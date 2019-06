Majstrovské odchovankyne. Holešová a Kostelná získali ligové tituly

Zatiaľ čo jedna sa v budúcej sezóne pokúsi o obhajobu, druhá prestupuje.

1. jún 2019 o 10:55 Dominika Mariňáková

Počas mája finišovali európske hádzanárske súťaže. Medzi čerstvé majsterky sa zaradili aj dve odchovankyne bytčianskej hádzanej, Mária Holešová v Chorvátsku a Alica Kostelná v Českej republike.

Vyhrali ligu i pohár

Obom sa podaril husársky kúsok, keď hneď počas prvej sezóny v novom tíme získali majstrovský titul. Okrem ligového primátu ich družstvá takisto vyhrali i pohárovú súťaž.

„Keď sa na to pozriem s odstupom času, uplynulú sezónu hodnotím veľmi pozitívne. S tímom sme vybojovali Český pohár, striebornú medailu zo spoločnej česko-slovenskej súťaže a titul majstra Českej republiky. Jediné, čo ma mrzí, je, že sa nám nepodarilo prebojovať do ďalších kôl v EHF pohári,“ obzrela sa za nedávno skončeným súťažným ročníkom Alica Kostelná, hráčka DHK Baník Most.

Alica Kostelná (vľavo) so spoluhráčkou Janou Šustkovou pri koštovke zlatých medailí. (zdroj: ARCHÍV A.K.)

Spokojnosť vyjadrila aj Mária Holešová, ktorá obliekala dres chorvátskeho tímu RK Podravka Vegeta Koprivnica: „Uplynulá sezóna bola najlepšou v mojej kariére. Chýbal nám len jeden gól, aby sme postúpili v Lige majstrov ešte ďalej, vo štvrťfinále EHF pohára sme vypadli len o dva góly. Vyhrali sme chorvátsky pohár aj ligu. Darilo sa mi, nezranila som sa, čiže u mňa určite prevláda spokojnosť.“

Obe vyzdvihli súdržný kolektív ako jeden z najdôležitejších aspektov na ceste za úspechom. Partie spolu držali nielen počas diania na ihrisku, ale aj počas majstrovských radovánok.

„Oslavy vypukli hneď po skončení rozhodujúceho zápasu a pokračovali aj na druhý deň, keď sme sa stretli na spoločnej grilovačke. Pre mňa bola táto oslava výnimočná najmä tým, že som získala svoj prvý majstrovský titul v Českej republike,“ prezradila Alica Kostelná.

„Oslavy boli v autobuse, čiže nič špeciálne . Baby pili, spievali sme, kecali a smiali sa. Koľko fliaš sa vypilo, to naozaj neviem. Mne alkohol vôbec nechutí, dala som si trošku vína a to bolo všetko. Pri mne teda veľká spotreba nebola,“ vysvetlila so smiechom Mária Holešová.

Mária Holešová (vľavo) so spoluhráčkou Korinou Karlovčan s pohármi za triumf v lige a v pohárovej súťaži. (zdroj: ARCHÍV M.H.)

Kostelná ostáva, Holešová prestupuje

Dvadsaťštyriročná Alica Kostelná sa v nasledujúcej sezóne pokúsi o obhajobu českého titulu, ostáva totiž v Moste. „V najbližších dňoch budeme trénovať a absolvujeme rôzne fyzické testy, na základe ktorých nám vypracujú individuálny plán. Po fyzickej stránke sa totiž budeme pripravovať individuálne. Ja som momentálne v rekonvalescencii, takže moja príprava sa bude trošku líšiť,“ priblížila.

V odlišnej situácii sa ocitla Mária Holešová, ktorá sa minulý týždeň presunula do Maďarska. „Najbližšie dva roky budem hrať v Mosonmagyaróvári. Koprivnica mi ponúkla zmluvu na ďalšie dve sezóny, ale aj napriek tomu, že uplynulá bola mojou najlepšou, viac tam nechcem pôsobiť. Áno, každý vidí to, že by som hrala Ligu Majstrov a po vypadnutí EHF pohár, ale nikto nevidí veci, čo sa dejú mimo mediálneho záujmu, čo robia tamojší ľudia. Dievčatám som povedala, že mi budú chýbať a naozaj im prajem, aby hrali Ligu majstrov čo najdlhšie. Budem im držať palce, ale ak sa chcem ešte aspoň trošku výkonnostne posunúť, tak ísť do Mosonu bolo pre mňa tou najlepšou voľbou. Maďarská liga patrí medzi najlepšie na svete, je veľmi ťažká.

Nechcem cez médiá nakladať na Koprivnicu, ako to urobili oni voči mne, keď som povedala, že tam už nechcem pôsobiť. Ale ľuďom, ktorí rozumejú hádzanej, som hovorila, prečo tam nechcem zostať a oni so mnou súhlasili. Utvrdili ma v tom, že robím dobre. Pôsobenie v Koprivnici mi veľa dalo a ďakujem za možnosť, že som si to všetko mohla skúsiť a najmä hrať Ligu Majstrov, ale viem, že toto bolo dobré rozhodnutie, za ktorým si budem bez pochybnosti stále stáť,“ povedala najlepšia slovenská hádzanárka za rok 2018.