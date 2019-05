Parkovanie pred žilinskou stanicou je nedôstojné. Zmeny načakajte

Rekonštrukcia železničnej infraštruktúry, ktorá sa v Žiline chystá, presunie parkovanie na miesto, kde sú dnes nástupištia číslo 5 a 6.

10. máj 2019 o 8:53 Branislav Koscelník

Do zásadnejšej rekonštrukcie parkoviska už železnice nechcú ísť. (Zdroj: BRANISLAV KOSCELNÍK)

ŽILINA. Cestujete vlakom a na železničnú stanicu sa odveziete vlastným autom, ktoré si odparkujete blízko nástupišťa. Kým systém Park & Ride je takmer všade v západnom svete bežná služba operátorov železníc, v Žiline veľký problém.

Prečítajte si tiež: Bikesharing v Žiline dosiahol svetový rekord

Dlhodobé parkovanie priamo pred žilinskou železničnou stanicou by vyšlo motoristu draho. Nedoriešené je aj krátkodobé parkovanie a jednoduché vyloženie cestujúceho pred stanicou.

Keď už aj cestujúci zaparkuje pred budovou žilinskej železničnej stanice, bude stáť na mieste, kde je samá diera. Už aj tak biedny priestor na parkovanie v centre Žiliny ešte zhoršuje taxislužba, ktorá si svoje teritórium vymedzuje nevkusne. V spojení so stanicou tvorí predstaničný priestor územie, ktoré nikto nenazve inak, ako hanba Žiliny.

Hľadajú zodpovedného

Aj kvôli tomu si zavolal pred niekoľkými dňami primátor mesta Peter Fiabáne na rokovanie vedenie Železníc SR. Dohodli sa, že preveria vlastnícke vzťahy k pozemkom pred stanicou, aby identifikovali toho, kto je zodpovedný za údržbu priestoru.

„Mesto má veľký záujem i snahu, aby aj tento priestor bol dostatočne uprataný a upravený a preto bol jedným z bodom rokovania aj tento priestor,“ odpísala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Aj hovorca Železníc Slovenskej republiky Michal Lukáč priznal, že územie pred žilinskou železničnou stanicou obe strany označili ako nedôstojný pre vstup do mesta. „ŽSR preveria vlastníctvo pozemkov, ako aj podmienok nájomných zmlúv,“ poskytol informáciu za správcu železničnej infraštruktúry.

Jamy zaplátajú

Majiteľom pozemkov okolo stanice, a tak aj priestoru parkoviska, sú Železnice SR. Parkovisko má od roku 2013 v nájme Žilinská parkovacia spoločnosť, ktorá vyhrala súťaž vyhlásenú železnicami.

Hovorkyňa parkovacej spoločnosti Ivana Strelcová tvrdí, že údržbu by zlepšilo, keby ŽSR zainvestovali do parkoviska a vstupný priestor aspoň preasfaltovali. Podľa nej by zásadnejšie úpravy priestoru mal robiť majiteľ pozemkov, nie prenajímateľ.