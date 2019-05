Regionálny futbal: Kotešová zaskočila favorita, Bánová s Makovom nehrala

Pozrite si výsledky a komentáre víkendových zápasov.

20. máj 2019 o 16:01 Tomáš Hládek

Višňové (v oranžových dresoch) v súboji so Skalitým nepotvrdilo svoje tabuľkové postavenie a prehralo 1:3.(Zdroj: DOMINIKA MARIŇÁKOVÁ)

IV. liga: Rajec remizoval v Bobrove

Teplička nad Váhom – Belá-Dulice 2:2 (2:1)

Góly: 33. Dzirbík, 37. Rybárik – 34. Debnár, 55. Čierny. Rozhodoval Gregorec, 150 divákov. ŽK: Beniač, Jánošík, Cingel, Padala – Mravec L., Čierny.

TEPLIČKA: Poništ – Surma, Maliňák, Beniač, Cingel, Rybárik (77. Bugala), Blaščík, Jánošík (77. Mrázik), Labuda (46. Padala), Dzirbík, Šutovský (68. Milec).

V Tepličke sa hral slušný zápas. Domáci futbalisti sa ujali vedenia po prieniku Šutovského po pravej strane, ktorý našiel Dzirbíka a ten poslal Tepličku do vedenia. Hostia ihneď vyrovnali po rohovom kope. O tri minúty domáci opäť viedli, keď po ľavej strane prenikol do šestnástky Labuda a Rybárik nekompromisne zakončil – 2:1. Klub z Turca vyrovnal v 55. minúte, keď hrubú chybu domáceho stopéra potrestal Čierny. Teplička ešte mala šance na tretí gól, ale šťastena domácim strelcom nepriala. Zápas sa tak skončil remízou 2:2.

Závažná Poruba – Stráňavy 0:2 (0:0)

Góly: 70. Janči M., 83. Lajš. Rozhodoval Bátory, 175 divákov. ŽK: Kubek – Janči M., Pleva.

STRÁŇAVY: Ďuríček – Bukovčan, Janči M., Janči L., Ivan, Ďuratný, Zajac, Pleva, Remek (73. Kubica), Lajš (86. Hreus), Chrachala.

Hosťujúci Baník bol od úvodného hvizdu lepším mužstvom na ihrisku a diktoval tempo zápasu. Okrem pár šancí snaživých domácich do ničoho nepustil, no hostia na gól čakali až do druhého polčasu. V 70. minúte sa po rohu presadil kapitán Marek Janči – 0:1. O trinásť minút sa po individuálnej akcii Chrachalu na krídle presadil Lajš a stanovil konečný výsledok na 0:2. Stráňavy zaslúžene zvíťazili.

Bobrov – Rajec 2:2 (1:2)

Góly: 18. Backa, 72. Mravec – 37. Miko, 42. Kordiš. Rozhodoval Halfar, 100 divákov. ŽK: Stašák, Backa (BOBROV).

RAJEC: Fraštia – Hnát, Drahno, Bujný, Sudor, Rybár, Miko, Kordiš, Jeťko (88. Očko), Šimun, Person (71. Gabaj).

V súboji nováčikov štvrtej ligy sa vedenia ujali domáci futbalisti, keď nepozornosť v obrane Rajca potrestal Backa. To vyprovokovalo k väčšej aktivite hostí, ktorí po góloch Mika a Kordiša otočili skóre vo svoj prospech ešte v prvom polčase. Po zmene strán sa o vytúžené vyrovnanie zo strany Bobrova postaral Mravec. V 85. minúte mohol rozhodnúť o troch bodoch pre Bobrov Stašák, ale pokutový kop nepremenil. Celky si tak body rozdelili.

Žabokreky – Rosina 2:0 (0:0)

Góly: 61. a 69. Musonda. Rozhodoval Remeň, 200 divákov. ŽK: Kalnický – Turský, Kroupa, Gajdoš M.

ROSINA: Jurčenko – Líška, Hruboš, Kadik, Riecky (76. Stebel), Turský, Gajdoš M., Pudík, Kubík (63. Bolibruch), Kroupa, Jaššo.

Žabokreky naposledy prehrali v lokálnom „El Clásicu“ na pôde Belej a túto prehru chceli odčiniť proti Rosine. V prvom polčase sa však oba celky vpredu trápili, a tak si 200 divákov muselo počkať na gól až do 61. minúty. Obrana Rosiny si neustrážila Zambijčana Musondu a ten poslal Žabokreky do vedenia. O osem minút sa opäť presadil striedajúci Musonda a bolo 2:0. Rosina už gól nedala a odchádza z Turca bez bodu.

