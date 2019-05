Prameň pod Hájikom nie je kontaminovaný. Aktivisti chcú jeho okolie oživiť

Obavy, že z kopca presakuje voda z kanalizácie alebo vodovodu sa nepotvrdila. Výsledky z laboratória dokazujú, že pri starej ceste na Hájik vyviera pramenitá voda.

15. máj 2019 o 11:43 Branislav Koscelník

ŽILINA. Nie je to tak dávno, čo sa na Kvačalovej ulici pod sídliskom Hájik objavil prameň vody. Vyteká v tesnej blízkosti starej cesty na najmladšie sídlisko, ktorú používali pri výstavbe Hájika. Dnes slúži ako chodník a popri potôčiku denne prechádzajú stovky Hájičanov.

Okolie prameňa je neudržiavané a rozbahnené. Diviaky, ktoré sa v tejto časti Žiliny hojne vyskytujú, používajú vodu ako napájadlo. Prítomnosť divej zvery je všade v okolí poznať.

Voda sa roky vylievala priamo na chodník. Počas zimy je asi sto metrov chodníka pokrytých súvislou vrstvou ľadu. V lete je pri prameni blato a klzká vrstva obrastená riasami. Chodci sa suchou nohou cez komunikáciu nedostanú.

Odhodlali sa zorganizovať brigádu

Tento stav už dlho znepokojoval Martinu Rogozinskú. Vždy, keď prechádzala popri vytekajúcemu prúdu vody premýšľala, ako chodník a jeho okolie upraviť.

Pri jednej z brigád, ktorú zorganizovala pri svojom bytovom dome na Hájiku, stretla ďalšieho aktívneho Hájičana Michala Džupaja.

„Už vtedy sme si povedali, že by sme s tým chodníkom mali naozaj niečo urobiť. Plán bol na svete. Usmerniť vytekajúcu vodu do kanála popri chodníku, vyčistiť nános bahna a poradiť si s presmerovaním vody na druhú stranu chodníka,“ vrátila sa do nedávnej minulosti Martina Rogozinská.

Potom to už išlo rýchlo. Zišlo sa niekoľko ochotných mužov, zohnali potrebné náradie a dohodli termín brigády. S pomocou brigádnikov z blízkej záhradkárskej osady sa podarilo vytvoriť odtokový kanál a presmerovať vytekajúcu vodu z prameňa korytom popri chodníku.

Šok z kalu

Keď však zakopali hlbšie do zeme v blízkosti vytekajúcej vody, zostali nepríjemne zaskočení. Pod povrchom našli zapáchajúci čierny kal. Začali mať pochybnosti, či to vôbec je prameň. „S podozrením, že ide o priesak zo splaškovej kanalizácie v možnej kombinácii s dažďovou vodou, sme túto vec ohlásili kompetentným inštitúciám,“ potvrdila ďalšie kroky Martina Rogozinská.

Spoločnosť SEVAK, ktorá prevádzkuje sieť vodovodov a kanalizácií, na miesto poslala svojich ľudí. A začalo sa zisťovanie, či pri chodníku na Kvačalovej môže presakovať voda z vodovodu, prípadne z kanalizácie.

Igor Duhár zo Severoslovenských vodární a kanalizácií vylúčil, žeby mohlo ísť o splaškovú kanalizáciu, ktorá odvádza odpadové vody zo sídliska Hájik. Tá je priveľmi ďaleko od miesta výronu vody.

Územím prechádza aj vodovodné potrubie, ktoré privádza vodu do vodojemu Hájik. Je uložené v hĺbke viac ako tri metre a od bahnitého prameňa vzdialené asi desať metrov. „Dostupnými diagnostickými prístrojmi sme nezistili únik vody z potrubia, ktorý by mohol byť zdrojom vytekajúcej vody,“ zverejnil zistenia Igor Duhár.

Ako možný zdroj sa ukazovala dažďová kanalizácia, ktorú však nespravuje SEVAK. „3. mája 2019 ráno ešte pred dažďom sme otvorili poklopy revíznych šácht tejto kanalizácie v ceste na Hájik a to aj nad, aj pod miestom výtoku vody v svahu pod cestou. V kanalizácii sme videli minimálny prietok vody, ktorý bol určite menší ako výtok vody v svahu pod cestou. To však ešte nemusí s určitosťou vylúčiť dažďovú kanalizáciu, jej prípadne netesnosti, z podozrenia na potenciálny zdroj vytekajúcej vody,“ vyslovil svoj predpokladal Igor Duhár.

Laboratórium potvrdilo prameň

Vodári odobrali vzorky vytekajúcej vody, aby ju porovnali s kvalitou vody vo vodovodnom potrubí, a tiež aby zistili prípadné fekálne znečistenie. Výsledky z laboratória priniesli dobré správy. Z kopca pod Kvačalovou ulicou vyviera pramenitá voda.