FOTO: Šošoni sa so sezónou rozlúčili víťazstvom

Diváci videli v zápase Žiliny s Ružomberkom dovedna šesť gólov.

25. máj 2019 o 11:47 TASR

V krajskom derby sa už ani jeden z tímov nemohol nikam v tabuľke posunúť, a tak dostali na oboch stranách príležitosť viacerí hráči z lavičky. Domáci začali lepšie, obrana hostí nedokázala v 4. minúte odkopnúť loptu zo šestnástky do bezpečia, dostal sa k nej Boženík a bez problémov ju poslal do siete Čtvrtečku.

Žilina mala hru pod kontrolou, ale ďalší gól nepridala, hoci Vallo mal v 21. minúte ideálnu šancu zvýšiť, Madleňák však jeho pokus zblokoval na roh. O pár minút sa k slovu dostali aj hostia. Kochan v 23. min nádherne našiel Kostadinova, ktorého v stopercentnej šanci vychytal Holec a po rohu ešte nebezpečne hlavičkoval Qose, no brankár Žiliny bol pozorný.

V 31. min skúsil obstreliť Čtvrtečku Myslovič, ale ružomberský gólman skvelým zákrokom jeho úmysel vystihol. V 39. minúte Diaz najskôr po rohu opečiatkoval pravú žrď a odrazenú loptu poslal Myslovič do pravého horného rohu, Čtvrtečka ju stihol vytesniť na ďalší rohový kop.

O minútu neskôr však po súboji Králika s Gerecom v domácej šestnástke signalizoval asistent rozhodcu hlavnému Kmecovi faul a z nariadenej jedenástky sa Qose nepomýlil.

Druhý polčas začal rozhárane, pre zranenie zo súboja s Diazom odstúpil z hry Kochan a postupne prevzali iniciatívu domáci. Po hodine hry ju vyjadrili aj gólovo. Najskôr Čtvrtečka po rohu domácich dostal loptu iba k Holúbkovi, ktorý strelou v šestnástke poslal Žilinu do vedenia a o dve minúty neskôr prešla Čtvrtečkovi popod ľavú ruku nie príliš prudká strela striedajúceho Mihalíka.

O minútu však Mustedanagič na opačnej strane nekompromisnou bombou zo šestnástky do pravého vinkla upravil na 2:3 z pohľadu hostí. Z gólov to nebolo

všetko, v 80. minúte vybehol proti Boženíkovi Čtvrtečka mimo šestnástku, ale domáci útočník súboj ustál a pohodlne zvýšil svojím druhým gólom v zápase na 4:2. Zápas sa týmto výsledkom aj skončil, a tak sa domáci rozlúčili so sezónou víťazne.

MŠK Žilina - MFK Ružomberok 4:2 (1:1)

Góly: 4. a 80. Boženík, 64. Holúbek, 66. Mihalík - 41. Qose (11 m), 67. Mustedanagič. ŽK: Kaša, 45. Myslovič, 50. Diaz 40. Kochan, 52. D. Kružliak. Rozhodovali: Kmec Benko, Bobko, 1325 divákov.

ŽILINA: Holec - Anang (59. Mihalík), Kaša, Králik, Holúbek, Diaz, Myslovič (84. Gamboš), Bernát, Vallo, Boženík, Jánošík (77. Pečovský).

RUŽOMBEROK: Čtvrtečka - Čurma, D. Kružliak, Jonec, Madleňák, Kochan (52. Brenkus), Qose, Kmeť, Mustedanagič, Kostadinov (66. Jedinák) Gerec (72. Takáč).