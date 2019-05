Regionálny futbal: Stráňavy vyhrali štvrtý duel v rade

Višňové doma zdolalo Belú, Predmier zas Kotešovú.

13. máj 2019 o 15:51 Tomáš Hládek

IV. liga: O víťazstve Bánovej rozhodol Harman

Bánová – Teplička nad Váhom 1:0 (1:0)

Gól: 24. Harman. Rozhodoval Ligas, 100 divákov. ŽK: Beniač.

BÁNOVÁ: Kosa – Lazar, Kubena, Mráz, Horecký, Bendík, Švikruha, Štefánik (61. Cisárik), Ďurica, Harman, Kincl.

TEPLIČKA: Poništ – Maliňák, Surma, Beniač, Rybárik (29. Majerčík), Mrázik (90. Jaššo), Blaščik, Bugala, Šutovský, Labuda, Dzirbík (76. Padala).

Na ťažkom teréne chceli hrať obe mužstvá útočný futbal. Zápas tak prinášal veľké množstvo šancí, z ktorých sa ujala len jedna v prvom polčase. V 24. minúte Kincl vysunul Mráza, ktorý naservíroval loptu Harmanovi a ten prekonal Poništa v bráne Tepličky. Bánová zaslúžene vyhrala najtesnejším rozdielom. Séria Tepličky bez víťazstva trvá už sedem zápasov.

Stráňavy – Bobrov 4:1 (3:1)

Góly: 15. Chrachala, 26. Lajš, 31. (vl.) Kramarčík, 72. Ďuratný – 44. Čiernik. Rozhodoval Ježík, 70 divákov. ŽK: Kubica – Melek, Kurtulík, Kramarčík, Kurják.

STRÁŇAVY: Ďuríček – Kubica (64. Ondák M.), Janči M., Janči L. (40. Bukovčan), Ivan, Ďuratný, Zajac, Pleva (80. Hreus), Remek, Lajš, Chrachala (73. Hanuliak).

Stráňavy vstúpili do zápasu výborne a o svojej výhre rozhodli už v úvodnej polhodine. Najskôr sa presadil Chrachala. O jedenásť minút si hostia nepostrážili Lajša a bolo 2:0. V 31. minúte si loptu zrazil do vlastnej brány Kramarčík a rozdiel bol trojgólový. Za nováčika znížil tesne pred odchodom do šatní Čiernik. Domácich gól do šatní nerozhodil a víťazstvo Baníku ešte podčiarkol v 72. minúte Tomáš Ďuratný. Stráňavy vyhrali štvrtý zápas v rade.

Rajec – Makov 1:4 (0:3)

Góly: 88. Gabaj – 18. Martinka, 29. Gorelčík, 31. a 81. Ševčík. Rozhodoval Kosturský, 50 divákov. ŽK: Hájek, Kordiš – Martinka.

RAJEC: Fraštia – Hnát, Hájek, Drahno (80. Dubeň), Sudor, Rybár, Miko, Kordiš, Očko (46. Gabaj), Jeťko, Šimun.

Stretnutie 21. kola sa nieslo od úvodu v réžii hosťujúceho tímu z Makova, ktorý sa ujal vedenia už v 18. minúte gólom Martinku. O jedenásť minút navýšil vedenie Javorníku ďalší odchovanec žilinského MŠK Ľubomír Gorelčík. Makovu sa podarilo zvýšiť svoje vedenie ešte v prvom polčase, keď sa presadil Ševčík. V závere zápasu dal na 4:0 z pohľadu hostí druhým gólom v zápase Ševčík. Domáci už len kozmeticky znížili striedajúcim Gabajom. Hostia zaslúžene vyhrali.

Ostatné výsledky: Staškov – Závažná Poruba 3:4, Belá-Dulice – Žabokreky 3:1, Dolný Kubín – Diviaky 4:1, Rosina mala voľno.

1. Bánová 19 15 1 3 57:19 46

2. Stráňavy 20 10 3 6 40:24 36

3. Belá-Dulice 19 9 5 5 38:37 32

4. Dol. Kubín 20 9 4 7 31:30 31

5. Teplička 20 7 5 8 28:27 26

6. Staškov 20 7 5 8 48:48 26

7. Rosina 19 8 2 9 28:33 26

8. Z. Poruba 19 7 5 7 32:43 26

9. Makov 19 7 4 8 31:30 25

10. Rajec 19 6 4 9 31:36 22

11. Žabokreky 20 5 5 10 22:33 20

12. Bobrov 19 5 4 10 23:35 19

13. Diviaky 19 5 3 11 31:45 18

V. liga: Bytča v Čiernom absolvovala gólovú prestrelku

Višňové – Belá 2:0 (0:0)

Góly: 82. Minarčik, 90. Kurucár.Rozhodoval Hrobárik, 150 divákov. ŽK: Minarčik, Kurucár, Majtanik, Ťažký, Štefanica A. – Laščiak, Šipčiak S.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Kočiš (63. Štefanica O.), Minarčik, Kurucár, Štefunda, Sventek, Majtanik, Ťažký, Došlík, Tandara, Štefanica A. (88. Majtán).

BELÁ: Zimen – Švec, Šipčiak R., Laščiak, Špirka, Mintách, Mihalčatin (88. Kvasnica), Macho, Šipčiak S., Ševčík, Žingora (81. Kopera).