Makov – Bánová

V Makove ešte nie je pripravené ihrisko po rekonštrukcii, a tak sa mal zápas odohrať na ihrisku v Kolároviciach. To však nespĺňa parametre potrebné pre krajské futbalové súťaže a zápas museli odložiť na iný termín.

Ostatný výsledok: Diviaky – Staškov 2:2.

1. Bánová 19 15 1 3 57:19 46

2. Stráňavy 21 11 3 6 42:24 39

3. Belá-Dulice 20 9 6 5 40:39 33

4. Dol. Kubín 20 9 4 7 31:30 31

5. Teplička 21 7 6 8 30:29 27

6. Staškov 21 7 6 8 50:50 27

7. Rosina 20 8 2 10 28:35 26

8. Z. Poruba 20 7 5 8 32:45 26

9. Makov 19 7 4 8 31:30 25

10. Rajec 20 6 5 9 33:38 23

11. Žabokreky 21 6 5 10 23:33 23

12. Bobrov 20 5 5 10 25:37 20

13. Diviaky 20 5 4 11 33:47 19

V. liga: Bytča ukradla body lídrovi

Varín – Turzovka 2:0 (1:0)

Góly: 44. Hruška P., 69. (pen.) Lopušan. Rozhodoval Pleva, 100 divákov. ŽK: Kadrliak – Rovňaník, Urminský, Král.

VARÍN: Ružička – Repáň, Lopušan, Zimen, Kadrliak, Hruška P., Ferjanec, Hruška T., Cvacho M. st. (80. Cvacho M. ml.), Kubala (78. Sobol), Koňušiak (61. Rendek).

Varín vstúpil do zápas aktívne a vypracoval si tri tutovky, ale tie sa gólom neskončili. Potom sa hra ustálila a hral sa medzišestnástkový vyrovnaný futbal. Domáci však šli do šatní za vedenia 1:0, keď sa presadil Hruška. Po zmene strán sa Varín sústredil predovšetkým na pozornú obranu a domáci futbalisti vyrážali do rýchlych brejkov. Jeden taký im vyšiel v 69. minúte a skončil sa faulom v pokutovom území na Kadrliaka. Loptu si na biely bod postavil Lopušan a stanovil konečný výsledok na 2:0.

Strečno – Zborov nad Bystricou 2:2 (2:0)

Góly: 33. Beháň J., 41. Beháň P. – 52. Martinec, 82. Podmanický E. Rozhodoval Sitár, 200 divákov. ŽK: Syrovatka – Martinec.

STREČNO: Matejčík – Bielik, Tučník (46. May), Ilovský, Syrovatka, Beháň P., Melo (46. Ceplák), Beháň J., Kosa, Oberta, Barošinec (66. Štadani).

Hodový zápas v Strečne ponúkol dva rozdielne polčasy. V tom prvom domáci využili šance na dva góly, keď sa presadili Beháňovci. Najskôr sa prezentoval krásnou strelou z 30 metrov kapitán Jakub Beháň a na 2:0 dal štyri minúty pred koncom prvého polčasu Patrik Beháň po presnom centri Bielika z priameho kopu. Za zmienku v prvom polčase ešte stála strela hosťujúceho Macuru z 38. minúty do žrde z priameho kopu a pri následnom zakončení Adriána Podmanického predviedol perfektný reflexívny zákrok Matejčík. Cez prestávku predposledný tím zmobilizoval všetky sily a už po siedmich minútach znížil Martinec. O 30 minút potrestal nepozornosť domácich striedajúci Erik Podmanický a rozhodol o deľbe bodov.

Belá – Čierne 3:1 (3:0)

Góly: 11. (pen.) a 38. Ševčík, 21. Mintách – 90. Puček. Rozhodoval Lisý, 100 divákov. ŽK: Laščiak – Malík F., Dirgas, Cyprich.

BELÁ: Tichák – Švec (74. Kopera), Šipčiak R., Laščiak, Špirka (82. Kvasnica), Mintách (46. Mihalčatin), Macho (88. Sekerka), Šipčiak S., Ševčík, Žingora (68. Franek), Kubík.

Futbalisti Belej vstúpili do zápasu výborne, keď už po jedenástich minútach viedli po góle Ševčíka z bieleho bodu. O desať minút podčiarkol dobrý výkon Belej druhým gólom Mintách. Hostia pôsobili odovzdaným dojmom a tretí klinec do ich rakvy zatĺkol Ševčík. Po zmene strán sa aktívnym domácim ďalší gól streliť nepodarilo. Hostia aspoň v závere znížili gólom Pučeka. Domáci tréner Ján Holúbek bol po zápase spokojný s predvedenou hrou a vyzdvihol najmä fakt, že duel dohrávala Belá so siedmimi dorastencami v zostave.

