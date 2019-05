Brutálna vražda študenta, poškodený Rondel. Najnovšie číslo MY Žilinských novín prináša

Téma z titulky: Zavraždený študent Tomáš svoj život miloval. Polícia mlčí

- Za osobu pri pôrode nezaplatíte. Náklady si hradí nemocnica, ministerstvo ich nekompenzuje.

- Rozhovor s primárom: Budúci rodičia sa pripravujú, scény ako z filmu nemáme

- Anketa s rodičkami. Vítajú prítomnosť otca na pôrodnej sále?

Nočný požiar zasiahol aj Rondel, Žilina vyhlásila mimoriadnu situáciu. Dôležitý kruhový objazd je poškodený, doprava v meste sa ešte viac skomplikuje

Žilinský kraj prestal zverejňovať informácie

Na Frambore pod estakádou je pitná voda a vráti sa aj korýtko riečne

Mladí nechcú žiť v rajeckom regióne. Podľa prieskumu agentúry Focus chce viac ako polovica odísť

Osobnosť Kysúc a žilinského regiónu: Predstavujeme Róberta Boženíka a Františka Garabíka

Zaplatia Štiavničania za odpad viac? Záleží na nich

Šesťbodová sobota mladých šošoniek, ženy ŠKF VIX Žilina sa definitívne zachránili v prvej lige

Výsledky regionálneho i oblastného futbalu: Kotešová zaskočila favorita, v III. A triede úradoval šesťgólový strelec

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.