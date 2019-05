„Letná rekreácia“, aj tak by sme mohli nazvať letný pobyt vo Wellnes hoteli Diplomat****

V blízkom okolí Žiliny, učupené v zajatí skál, rozprestiera sa nádherné malé kúpeľné mestečko Rajecké Teplice s bohatou históriou, kde nájdete relax a pohodu. Presne tam sa nachádza aj Wellness hotel Diplomat ****.

14. máj 2019 o 9:07

Na kopčeku nad mestom, obklopený nádhernými vrchmi Malej Fatry so skalnatými výbežkami, leží hotel s prekrásnym výhľadom. Rozsiahle okolité lúky s pasúcimi sa koňmi, turistické chodníčky na vrchol slnkom zaliatych skál alebo do hĺbky lesov môžu priniesť tú správnu dávku energie.

V hoteli sa rozhodli tohtoročné leto nenechať na náhodu a pripravili kompletný balík plný lákavých dobrodružstiev, ktoré Vás presvedčia o tom, že aj malé mestečko, môže mať veľké srdce. Že aj menej známe miesto dokáže vytvoriť neopakovateľné emócie. Iba sa treba nechať stiahnuť silným prírodným charakterom a aspoň na pár dní pustiť z hlavy všetky ostatné starosti.

Letný vzduch plný vône agátov s príjemným jemnučkým vánkom, v ktorého rytme tancujú vetvičky okolitých stromov doplnený orchestrom vtákov slastne sa pohupujúcich v ich korunách Vám okamžite navodí tú správnu zvedavú dobrodružnú náladu pre skoré ranné vstávanie. A keď už Vás slniečko začne štekliť a vítať do nového dňa, vezmite si deku, rozprestrite ju na trávu a zacvičte si jógu. Revitalizovať organizmus, ozdraviť celý pohybový systém, uvoľniť z tela napätie a stres, zlepšiť náladu a zvýšiť energetickú úroveň, to všetko a ešte mnoho ďalšieho Vám pomôže naštartovať jednoduché cvičenie a aktívny začiatok dňa.

Rajecká dolina ponúka nespočetné možnosti na turistiku. Jedným z najzaujímavejších cieľov nášho turisticky aktívneho dňa bude istotne Skalný budzogáň, ktorý z geologického aj geomorfologického hľadiska možno považovať za neuveriteľný a fenomenálny prírodný úkaz opradený tradičnou legendou o obrovi, ktorý sa rád potuloval po krajine až raz narazil na vľúdnu, utešenú, panenskú krajinu Rajeckej doliny...

V najjužnejšom cípe Lúčanskej Malej Fatry sa rozprestiera národná prírodná rezervácia Kľak. Jeho vrchol dosahuje výšku 1352 m n.m. a predstavuje nádhernú ukážku vápencovej vegetácie, bučín a skalného vrcholu.

Na okraji Strážovských vrchov sa vypína zrúcanina hradu Lietava, ktorá patrí k najrozsiahlejším a najnavštevovanejším zrúcaninám na Slovensku. V neďalekej obci Rajecká Lesná sa zase nachádza unikátne dielo majstra Jozefa Pekaru. Je ním jeden z najväčších vyrezávaných betlehemov v Európe. Majster nádherne vyrezal do lipového dreva celé Slovensko, zobrazil symbolizujúci život, kultúru, remeslá a spôsob života slovenského národa. Všetky postavy sa pohybujú, pracujú a aj zabávajú.

Neodmysliteľnou súčasťou doliny je aj rázovitá slovenská obec Čičmany so svojou známou architektúrou.

Pýtate sa, čo počas leta s deťmi? Priveďte ich do Wellness Hotela Diplomat****! Tešia sa na nich animátori, ktorí sa postarajú, aby sa drobci nenudili, ale naopak, aby sa vyšantili na čerstvom vzduchu a vytvorili si skvelé zábavné spomienky. Átrium hotela s preliezačkami, detský kútik, bazén, okolité polia a lesy sú skvelým priestorom na nové dobrodružstvá.

Aké by to bolo leto bez vody? Žblnkotajúci prúd, slnečné lúče a iskrivým osviežujúcim nápoj jednoducho patria k sebe. Voňavé oleje a príjemná masáž vnesú aj chladnejším dňom ideálnu letnú horúčavu. Wellness a Relax centrum hotela ponúka presne to, čo k dovolenke patrí.

Je teplý letný večer, vy ste príjemne unavení z nasávania životnej energie medzi voňavými stromami na lesných chodníkoch, v žilách Vám ešte stále prúdi horúca krv rozohriata kvalitnou masážou, oči sa Vám privierajú od únavy z vody, ktorá Vám hladila v bazéne telo ....

.... a v tej chvíli pocítite OBROVSKÝ HLAD...!!! Od tej sekundy nemyslíte na nič iné, iba sa čo najskôr presunúť k pripravenému stolu. Nie je nič lepšie, ako zavŕšiť fantastický deň lahodnou večerou. Skvelí kuchári sa zvŕtajú pri grile a Vám už rozmanité vône spúšťajú slinky. Letný večer pri skvelom jedle, s pohárom sviežeho ružového vína a s príjemnou hudbou zakončí už tak úžasný deň...

A vy sa neviete dočkať, aký bude ten ďalší...

Príďte a presvedčte sa sami!