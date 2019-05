Benefičný koncert pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme

Regionálne centrum autistov v Žiline pod záštitou Domu odborov v Žiline organizuje charitatívny koncert.

13. máj 2019 o 22:18 Alexandra Janigová

ŽILINA. Druhý apríl je Svetovým dňom povedomia o autizme a každoročne sú v tento deň osvetlené namodro významné budovy po celom svete. Ako uviedli organizátori medzinárodnej kampane, „modrá je symbolom dôvery, tradície, oddanosti a komunikácie, s ktorou majú autisti často veľký problém“. Žilina sa tento rok takisto opäť pridala k ďalším mestám a inštitúciám, ktoré sa zapojili do medzinárodnej kampane "Light It Up Blue!" rozsvietením žilinskej radnice a Burianovej veže.

V náväznosti na toto podujatie organizuje Regionálne centrum autistov v Žiline pod záštitou Domu odborov v Žiline charitatívny koncert, ktorý sa uskutoční 23. mája 2019 o 18.00 hodine v priestoroch Veľkej scény Domu odborov v Žiline. Výťažok z koncertu bude použitý na aktivity, terapie a pomôcky potrebné na komplexnú starostlivosť pre ľudí s diagnózou autizmus.

Regionálne centrum autistov v Žiline - Bánovej je najkomplexnejšie zariadenie na Slovensku poskytujúce výchovno-vzdelávacie, sociálne a poradenské služby deťom, žiakom a dospelým s diagnózou autizmus a ich rodinám.

Nájdete tu: Súkromnú základnú školu s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom (ZA + elokované pracovisko v Čadci), Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom a jeho elokované pracovisko na Ul. Ambra Pietra v Žiline, Občianské združenie Detská komunita, Súkromnú praktickú školu, Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ADEPT s.r.o. (Ambulanciu detskej psychológie a terapií).

Na benefičnom koncerte sa predstavia žiaci SZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom - Kamil Pečík a Martin Bubeník a zo špecializovaného zariadenia Samuel Harzek. Z hudobných skupín sa predstaví folkrockovo – bluesová formácia 3Drive zo Žiliny a hlavným protagonistom večera bude Queenshow – Queen live music, ktorá podáva poslucháčovi čo najvernejšie, živé, koncertné, zvukové a vizuálne prevedenie fenomenálnej britskej skupiny Queen.

Vstupné je desať eur a vstupenky zakúpite na recepcii Domu odborov. Neváhajte a príďte si vychutnať príjemný večer plný hudby, pričom podporíte krásnu myšlienku a pomôžete tým, ktorí to potrebujú. Prichystané sú pre vás výrobky klientov Regionálneho centra autistov s možnosťou ich zakúpenia za dobrovoľný príspevok.