V Poprade sa ligotalo zlato, žilinskí karatisti vybojovali tri tituly majstra Slovenska

Dovedna mladí reprezentanti Karate Klub AC UNIZA Žilina získali desať individuálnych a dve tímové medaily.

13. máj 2019 o 10:15 KK AC UNIZA Žilina

V sobotu 11. mája sa v popradskej Poprad Aréne konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v karate deti a žiakov. Tie bývajú tradične najpočetnejšie zo všetkých vekových kategórii, o čom svedčia aj tohtoročné čísla. 595 súťažiacich zo 61 klubov vytvorilo až 1166 štartov.

Karate Klub AC UNIZA Žilina na tomto podujatí reprezentovalo 19 pretekárov, ktorí sa postupne zapojili do súťaže v disciplínach agility, kata aj kumite. Najmladší Žilinčania sa v posledných rokoch pravidelne zapisujú do medailových štatistík a výnimkou nebol ani ten aktuálny. Desať individuálnych a dve tímové medaily znamenajú nový klubový rekord v počte získaných cenných kovov.

Začiatku súťažného diania predchádzal otvárací ceremoniál, v rámci ktorého prevzal Jakub Pechota ocenenie pre celkového víťaza slovenského pohára. Navyše, po štyroch rokoch druhých a tretích miest sa konečne dočkal aj zlata. V 23-člennej kategórii mu situáciu výrazne skomplikovali zdravotné problémy, no napriek tomu zvíťazil vo všetkých svojich piatich zápasoch.

Prečítajte si tiež: Chcú oživiť hádzanú v Žiline. Začnú s deťmi

Ďalším zlatým z nádejnej žilinskej generácie je Oliver Bodnár. Ten po smolnom počínaní v súťaži kata, kde mu medaila unikla len tesne, v športovom zápase kumite podal vynikajúce výkony a rovnako dokráčal až na najvyšší stupienok. Za zmienku stoji predovšetkým jeho finálový výkon, keď „vymazal“ súpera z Košíc. Ten dovtedy suverénne prechádzal elimináciou a vo všetkých zápasoch dosahoval vysoké víťazstva. Finálové skóre 5:0 hovorí za všetko.

Tretie zlato pre žltozelené farby získal Mário Pavlovič. Ten dosiahol najlepší čas v koordinačno-rýchlostnej kategórii agility, ktoré neskôr doplnil cenným bronzom v športovom zápase kumite.

„Žilinská mládež sa posledné roky pravidelne drží v slovenskej špičke o čom svedčia aj ďalšie popredné a medailové umiestnenia. V priemerne 20 až 30-členných kategóriách ich zisk rozhodne nie je zadarmo. Za zmienku stojí striebro v súborných cvičeniach kata Jakuba Pyšného ako aj bronzy Martina Kampu, Martina Krempaského, Terézie Tabačkovej a Nely Drškovej, ktorá stala na stupni víťazov v kata aj kumite.

K tomu treba pripočítať aj tretie priečky v súťažiach teamov kumite chlapcov 8-9 a 10-11 ročných, ktoré prebehli už v rámci kôl slovenského pohára. Nebyť smolných prehier Alexandra Bella, Stely Bytčanek či Jakuba Bučeka, ktorým napriek dobrým výkonom medaila unikla, bola by štatistika ešte lepšia, no napriek tomu je počínanie celého tímu skvelým výsledkom a všetkým jeho reprezentantom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu mesta,“ povedal tréner Ján Novosad.

Výsledkový servis MSR deti a žiakov v karate

1. miesto – Majstri SR: Bodnár Oliver (Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26 kg pokročilí), Pechota Jakub (Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35 kg pokročilí), Pavlovič Mário (Agility chlapci 9-roční).

2. miesto: Pyšný Jakub (Kata chlapci 5 rokov).

3. miesto: Dršková Nella (Kata dievčatá 6-7 rokov začiatočníčky a Kumite dievčatá 6-7 rokov do 28 kg), Kampa Martin (Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30 kg začiatočníci), Krempaský Martin (Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 30 kg pokročilí), Pavlovič Mário (Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30 kg pokročilí), Tabačková Terézia (Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 37 kg pokročilé).

5. miesto: Bello Alexander (Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg pokročilí), Bytčanek Stella (Kumite staršie žiačky 10-11 rokov nad 40kg pokročilé), Pyšný Jakub (Kumite chlapci 6-7 rokov do 30kg), Buček Jakub (Kata chlapci 6-7 rokov začiatočníci).

7. miesto: Bodnár Oliver (Kata mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí).