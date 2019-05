Úspešní Rómovia sa prihovorili žiakom

V rámci projektu Živé knižnice prišli dobrovoľníci väčšinou rómskej národnosti porozprávať o tom, ako sa môže aj človek z takého prostredia stať úspešným a napríklad aj precestovať celý svet.

7. máj 2019 o 9:28 Alexandra Janigová

ŽILINA. Na Základnej škole Slovenských dobrovoľníkov v Žiline sa minulý týždeň konalo podujatie pod názvom Živé knihy.

Rozprávali svoje príbehy

Hlavným zámerom podujatia bolo to, aby poukázali na úspešných a šikovných Rómov, ktorí žiakom rozprávali svoje príbehy. Hostia rómskej národnosti prišli priamo do tried medzi žiakov piateho až deviateho ročníka, ale zapojili sa aj tretiaci. Napriek mnohým prekážkam, ako je farba pleti, rasizmus, ťažkým sociálnym podmienkam, ale aj zdravotným problémom sa dokázali vo svojom živote posunúť tým správnym smerom. „Našim deťom sme chceli priblížiť, aby poznali aj ťažké prostredie, z ktorého vyšli. Aby si vedeli aj porovnať svoje podmienky a aby si uvedomili, čo všetko môžu dokázať. Aktivita sa volala Živé knižnice a bolo do nej zapojených päť štátov,“ priblížila aktivitu Mária Luptáková, riaditeľka Základnej školy Slovenských dobrovoľníkov.

Nemajú žiadne problémy

Prečítajte si tiež: V Trnovom posvätili devätnásťmetrovú zvonicu

Táto škola je známa aj tým, že vzala pod svoje krídla rómske deti zo zrušenej školy na Hollého ulici. „My nemáme s deťmi žiadny problém, rodičia fantasticky komunikujú a spolupracujú a sami sú radi, že ich deti k nám chodia. Aj tieto aktivity prispievajú k tomu, že sa deti akceptujú medzi sebou a vážia si jeden druhého.