Academic vyhral prvú ligu. Nastúpia v basketbalovej extralige dva žilinské tímy?

Záverečný play-off turnaj o konečné umiestnenie sa uskutočnil cez víkend v Žiline.

16. máj 2019 o 12:13 Ján Hatala

Kým basketbalová extraliga mužov v týchto dňoch vrcholí súbojmi Prievidze s bratislavským Interom o titul, druhá najvyššia súťaž – 1. liga – má svoje finálové rozuzlenie už za sebou. Záverečný play-off turnaj v Žiline vopred sľuboval atraktívne súboje, veď v nadstavbovej skupine o 1. – 6. miesto mali pred Final Four až tri mužstvá rovnakú bilanciu – šesť víťazstiev a štyri prehry a len minimálne rozdiely v skóre.

Predpoklady sa naplnili, všetky zápasy mali vyrovnaný, dramatický priebeh, o výsledku duelu medzi Karlovkou a Banskou Bystricou sa rozhodlo doslova v posledných sekundách.

Víťazom nadstavby sa zaslúžene stal domáci Academic ŽU, ktorý stavia na žilinských odchovancoch a hosťujúcich mladých hráčoch PP & TV RAJ, ktorí tiež vyrástli v Žiline a v extralige hrali málo (Líška, Ďuriš). Z druhého miesta išla na Final Four Karlovka „B“, ktorá mala v kádri tiež viacerých hráčov so skúsenosťami z najvyššej súťaže a na lavičke trénera „A“ tímu Petra Ivanoviča. Z tretieho miesta išla na záverečné zápasy Banská Bystrica, zo štvrtej pozície ŠKP Štart Bratislava.

Najlepšie si formu načasoval domáci Academic ŽU, ktorý najprv porazil ŠKP Štart Bratislava 94:82, vo finále zdolal aj Banskú Bystricu 72:60.

Zápas o 3. miesto: VŠEMvs Karlovka Bratislava „B“ – BK ŠKP Štart Bratislava 84:69 (23:18, 53:33, 66:56)

Najviac bodov: Halmeš 19, Krajčír 12, resp. Hanusek 29, Otčenáš 11.

Úvodných päť minút patrilo Štartu, vyhrával 13:8, ale vzápätí zobrala réžiu do rúk Karlovka a už v prvom polčase získala rozhodujúci náskok. Priebeh a skóre mala pod kontrolou až do konca.

Zápas o 1. miesto – finále play-off: Academic ŽU Žilina – ŠKP BBC Banská Bystrica 72:60 (19:15, 37:33, 56:51)

Body Žiliny: Róbert Rožánek 31 (7 trojok), Mátych 15 (5), Richard Rožánek 7, Orihel 5, Líška 5, Ďuriš 2, Kubala 2, Kuric 2, Hájek 2. Za Banskú Bystricu najviac bodov: Rendla 14, Vojtek 11, Rozim 11. Trestné hody: 15/7 – 21/13. Fauly: 19 – 21. Päť faulov: 35. Rozim (Banská Bystrica). Technické chyby: 14. lavička Žiliny, 32. lavička Banskej Bystrice. Trojky: 15 – 3. Rozhodcovia: Lukáč, Bartoš, Gacík. 150 divákov. Štvrtiny: 19:15, 18:18, 19:18, 16:9.

Academic ŽU nastúpil na finálový zápas bez Boroňa, ktorý v sobotu večer cestoval do zahraničia. S jeho absenciou sa mužstvo obdivuhodne vyrovnalo, pretože pod košom mala hráčsku prevahu Banská Bystrica. Domáci tím vyhrával od začiatku až do konca, aj keď v niektorých fázach zápasu len najtesnejším rozdielom. Dominanciu súpera pod košom eliminoval dôsledným bránením jeho najlepšieho hráča a úspešnou streľbou spoza perimetra.

Hneď v úvode Academic ŽU získal päťbodový náskok (8:3) a ten si udržiaval celú prvú štvrtinu. Strelecky sa najviac darilo bratom Rožánkovcom, obaja v nej dosiahli po 7 bodov. Hostí „ťahali“ rozohrávač Haviar (prišiel z extraligovej Handlovej) a Rozim s Vojtekom. V druhej desaťminútovke získal Academic ŽU po sérii piatich trojok deväťbodový náskok (34:25 na začiatku 19. minúty), ale hostia sa po prestávke na domáci tím opäť dotiahli (37:35). Trojková „kanonáda“ Róberta Rožánka (3) s Mátychom (2) vyniesla Žilinčanom sedembodový náskok (56:49).

Bystričania sa „vzopreli“ ešte raz, v 31. minúte znížili na 56:53, ale na viac nemali. Ťah s troma vysokými hráčmi pod košom a rýchlymi Koczkášom s Haviarom na rozohrávke im efekt nepriniesol. Domáci tím rovnomerne zvyšoval svoj náskok až na konečný 12-bodový rozdiel, pričom konto súpera postupne zaťažili Líška, Kuric a Kubala.

Po zápase netajil spokojnosť tréner Academicu ŽU Milan Rožánek: „ Zápas bol pre nás veľmi ťažký, aj preto, že sme museli riešiť podkošovú absenciu Boroňa. Podarilo sa nám však prikryť najlepšieho hráča Bystrice Vojteka a úspešní sme boli aj v streľbe spoza trojkového oblúka. Všetci hráči si zaslúžia veľkú pochvalu. Naša vďaka patrí aj fanúšikom, v oboch našich zápasoch vytvorili výborné prostredie a burcovali hráčov k maximálnym výkonom“.

Konečné poradie v skončenom ročníku 1. ligy: 1. Academic ŽU Žilina, 2. ŠKP BBC Banská Bystrica, 3. VŠEM vs Karlovka Bratislava „B“, 4. BK ŠKP Štart Bratislava, 5. KB Slávia TU Košice, 6. MŠK BK Žiar nad Hronom.

Právo štartu v nasledujúcom ročníku najvyššej súťaže, v extralige, si tak vybojovali hráči Academic Žu Žilina. Tím sa môže o extraligu pochopiteľne uchádzať, ak splní aj ďalšie, predovšetkým ekonomické, podmienky na účasť v nej. „Miestenku“ však môže ponúknuť aj zdolanému finalistovi.

Riaditeľ SBA Peter Mičuda na portáli slovakbasket.sk však už informoval, že extraliga zrejme nebude mať v budúcej sezóne ďalší tím: „Oslovil som všetkých štyroch účastníkov záverečného turnaja 1. ligy a dozvedel som sa, že ani jeden z nich nemá ambíciu hrať v najvyššej súťaži. Spred necelého roka vieme, že Karlovka Bratislava odstúpila z SBL podľa vtedajšieho vyjadrenia iba na jednu sezónu, ale teraz ani od jej funkcionárov nemáme informáciu, že by sa chcela v lete Karlovka prihlásiť do najvyššej súťaže. Dúfam však, že tak urobia aspoň všetky kluby, ktoré v nej hrali v terajšej sezóne 2018/2019. Znamenalo by to, že v SBL bude znova deväť mužstiev, pričom ideálnych by bolo desať.“