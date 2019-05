Višňovský zbiera na zahraničných podujatiach cenné kovy

Slovenský šampión sa koncentruje na preteky pod hlavičkou UCI.

24. máj 2019 o 15:34 Tomáš Hládek

Po nevydarenom Cape Epic sa tvrdá zimná príprava, ktorú Tomáš Višňovský absolvoval, začala pretavovať v kvalitných výsledkoch. Po rozjazdení sa na pretekoch v Svätom Jure, na ktorých triumfoval, sa slovenský šampión predstavil na kvalitne obsadených podujatiach v Českej republike.

V úvode mája si Višňovský zmeral sily s medzinárodnou konkurenciou na jednom z najpopulárnejších MTB pretekov v Českej republike – Autor Šela Marathon. O popularite tohto cyklistického podujatia u našich susedov svedčí aj počet štartujúcich na 101 kilometrovej trase, keď do cieľa dorazilo 328 pretekárov.

Na medzičase viedol

Prvá polovica trate sa odohrávala na úzkych technických trailoch a bola okorenená náročným výjazdom na hrad Helfštýn. V druhej polovici trate zamierili jazdci na cestičky v Oderských vrchoch a celkovo tak zdolali prevýšenie vyše 2200 výškových metrov.

Na štarte kráľovskej trasy nechýbali borci ako Martin Stošek, Matouš Ulman, talentovaný Filip Rydval alebo skúsený Karel Hartl. Slovensko malo zastúpenie v podobe Tomáša Višňovského, ktorý sa radil do užšieho okruhu favoritov. Slovenský šampión na medzičase viedol päťčlennú skupinu pretekárov. Záver najlepšie sadol Martinovi Stošekovi, ktorý triumfoval pred Višňovským o 32 sekúnd. Tretí dorazil do cieľa tímový kolega Višňovského Matouš Ulman.

Tím Česká spořitelna Accolade vstupoval do pretekov s početnou prevahou, keď až traja jeho pretekári mali najvyššie ambície. Preto sa pokúšali počas pretekov roztrhať pelotón.

„Taktika bola aby sme zostali od štartu vpredu všetci z tímu. Snažili sme sa roztrhať pole, čo sa podarilo. Zostali sme vpredu piati a traja z tímu, čo bolo ideálne. Potom sme šli viac-menej konštantné tempo,“ hovorí Višňovský.

V závere zaútočil Ulman a skupina sa preriedila o dvoch jazdcov.

„Asi 15 kilometrov pred cieľom bol dlhý kopec, ktorý sme šli dobrých 15 minút a tam to kolega Matouš (Ulman pozn. aut.) roztrhal. Zostali sme v trojici až pod cieľový kopec, kde už každý išiel naplno. Ja som už naviac nemal, Martin bol najsilnejší,“ hodnotí druhý jazdec celkového poradia.

Výsledky 101 km trasy: 1. Martin Stošek (Vitalo Future Cycling) 3:36:56 hod., 2. Tomáš Višňovský (Česká spořitelna Accolade) + 32 sek., 3. Matouš Ulman (Česká spořitelna Accolade) + 55 sek.

Nohy mali na viac

O týždeň sa dvojnásobný slovenský šampión postavil na štart pretekov zo série Nova cup v Stolových horách. Štart pretekov bol v Machove, no jazdci zavítali na 72 kilometrovej trase aj do susedného Poľska. Táto oblasť je známa svojimi pieskovcovými skalami, ktoré na náročných trailoch preverili technickú zručnosť každého jazdca. Navyše, organizátori pripravili na trase prevýšenie vyše 2500 výškových metrov.

Višňovský patril do okruhu favoritov na celkové víťazstvo. Najrýchlejší bol však Filip Adel, ktorý ako jediný zvládol 72 kilometrov dlhú trať za menej ako tri a pol hodiny. Druhý dorazil cieľa ďalší Čech Michal Kaněra, ktorý stratil na víťaza minútu a 23 sekúnd. Bronzovú pozíciu si po technických problémoch vyjazdil Tomáš Višňovský.

Do pretekov vstupoval rodák zo Žiliny s dobrými pocitmi, no doplatil na pevný bicykel v technických zjazdoch, čo sa prejavilo na defekte.

„Mal som super nohy. V kopci som mal navrch, ale zjazdy boli naozaj náročné. Ja som mal pevný bicykel a odniesla si to zadná guma. Mal som v nej asi štyri diery, čo mi veľmi dlho trvalo, kým som opravil. Tretie miesto bolo nakoniec dobré,“ vyjadril spokojnosť po pretekoch na česko-poľskom pohraničí mladý cyklista.

Majster Slovenska v kategórii XCM prezradil aj svoj najbližší cieľ, na ktorý sústredí svoju pozornosť.

„Momentálne sa pripravujem na UCI maratón Malevil. Tieto preteky sú zaradené do svetovej série v maratóne,“ zakončil Višňovský.

Výsledky Nova cup Stolové hory: 1. Filip Adel 3:29:19, 2. Michal Kaněra (Ghost Team) + 1:23 min., 3. Tomáš Višňovský (Česká spořitelna Accolade) + 09:09 min.