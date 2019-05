UNIZA a železničné spoločnosti sa zhodli, že len zintenzívnenie spolupráce prinesie želané úspechy

Spoločné projekty, vzdelávanie či stratégie. Aj taký bol program pracovného stretnutia dňa 9.5.2019 na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá privítala významných dlhoročných partnerov – Železničnú spoločnosť Slovensko a Železnice Slovenskej republiky.

21. máj 2019 o 21:57

V súčasnosti sú železnice veľmi efektívnym a ekologickým spôsobom odbremeňovania cestnej dopravy, čím sa železničná doprava stáva kľúčovou dopravnou platformou Európy. V súčasnosti sú však stále pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými regiónmi a netreba zabúdať aj na fakt, že budúcnosť železničnej dopravy si vyžaduje prípravu špecialistov, ktorí budú mať rozhľad v doprave, preprave i v ekonomike.

O to významnejšie a dôležitejšie bolo pracovné stretnutie zástupcov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) so zástupcami Železničnej spoločnosti Slovensko a Železnicami Slovenskej republiky. Predmetom rokovania bola vzájomná spolupráca, námety na riešenie nedostatku odborných pracovníkov v špecializovaných pozíciách a deficit záujemcov o štúdium študijných programov z oblasti stavby, prevádzky a zariadení na železničných tratiach.

Po úvodnom predstavení a prezentácii univerzity zástupcovia takmer všetkých fakúlt a Univerzitný vedecký park priblížili svoju činnosť vo výskume a vzdelávaní v oblasti železničnej dopravy. Doprava totiž rezonuje v každej časti univerzity. „Pred 65 rokmi naša univerzita vznikla vyčlenením z ČVUT v Prahe pod názvom Vysoká škola železničná. No dnešná tvár univerzity už zahŕňa všetky druhy dopravy, nielen tú železničnú, čo tvorí jedinečný profil UNIZA. O to viac ma teší spolupráca našej univerzity so Železnicami Slovenskej republiky a Železničnou spoločnosťou Slovensko. Verím, že sa nám spoločne podarí riešiť problémy v tomto sektore na základe poradenskej, výskumnej a výkonnej činnosti,“ povedal prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor UNIZA.

Generálni riaditelia oboch železničných spoločností sa vo svojich príhovoroch zhodli v pozitívach, ktoré prináša vzájomná spolupráca. Vidia však priestor na jej zintenzívnenie vo forme spoločných projektov vo výskumne a vzdelávaní. Okrem iného tiež objasnili plány do budúcnosti či zmeny v stratégii smerovania svojich spoločností.

„Pre ŽSR je Žilinská univerzita v Žiline prirodzeným partnerom, s ktorým máme nadštandardnú spoluprácu, v ktorej budeme samozrejme pokračovať aj v budúcnosti. V oblasti inovácií, výchovy nových ľudí či v zavádzaní nových manažérskych a technologických postupov sa bez nej jednoducho nepohneme,“ povedal generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč.

Na záver stretnutia bola krátka diskusia ohľadom hľadania riešení v oblasti financií, vzdelávania či legislatívnych rámcov.