na jar, ale tri body do tabuľky získal.

Varín – Skalité 3:0 (2:0)

Góly: 9. a 62. Hruška P., 37. Kadrliak. Rozhodoval Ratkovský, 150 divákov. ŽK: Kadrliak (VARÍN).

VARÍN: Frátrik – Repáň, Lopušan, Kadrliak, Hruška P., Ferjanec, Hruška T., Cvacho M., Rendek, Chebeň, Sobol.

V prvom polčase mal domáci Fatran hernú prevahu, čo sa odzrkadlilo aj na góloch. Peter Hruška svoj prvý samostatný únik nepremenil, ale ten druhý v deviatej minúte už skončil gólom. Vedenie domácich mohol navýšiť Ferjanec, ale z piatich metrov bránu minul. V 37. minúte šiel Hruška opäť do úniku, Kavčák jeho strelu vyrazil pred Kadrliaka a ten zvýšil na 2:0. Po zmene strán hostia mierne zatlačili Varín. Domáci vyrazili v 62. minúte do rýchleho protiútoku, Kadrliak sa preštrikoval obranou hostí, nahral Hruškovi a ten spečatil víťazstvo Varína v pomere 3:0.

Strečno – Bytča 2:0 (1:0)

Góly: 5. Melo, 67. (pen.) Kosa. Rozhodoval Lisý, 175 divákov. Bez kariet.

STREČNO: Matejčík – Bielik, Svrček (72. Čičmanec), Syrovatka (46. Kormančík), Beháň P., Melo, Beháň J., Kosa, Oberta (81. Kán), Barošinec, Ceplák.

BYTČA: Porubčan – Čikota, Gašperík, Gajdošík, Hrtánek, Malík, Pavlík, Šamaj, Šichman, Janásek, Turek (65. Krištof).

Strečno bolo od úvodu lepším celkom na ihrisku a zaslúžene sa ujalo vedenia už v piatej minúte, keď si loptu po nahrávka z kraja prebral Melo. Dobre sa zorientoval v pokutovom území a poslal Strečno do vedenia. Následne mali domáci ďalšie tri-štyri tutovky, ktoré však gólom neskončili. V druhom polčase pokračoval dominantný výkon Strečna, ale mužstvu Róberta Benediga chýbala lepšia efektivita. Definitívu výsledku dal z bieleho bodu Marek Kosa. Strečno zaslúžene zvíťazilo.

Turzovka – Kotešová 2:2 (0:1)

Góly: 83. Ciesarík, 85. Furdan - 20. Tabak, 59. Mikoláš, R: Jozef Majerčík, 180 divákov.

KOTEŠOVÁ: Polko - Stískala, Valášek, Bujný, P. Kendy, Krajči (88. Papšo), R. Kendy, Mozolík, Budiský, Mikoláš, Tabak.

V Turzovke sa hral svižný zápas s veľkým počtom šancí na oboch stranách. Domáci mali aktívny vstup do stretnutia. Výkonom vynikal najmä mladík Špulica, ktorý svojou rýchlosťou robil hosťom problém. V zakončení však nezahrmelo ani z tutových šancí, v ktorých sa ocitli Šmahajčík, Puchoň, Bibora či Rokyčák. Za nezvládnutú koncovku ich vytrestal hosťujúci Tabak, ktorý využil zbytočnú stratu Turzovky v strede poľa, šikovne si zasekol obrancov a netradične pravačkou otvoril skóre – 0:1.

Podobný priebeh pokračoval v druhom polčase, keď bola Kotešová zatlačená pred vlastnú šestnástku, avšak domáci svoje šance nedokázali premeniť a opäť prišiel trest. Tentoraz sa za hostí presadil Mikoláš – 0:2. Druhý gól Kotešovej domácich viditeľne omráčil a chvíľu to vyzeralo, že pod psychickou dekou už so zápasom nič nespravia. Na tento negatívny priebeh zareagovala Turzovka zmenou rozostavenia, na hrot sa postavil skúsený bojovník Jaro Furdan, do zápasu tiež dobre naskočil striedajúci Hudek. Dôležitý kontaktný gól padol po rýchlej kombinácii Turzovky, Hudek vysunul Ciesaríka a ten s prehľadom obstrelil Polka v bráne hostí – 1:2. Pre domácich to bola veľká psychická vzpruha, vrhli všetky sily do útoku a tešili sa aj z vyrovnania, keď opäť asistoval Hudek a gól zaznamenal peknou krížnou strelou Jaro Furdan – 2:2. Do konca sa už na výsledku nič nezmenilo, hoci v drese Turzovky mali veľké šance Šmahajčík a z poslednej akcie aj Peter Rovňaník. Obaja súperi sa tak museli uspokojiť s jedným bodom.

KNM – Belá 4:0 (1:0)

Góly: 45. Brodňan, 60. Špirka (vl. gól), 63. a 81. Planeta, R: Vladimír Pleva, 150 divákov, ŽK: 89. Adrián Tichák.

BELÁ: Tichák - Švec, R. Šipčiak, Laščiak, Špirka, S. Šipčiak (46. Kvasnica), Žingora (78. Poliak), Kubík, Mihalčatin, Kopera (75. Sekerka), Krška.

Futbalisti MŠK Kysucké Nové Mesto si mohli zabezpečiť triumf v piatej lige, a tak k zápasu pristúpili zodpovedne. V prvom polčase diváci dlho gól nevideli a keď sa už zdalo, že sa do kabín pôjde bez gólov, otvoril skóre Brodňan. Domáci po obrátke pridali ďalšie tri góly a zaslúžene sa stali víťazom celej súťaže.

Čierne – Višňové 2:0

Góly: 76. Baláž, 90. Puček, R: Milan Jančo, 200 divákov, ŽK: 88. Patrik Štefunda, 76. Libor Ťažký, ČK: 83. Libor Ťažký.

VIŠŇOVÉ: Kováč - Štefunda, Mano, Majtán, Ťažký, Majtanik, Došlík, Tandara (78. Kurucár), Sventek, A. Štefanica, O. Štefanica (73. Turský).

Súboj dvoch kvalitných mužstiev z hornej polovice tabuľky priniesol v prvom polčase vzácne vyrovnanú hru. Útoky sa striedali na oboch stranách, chýbalo tomu len korenie – góly. Aj v druhom polčase pokračovali obe mužstvá v útočnej hre a tá už priniesla aj vytúžené góly. Ich autormi boli Baláž a Puček. Víťazstvo patrí bojovnejším domácim.

Ostatný výsledok: Vysoká nad Kysucou – Oščadnica nehrali.