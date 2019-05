V Žiline po roku opäť bežali pre tých, ktorí bežať nemôžu

Účastníkov Wings for Life World Run neodradilo ani nepriaznivé počasie.

8. máj 2019 o 12:30 Dominika Mariňáková

Žilina bola jedným z piatich slovenských miest, ktoré sa zapojili do celosvetového behu.(Zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

ŽILINA. Viac ako 120 000 registrovaných účastníkov, 323 lokalít v 72 krajinách a odbehnutých dovedna 1 103 276 kilometrov. Aj bežci zo Žiliny a okolia prispeli k tomuto počtu na nedeľňajšom behu Wings for Life World Run.

Celé štartovné z týchto globálnych bežeckých pretekov putuje na konto neziskovej nadácie Wings for Life, ktorá podporuje a financuje výskumy zaoberajúce sa poraneniami miechy. Na Slovensku sa do šiesteho ročníka Wings for Life World Run v nedeľu zapojilo päť miest, okrem Žiliny sa bežalo aj v Bratislave, Piešťanoch, Nitre a vo Vysokých Tatrách.

Svetovým lídrom v mužskej kategórii sa stal Ivan Motorin z Ruska, ktorý v Izmire v Turecku odbehol 64,37 km. Ženskou víťazkou je Ivanova krajanka Nina Zarina, ktorá dala 53,72 km vo švajčiarskom Zugu. V rovnakom meste však zaujal príbeh Švajčiara Davida Mzeeho, ktorému lekári pred deviatimi rokmi po zranení chrbtice pri gymnastike povedali, že už nikdy nebude chodiť. V nedeľu sa však postavil na štart pretekov a prešiel 390 metrov.