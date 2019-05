Kompa v Strečne začne opäť premávať, cestu z Martina do Terchovej skráti o 25 km

Kompa cez rieku Váh medzi Strečnom a Nezbudskou Lúčkou v okrese Žilina začne opäť premávať 18. mája. Pre TASR to uviedol nový prevádzkovateľ kompy Strečno Bohuš Čurjak.

12. máj 2019 o 12:13 TASR

Strečno. Kompa cez rieku Váh medzi Strečnom a Nezbudskou Lúčkou v okrese Žilina začne opäť premávať 18. mája. Pre TASR to uviedol nový prevádzkovateľ kompy Strečno Bohuš Čurjak.

Doplnil, že oficiálne ju spustia do prevádzky o 11. hodine. "Trasa kompy má dĺžku 105 metrov. Vodiči si vďaka nej môžu skrátiť cestu z Martina do Terchovej o 25 kilometrov a vyhnúť sa kolónam v Žiline," uviedol Čurjak.

"Zachovali sme kapacitu a parametre predchádzajúcej kompy, čo sa týka hmotnosti, dĺžky, šírky a výšky. Ale, aby spĺňala všetky normy a náležitosti bezpečnosti a plynulosti premávky, vymenili sme 90 percent vecí," vysvetlil nový prevádzkovateľ.

Kompa by podľa neho mala byť otvorená každý deň od 7.00 do 20.00 h. "Pokiaľ to dovolí výška hladiny a počasie. Počítame aj s opravou prístavov, ale momentálne to výška hladiny nedovoľuje. Pokiaľ to dovolí, určite k tomu pristúpime, aby práca lodníka na kompe bola bezpečná a plynulá," uzavrel Čurjak.