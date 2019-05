Vo Svederníku súťažili o majstrovskú kapustnicu

Najlepšiu polievku z kapusty uvaril tím nzvaný Klukanci.

13. máj 2019 o 13:59 Branislav Koscelník

SVEDERNÍK. Vo Svederníku to v sobotu rozvoniavalo kapustnicou. Devätnásť tímov rozložilo pri tamojšom kultúrnom dome kotlík a súťažilo vo varení kapusty. V priebehu troch hodín mali pripraviť desať litrov jedného z najtradičnejších pokrmov. Každý mal svoj recept, každý tajomnú ingredienciu, ktorá mala porotu očariť.

Niekto to na expertov ochutnávačov skúšal hustou kapustnicou, iní dali prednosť redšej juške. Niektorí sa na šampionát vo varení poctivo pripravili, iní dali prednosť improvizácii priamo pred očami divákov. Boli aj takí, ktorí pridali víno, sušené slivky, halušky, alebo mäsové guľky.

Pre všetkých to však bola zábava. Vrelo to nielen v kotlíkoch, ale vďaka heligonkárom aj na celom priestranstve, kde sa nielen jedlo, ale aj spievalo a tancovalo.

S fazuľou neexperimentovali

Tím usporiadateľa z Obecného úradu vo Svederníku vytiahol poriadny kaliber. Súperov chcel vystrašiť poľnou kuchyňou, v ktorej varili svoju kapustnicu. „To pán starosta zabezpečil. V tomto roku má premiéru,“ prezradila Mája Babišová. „Atmosféra je parádna, a tak sa nášmu tímu aj dobre varí. Do kapustnice sme dali najmä mäso, pretože tu sú samí mäsožravci,“ pokračovala.

Na viac zábavné ako súťažné podujatie prišli aj „Fazuliari“ zo susedného Považského Chlmca. Aj keď im je fazuľová polievka bližšia, vo Svederníku ukázali svoju predstavu o poctivej kapustnici.

„Zlé jazyky hovoria, že Chlmčania sadili fazuľu s pilinami, pretože verili, že s fazuľou vyrastú aj tyčky. Preto nás volali fazuliari. My tu už roky chodíme reprezentovať našu mestskú časť,“ predstavila ďalšiu partiu Anna Višňovská.

Jej tímová kolegyňa Drahomíra Jamborová dodala, že aj do fazuľovej polievky dávajú dve-tri hrste kyslej kapusty. Naopak si to radšej netrúfajú. „Chceli sme do kapustnice dať fazuľu, ale sa bojíme, či by nám to porota uznala.“