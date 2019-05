Tínedžerka obvinená z vraždy kamaráta ide do väzby

Sudca rozhodol o vzatí šestnásťročnej Judity do vyšetrovacej väzby.

23. máj 2019 o 10:56 SITA

ŽILINA. Šestnásťročná Judita, ktorá je obvinená z vraždy svojho kamaráta v Žiline, ide do väzby. Ako dnes polícia informovala na svojej facebookovej stránke, sudca rozhodol o jej vzatí do vyšetrovacej väzby. Podnet na návrh na vzatie do väzby podal policajný vyšetrovateľ.

Tínedžerka je obvinená z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Krvavá dráma sa odohrala vo štvrtok 16. mája popoludní v žilinskom byte. Políciu vtedy privolali na miesto, k dobodanému chlapcovi a zranenej dievčine.

Bližšie informácie polícia k prípadu zatiaľ neposkytuje. Ako uviedli na svojej stránke, presné okolnosti prípadu ako aj motív konania sú predmetom intenzívneho vyšetrovania a žiadne informácie nebudú poskytovať až do skončenia vyšetrovania.