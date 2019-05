FOTO: Prezident Andrej Kiska navštívil Žilinu

Hlava štátu ocenila zloženie tímu žilinského primátora.

16. máj 2019 o 19:26 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Chlebom a soľou. Tak v úvode dnešnej návštevy privítal pred mestskou Radnicou prezidenta Andreja Kisku žilinský primátor Peter Fiabáne.

Na spoločnom rokovaní so zástupcami mesta rozobrali aktuálnu situáciu v meste. "Prezident sa zaujímal o projekty, ktoré samospráva rozbehla, zaujímala ho tiež dopravná infraštruktúra, dopady nedobudovanej diaľnice, parkovanie, či obedy zadarmo. Otvoril tiež sociálne témy, venoval sa najmä situácii na Bratislavskej ulici a otázke nájomných bytov," informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

"Cez Žilinu len jedným smerom prejde viac ako 40.000 áut denne. Križujú ju z východu na západ, z juhu na sever a mesto býva z pohľadu dopravy absolútne zablokované. Nedotiahnutý tunel Višňové, obchvaty. Zlyhávame v týchto cestách a doplácajú na to mestá, obyvatelia a je to náročné. Ale je to zadanie, ktoré musíme riešiť veľmi poctivo manažérsky," citovala Andreja Kisku agentúra TASR.

Ocenil tím primátora

Spoločne s primátorom Žiliny otvorili aj ďalšie témy. „Hovorili sme tiež o pripravovanej novele dani z príjmu, kde je navrhované zníženie dani z príjmu fyzických osôb, ale keďže mestá sú financované práve z podielových daní, tak ten výpadok pre samosprávy je obrovský, čo pre Žilinu môže znamenať odhadom 8 miliónov eur,“ skonštatoval Peter Fiabáne.

Dodal, že prezident bol zvedavý i na jeho dojmy z úvodného polroka na poste primátora. „Oceňujem a som veľmi rád, že do tímu žilinského primátora sa pridali ľudia, ktorí prišli z iných oblastí ako je verejný sektor, s reálnymi skúsenosťami z praxe a sú pripravení pomôcť mestu,“ ocenil Andrej Kiska.

Prezident, ktorému ostáva už len mesiac vo funkcii, sa stretol i s futbalistami MŠK Žilina, navštívil Mestské divadlo v Žiline a absolvoval diskusiu s osobnosťami Žilinského kraja.