Diváci videli od úvodu na ťažkom teréne bojovný futbal z oboch strán, v ktorom mali mierne navrch hráči domáceho Višňového. Tí si vypracovali v úvodnom polčase aj dve sľubné šance, ktoré však nepremenili. Druhý polčas sa niesol v podobnom duchu ako ten prvý, keď hráči bojovali. Keď sa zdalo, že zápas skončí remízou, trafil sa pekne z priameho kopu pod brvno Minarčik. Navyše, o osem minút vybojoval loptu Kurucár, šiel sám na brankára a lobom prikrášlil víťazstvo Višňového. V domácom tábore panuje po stretnutí spokojnosť s výsledkom aj výkonom hráčov.

Predmier – Kotešová 2:0 (0:0)

Góly: 53. Popelka, 67. Pobijak A. Rozhodoval Šašváry, 130 divákov. ŽK: Husár – Daniš.

PREDMIER: Uríček – Husár, Klus T., Martinka (14. Rosa), Pistovčák S., Čička, Pistovčák T., Barík, Šebík, Pobijak A. (81. Remeš), Popelka.

KOTEŠOVÁ: Polko – Valášek, Jandačka, Daniš, Kendy P., Krajči, Budiský, Kendy R., Mozolík, Stískala (63. Tabak), Mikoláš.

Na ťažkom teréne sa hral vyrovnaný prvý polčas. Ako mimoriadne dôležitý sa javil v tomto zápase prvý gól. Ten sa podarilo streliť domácemu Predmieru, keď po nahrávke na šestnástku technickou strelou prekonal Polka Popelka. Domáci FK podržal v zápase Uríček, ktorý chytil dve veľké šance Kotešovej. V 67. minúte hostia zabudli na osamoteného Andreja Pobijaka, ktorý zvýšil na 2:0. Po tomto góle hostia kondične odišli a Predmier si víťazstvo ustrážil. Mužstvá z Predmiera majú za sebou úspešný víkend, keď všetky vekové kategórie vyhrali.

Strečno – Oščadnica 1:0 (0:0)

Gól: 70. May. Rozhodoval Babinský, 120 divákov. ŽK: Oberta – Poláček, Blahovec.

STREČNO: Matejčík – Bielik, Ilovský (90. Syrovatka), Tichý, Oberta, Beháň J., Sokolovský (46. Trpiš), Kosa (64. May), Melo (64. Štadáni), Kocian (46. Kormančík), Tučník.

Strečno nastúpilo proti súperovi, ktorý dobre bránil a umne prehusťoval priestor pred šestnástkou. Domáci boli futbalovejší aj si vypracovali šance, no tie ostávali nepremenené. Ujala sa až tá v 70. minúte, keď po zdrvujúcom tlaku našiel center z pravej strany na zadnej tyči Liama Maya a ten podstrelil brankára. Strečno najtesnejšie vyhralo.

Čierne – Bytča 6:5

Góly: 22., 37., 45. a 85. Puček, 33. Dirgas, 56. Baláž – 50. a 67. Gajdošík, 64. Čikota, 77. Gašperík, 83. D. Jánošík, R: Peter Švec, 100 divákov, ŽK: 63. Maroš Krenželák, 54. Juraj Jánošík, 81. Roman Baláž, 88. Ján Kubalík.

BYTČA: Porubčan – Čikota, Gašperík, Gajdošík, Hrtánek (70. D. Jánošík), Malík, Šichman (56. Šúkala), Mravec, Janásek, J. Jánošík, Pavlík.

V Čiernom videli diváci nevídanú gólovú smršť, o ktorú sa pričinili obe mužstvá kvalitným výkonom. V prvom polčase domáci excelovali, keď sa do kabín šlo za stavu 4:0. Druhý polčas vyšiel strelecky lepšie hosťom. Tí vyrovnali na 5:5, no vzápätí Peter Puček svojím štvrtým gólom rozhodol o víťazstve domáceho celku.

Vysoká nad Kysucou – Varín 3:0

Góly: 8. Zimen (vl. gól), 26. Barčák, 81. Červenec, R: Milan Náther, 50 divákov.

VARÍN: Ružička – Repáň, Lopušan, Zimen, Williger, Kadrliak, P. Hruška, Ferjanec, T. Hruška, Chebeň, Cvacho (61. Kubala).

Favorizovaný Spartak privítal na domácej pôde Varín. Diváci videli gól už v 8. minúte, v 26. minúte už bolo 2:0. Od tohto momentu ďalšie góly nepadali, až v 81. minúte stanovil skóre na konečných 3:0 Červenec. Domáci si tak udržali druhé miesto v tabuľke.

Ostatné výsledky: Turzovka – Skalité 1:2, Kysucké Nové Mesto – Zborov nad Bystricou 5:1.

1. KNM 21 15 3 3 52:11 48

2. Vysoká n. K. 21 12 3 6 56:30 39

3. Višňové 21 11 6 4 36:19 39

4. Strečno 21 11 3 7 34:31 36

5. Čierne 21 11 1 9 46:39 34

6. Turzovka 21 9 4 8 51:48 31

7. Belá 21 9 4 8 43:48 31

8. Bytča 21 10 0 11 52:49 30

9. Predmier 21 9 2 10 36:32 29

10. Kotešová 21 9 1 11 36:39 28

11. Skalité 21 8 3 10 36:40 27

12. Varín 21 6 3 12 17:34 21

13. Zborov 21 5 2 14 21:57 17

14. Oščadnica 21 4 1 16 24:64 13