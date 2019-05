Družina spod Makyty prišla variť halušky do Terchovej na konskom povoze

Na majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek v rodisku Juraja Jánošíka dorazili po viac ako 90-kilometrovej ceste v predvečer súťaže.

25. máj 2019 o 11:44 TASR

TERCHOVÁ. Láska ku koníkom a hrdosť na slovenskú bryndzu motivovala štvorčlennú slovensko-moravskú partiu chlapov prejsť na konskom povoze z Lysej pod Makytou do Terchovej. Na majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek v rodisku Juraja Jánošíka dorazili po viac ako 90-kilometrovej ceste v predvečer súťaže.

V amfiteátri Nad bôrami si na nej v sobotu zmerajú sily družstvá z Poľska, Rumunska, Česka a Slovenska. "Myslím si, že by sme sa mali všetci spájať, nie rozdeľovať. To je prvoradé. Pochádzam z Lysej pod Makytou, máme tam dvoch chlapcov z Moravy a dvaja sme z Púchovskej doliny. Samozrejme, že máme aj volebné lístky, budeme voliť v Terchovej, to patrí k tomu," povedal Jaroslav Drienik.

O koníky bol záujem

Ľudia podľa Jaroslava Drienika reagovali na konský povoz väčšinou pozitívne. "Samozrejme, niekto sa aj hneval, že zdržujeme premávku. Ale tých bolo máličko. Poháňali sme, dávali sme sa na kraj, snažili sme sa zrýchliť premávku. Ale nezrýchlili sme. Ľudia zastavili na ceste, hladkali koníky, fotografovali nás.

Ospravedlňujeme sa každému, koho sme zdržali. Ale 90 percent ľudí bolo pozitívne naladených. Fotografovali pre vnučky, pre detičky. Odviezli sme ich, pohladkali sme koníky. Snažíme sa aj takto priviesť deti ku koníkom, aby mali vzťah k prírode. Lebo človek sa musí vrátiť do prírody. Trošku sme sa od nej oddialili," podotkol Drienik, ktorý do Terchovej dorazil s Jaromírom Rozsypálkom.

"Posádka bola štvorčlenná. Dvaja naši kamaráti išli pre seno, lebo musíme koníky aj ustajniť a starať sa o ne. Koníky sú veľkí priatelia, čiže, musíme im venovať väčší komfort ako nám. V našej družine sú s nami ešte Peter Kmec a Pavel Závrský zo Střelnej, vedľajšej dediny Lysej pod Makytou," doplnil Drienik.

Halušky a slivovica patria k sebe

Pozornosť na ceste do Terchovej priťahoval okrem dvoch vyzdobených poľských koníkov aj upravený voz. "Je to originál fabrickej výroby, iba sme ho predĺžili. Ďakujem aj majstrovi Jožkovi Plevákovi z Lysej pod Makytou, ktorý nám ho zhotovil. Všetko sme sa snažili prispôsobiť premávke - máme tu smerovky, brzdy, svetlá. A samozrejme, ideme bez alkoholu. Nedali sme si ani pivečko, ani štamprlík. Dodržiavame predpisy," zdôraznil Drienik.

Napriek tomu nechýbali na korbe konského povozu fľašky slivovice z Lysej pod Makytou. "Samozrejme, halušky a slivovica patria k sebe. Halušky sú síce veľmi chutné, ale sú aj trošku ťažšie na žalúdok, keď ich človek schuti zje. Preto štamprlík slivovice pred haluškami a po haluškách patrí k tomu," vysvetlil člen Slovenského rádu rytierov destilátov.

Družina spod Makyty nebude podľa neho špekulovať a bude variť tradičné halušky. "Myslím si, že sem prídu ľudia, ktorí majú radi Slovensko. A isto poznajú aj halušky. Mňa oslovili z Česka ľudia, ktorí z Prahy chodia do kúpeľov do Trenčianskych Teplíc a povedali, že tešia sa na dve veci. Na našu slivovicu a na halušky," dodal.

Minuloročná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek ho oslovila natoľko, že hneď začal zháňať vhodnú partiu. "Kto by sa obetoval. Predsa len, je to kus cesty a veľa práce na tom, aby sme sa sem dostali. Keď vidí človek, ako ľudia dávajú palce hore, je to fantastické a poháňa nás to dopredu. Ak Pán Boh dá, tak na budúci rok si to zopakujeme," uzavrel Drienik.