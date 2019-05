Hrával najvyššiu súťaž, teraz kope piatu ligu. Kariéru profesionála mu prekazili zranenia

Peter Puček nastúpil v prvej lige v drese MŠK Žilina na tri zápasy.

9. máj 2019 o 19:19 Dominika Mariňáková

Po dvadsiatich kolách piatej ligy patril Peter Puček medzi päticu najlepších kanonierov súťaže. Pri pohľade na futbalovú históriu rodáka z Dlhého Poľa štatistika trinástich gólov neprekvapuje, veď v minulosti v troch zápasoch obliekol dres MŠK Žilina v najvyššej slovenskej súťaži. Potom však prišli zdravotné problémy...

Do MŠK v pätnástich

Peter Puček hráva futbal odmala. Začínal s ním v Dlhom Poli, neveľkej dedinke vzdialenej 16 kilometrov od Žiliny. „Do Žiliny som odišiel v pätnástich, dovtedy som hrával za Dlhé Pole. Do MŠK ma volali už skôr, všimli si ma na jednom mládežníckom turnaji. Ja som však najskôr nechcel ísť,“ začína 23-ročný hráč svoje rozprávanie.

V dorasteneckom veku sa však napokon pridal k žltozeleným a zaznamenal rýchly vzostup: „V Dlhom Poli sme hrali oblastnú súťaž. Tréneri v MŠK mi povedali, že je to veľmi veľký skok, ísť hneď do prvej ligy. Poslali ma do Lietavskej Lúčky na pol roka na hosťovanie. Dal som tam 40 gólov, vrátil som sa do Žiliny a postupne som sa prepracoval až do áčka."

V sezóne 2015/2016 pod vedením Adriána Guľu v troch stretnutiach naskočil do Fortuna ligy. So zvýšenou záťažou sa však začalo ozývať staré zranenie, ktoré si spôsobil v roku 2014. „V jednom zápase som zle skočil, zlomil som si predpriehlavkovú kosť a noha putovala do sadry. Bez nejakého dôkladnejšieho vyšetrenia, bez magnetickej rezonancie. Odvtedy ma ľavý členok neposlúcha,“ povzdychne si.