Dve penalty, dva góly. Brankár Hlbokého vie, ako ich premieňať

Jozef Blaško dvakrát prekonal svojich protivníkov.

14. máj 2019 o 15:13 Dominika Mariňáková

K nezvyčajnej situácii došlo v stretnutí 20. kola II. DOXXbet triedy dospelých ObFZ Žilina medzi Dlhým Poľom a Hlbokým. V 72. minúte rozhodca po nedorozumení domáce obrany odpísal penaltu a loptu si na biely bod postavil brankár Hlbokého Jozef Blaško.

Na penalty si dôveruje

„Náš záložník išiel doklepnúť loptu do prázdnej bránky, ale obranca zatiahol ručnú brzdu a fauloval ho,“ vrátil sa k momentu Blaško. 29-ročný brankár, ktorý na zápas navyše nastúpil s kapitánskou páskou, sa ukázal ako pravý líder a nariadený pokutový kop premenil.

„Na penalty si dôverujem. Ako brankár viem, kde nemáme radi, keď to protihráči kopnú. Iba som to využil,“ prezradil. „Už pred zápasom som bol určený na jedenástku. Posledné štyri kopali rôzni hráči, či už to bol prípravný zápas alebo majstrovský. Žiaľ, nepodarilo sa nám z nich skórovať. Na tréningoch často zvyknem v takýchto situáciách skórovať a minulý rok sa mi podarilo vyhrať dva turnaje v kopaní penált. Takže teraz vyšiel rad na mňa. Chalani mi dôverovali, za čom som vďačný. Som rád, že som ich dôveru splatil gólom,“ dodal.

Jozef Blaško svojím gólom vyrovnával na 1:1, hostia totiž od 40. minúty prehrávali. Stav napokon ostal remízový až do konca stretnutia. Bol kapitán Hlbokého spokojný s deľbou bodov?