Bytča – Kysucké Nové Mesto 2:2 (2:0)

Góly: 4. Gajdošík, 45. Čikota – 64. a 68. Kubala. Rozhodoval Fábry, 100 divákov. ŽK: Šamaj.

BYTČA: Porubčan – Čikota, Gašperík, Gajdošík, Hrtánek, Malík, Mravec, Pavlík (46. Šichman), Šamaj, Karafa, Schwarz (67. Šúkala).

Bytča zaznamenala výborný vstup do stretnutia, keď už po štyroch minútach zakončil kombinačnú akciu Gajdošík. Hra naďalej patrila domácim, ktorí však svoje šance nepremieňali. V záverečných sekundách prvého dejstva zaskočil hostí gólom priamo od rohovej zástavky Čikota. Kysučania spravili zmeny v zostave do druhého polčasu a začali byť aj aktívnejší. Napokon využili slabú desaťminútovku Bytče a po dvoch góloch Kubala vyrovnali. Stretnutie sa skončilo spravodlivou remízou.

Kotešová – Vysoká nad Kysucou 4:2 (1:1)

Góly: 31. Tabak, 56. a 74. Mikoláš, 65. Budiský – 21. Barčák, 68. Nekoranec. Rozhodoval Duraj, 130 divákov. ŽK: Budiský – Pavlica.

KOTEŠOVÁ: Polko – Bujný, Stískala, Valášek, Kendy P. (64. Patyka), Krajči, Kendy R., Mozolík (83. Papšo Pa.), Budiský, Mikoláš (88. Škubák), Tabak (87. Papšo Pe.).

Vo vyrovnanom úvodnom polčase sa ujali vedenia hostia po zakončení Barčáka. Domáci vyrovnali, keď samostatný únik premenil strelou ku tyči Tabak. V 56. minúte navýšil vedenie Kotešovej po dorazenej strele Mikoláš. O deväť minút bol rozdiel dvojgólový, keď akciu domácich zakončil strelou do poloprázdnej brány Budiský. Iskierku nádeje vykresal pre druhý celok tabuľky Nekoranec – 3:2. O šesť minút však zakončil ďalšiu peknú kombináciu domáceho OFK Mikoláš a stanovil tak konečné skóre na 4:2.

Skalité – Višňové 3:1 (0:0)

Góly: 48. Borovička, 75. Krčmárik, 90. Bazger – 83. Sventek, R: Tomáš Plavecký, 120 divákov, ŽK: 22. Erik Petrák, 43. Martin Minarčik, 80. Lukáš Sventek.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Štefunda, Minarčik, Mano, Kurucár, Sventek, Ťažký, Došlík, Tandara, A. Štefanica, O. Štefanica.

Domáci pod vedením Jaroslava Petráka výsledkovo ožili, v nedeľu pred 120 divákmi privítali favorizované Višňové. Do polčasu gól nepadol, a tak sa do kabín šlo bez gólov. Po obrátke však domáci udreli, keď v 48. minúte prekonal Vereša v bránke hostí Borovička – 1:0. V 75. minúte bolo 2:0, zvyšoval domáci kanonier Krčmárik. Hostia síce o pár minút znížili Sventekom, no vyrovnať sa im nepodarilo. Naopak, striedajúci Bazger stanovil na konečných 3:1.

Oščadnica – Predmier 1:2 (0:2)

Góly: 60. Kučák – 28. Bačík, 38. Šebík, R: Vladimír Farsky, 100 divákov, ŽK: 27. Matej Jašurek, 24. Patrik Lušňák, 86. Daniel Čička, 61. Vladimír Graňa.

PREDMIER: Uríček – Klus, S. Pistovčák, Čička, T. Pistovčák, Bačík, Šebík, A. Pobijak, Popelka, Rosa, Praženica (86. Remeš).

Posledná Oščadnica hostila Predmier. Do polčasu viedol hosťujúci tím 0:2, o góly sa postarali Bačík a Šebík. V druhom dejstve padol už len jeden gól, za domácich korigoval Kučák. Viac gólov už nepadlo, a tak Predmier odchádzal s plným bodovým ziskom.

1. KNM 22 15 4 3 54:13 49

2. Vysoká n. K. 22 12 3 7 58:34 39

3. Višňové 22 11 6 5 37:22 39

4. Strečno 22 11 4 7 36:33 37

5. Čierne 22 11 1 10 47:42 34

6. Belá 22 10 4 8 46:49 34

7. Predmier 22 10 2 10 38:33 32

8. Bytča 22 10 1 11 54:51 31

9. Turzovka 22 9 4 9 51:50 31

10. Kotešová 22 10 1 11 41:41 31

11. Skalité 22 9 3 10 39:41 30

12. Varín 22 7 3 12 19:34 24

13. Zborov 22 5 3 14 23:59 18

14. Oščadnica 22 4 1 17 25:66 13