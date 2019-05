Na štadióne MŠK Žilina odhalili tabuľu na pamiatku židovských väzňov

Na slávnostnom odhalení sa zúčastnil aj profesor z americkej univerzity.

15. máj 2019 o 15:46 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Oddnes zdobí múr západnej tribúny štadióna MŠK Žilina pamätná tabuľa pripomínajúca 250 židovských väzňov, ktorí sa počas druhej svetovej vojny podieľali na jej výstavbe. Spoločne s Kevinom Simpsonom, profesorom psychológie z Univerzity Johna Browna v USA, ju v prítomností viacerých hostí i futbalistov A-tímu odhalil šéf MŠK Žilina Jozef Antošík.

Významná iniciatíva MŠK Žilina

"Futbal mám v srdci, hrával som ho odmala, súťažne aj za univerzitu. V encyklopédii som v súvislosti s holokaustom raz narazil na vetu o židovských väzňoch, ktorí boli vybratí z tranzitného tábora a išli pracovať na stavbu žilinského štadióna v rozmedzí rokov 1941 až 1943.

Počas štúdia futbalu a holokaustu som zistil, že futbal často pôsobil ako záchrana, ale aj ako spôsob revolty Židov. Bolo tu približne 250 Židov na nútených prácach. Keďže stavali z betónu, volali ich betonári. Možno nežili úplne v najhorších podmienkach, aké vládli napríklad vo vyhladzovacích táboroch, ale určite to nebolo ich slobodné rozhodnutie. Boli tu nútene. Existuje však možnosť, že to, že tu pracovali, im zachránilo život," uviedol americký odborník, ktorý sa podieľal i na vyhotovení a zabezpečení tabule.

"Ešte stále sú ľudia, ktorí holokaust prežili. Lenže postupne vymierajú a táto história by nemala byť zabudnutá. Je to vec, ktorú by sme si mali stále pripomínať, aby sa také niečo už nikdy neopakovalo. Antisemitizmus, xenofóbia či rasizmus sú fenomény, ktoré existujú aj dnes. Iniciatíva MŠK Žilina pripomínať si tieto veci je preto veľmi významná," dodal.

Futbal sa stavia proti rasizmu

MŠK Žilina má ako člen medzinárodných futbalových organizácii jasne vyhranený postoj voči rasizmu, diskriminácii či podobným nenávistným prejavom. V krátkom príhovore to zdôraznil aj Jozef Antošík: "Futbal má ľudí baviť a spájať. A tento šport sa stavia proti rasizmu a intolerancii na celom svete. Na mieste, kde teraz stojíme, bola postavená jedna z prvých železobetónových tribún.

Myslím si, že je aktuálne, aby sme sa k takýmto veciam postavili aj takýmto spôsobom. MŠK Žilina sa dlhodobo snaží byť progresívnym klubom a ukazovať smer nielen vo futbale, ale aj v správaní sa futbalistov, fanúšikov. Verím, že aj vďaka tejto tabuli si ľudia pripomínali udalosti, ktoré sú temnou históriou ľudstva. Každé násilie, každý čin proti ľudskej dôstojnosti by sme mali vždy odsudzovať. Pripomenúť tieto veci pri príležitosti, ako je táto, je veľmi významné nielen pre rozvoj športu, ale celej spoločnosti."

Odhalenia tabule sa zúčastnili aj hráči MŠK Žilina. "Dnes sú tu i futbalisti, mladí chlapci, pre ktorých je futbal profesiou. Snažia sa do spoločnosti vniesť radosť, potešenie. Verím, že aj oni prispejú k tomu, aby odkaz ľudí, na počesť ktorých dnes túto tabuľu odhaľujeme, bol nesmrteľný," doplnil majiteľ žilinského klubu.