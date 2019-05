Ryba Žilina odmeňuje 21 Slovákov zásobami tresky na celý rok

Najväčší výrobca tresky, Ryba Žilina, pozná opäť o niečo lepšie milovníkov svojej legendárnej rybacej špeciality. V celoslovenskej výzve na Instagrame s názvom Treska podľa seba ukázali Slováci viac ako stovku rôznych kombinácií a spôsobov, ako im chutí naše národné jedlo. A až 21 z nich neobíde naprázdno. Ryba Žilina im bude posielať každý mesiac po celý rok bohaté zásoby tresky pre seba a svojich známych.

15. máj 2019 o 10:33

Na začiatku bola idea, ktorú vyslala do sveta dvojica známych fanúšikov žilinskej tresky – moderátor a zabávač Milan „Junior“ Zimnýkoval a televízny šéfkuchár Martin Záhumenský. Ich podanie tresky v nečakanej, no prekvapivo príjemnej kombinácii s čerstvou mätou bolo štartovacou ukážkou toho, že hoci samotnej treske s rožkom nič nechýba, tento šalát ponúka jednoducho množstvo variantov, ako si ho vychutnať.

V rámci aprílovej aktivizácie na sociálnej sieti Instagram vyzýval tím z Ryba Žilina spolu s dvojicou ambasádorov Slovákov k zdieľaniu svojich osobitých štýlov servírovania a vychutnávania si tresky. Na viac ako stovke fotiek, príbehov a videí na Instagrame s príznačným označením hashtagmi #treskapodlaseba či #zmatenatreska ľudia ukázali aj naozaj originálne kombá. Cieľom však nebolo hľadať bizarnosti za každú cenu, ale sondovať medzi reálne jedlými kombináciami.

A tak sa do výzvy prihlásili tí, čo zvyknú jesť ku treske napr. chrumky či slané tyčinky, ľudia ukázali, že treska sa dá dokonca zajedať aj vianočkou alebo zemiakovou plackou. Nechýbali ani obľúbené lahôdky „na istotu“ - kombinácie tresky s inými druhmi šalátov – ale ani kombá tresky na rôzny spôsob so zdravou zeleninou a pečivom.

„Za pozitívny prínos našej kampane považujeme nielen to, že sa nám ňou podarilo ukázať našu legendárnu tresku v opäť trochu inom, verím, ešte trendovejšom svetle, ale tiež to, že táto výzva priniesla efekt v motivácii našich zákazníkov k aktivite. S radosťou sme sledovali, ako pribúdali jednotlivé tipy, ktoré majú naši zákazníci u seba osvedčené. Sme presvedčení, že mnohé z nich boli inšpiráciou tiež pre ostatných, aby skúsili ochutnať tresku aj trochu inak,“ hovorí generálny riaditeľ Ryba Žilina Michal Britvík a dodáva, že efekt testovania rozličných chuťových kombinácií tejto tradičnej špeciality sa prejavil práve v druhej vlne kampane, ktorá trvala od 1. do 8. mája. Výrobca zo Žiliny vtedy postavil v spolupráci s ambasádormi Juniorom a Martinom Záhumenským do súboja chutí sedem najzaujímavejších kombinácii, ktoré sa na Instagrame nazbierali.

„Dostávali sme správy, v ktorých nám hlasujúci zákazníci ukazovali, že vďaka tejto výzve objavili nové tipy ako zaradiť tresku do svojho jedálnička. Spomedzi stoviek followerov, ktorí sa zapojili do hlasovania v každom zo siedmich duelov, sme každý deň vyžrebovali jedného šťastlivca, ktorý má od nás garantované zásoby tresky na rok. A to isté platí o 14 zákazníkoch, ktorých tipy sa dostali do súbojov chutí,“ vysvetľuje Michal Britvík a na záver dodáva: „Ďakujeme všetkým, čo sa zapojili do nášho skúmania. Ako výrobcu nás aj táto spätná väzba poháňa vpred. A výhercom ako aj ich rodinám a priateľom prajeme príjemných 12 mesiacov, počas ktorých im budeme doma pravidelne dopĺňať zásoby.“

Kampaň „Treska podľa seba“ vznikla a bola realizovaná inhouse v spoločnosti Ryba Žilina. Na produkcii kampaňového videa sa podieľal Boris Holečko a kľúčový vizuál s ambasádormi nafotil Jakub Klimo. PR podporu zastrešila agentúra Grape PR.