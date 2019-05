Žilina nemá mestské múzeum. V najbližšej dobe sa to ani nezmení

O mestskom múzeu sa uvažovalo ešte za primátora Harmana, kedy sa hovorilo o priestore Burianovej veže. Z tohto projektu vzišlo a Žilina dodnes nemá múzeum, ktoré by prezentovalo históriu mesta ako takého.

7. máj 2019 o 9:24 Alexandra Janigová

ŽILINA. Krajské mesto Žilina nemá vlastné mestské múzeum, ktoré dnes majú už aj menšie mestá. Aj napriek tomu, že by ho ocenilo viacero Žilinčanov a bolo by prínosom aj pre turistov, ktorí navštívia najmä centrum mesta. Múzeum chýba aj historikovi a archivárovi Petrovi Štanskému.

Považské vzniklo ako mestské

„Mesto by malo mať vlastné múzeum, ako majú aj ďaleko menšie mestá. Dnešné Považské múzeum pôvodne vzniklo ako mestské múzeum v rokoch druhej svetovej vojny vďaka podpore mesta. Zbierky, ktoré kúpilo mesto alebo darovali občania, sa stali základom múzea a potom ich prevzalo dnešné Považské múzeum. Myšlienkou vzniku mestského múzea sa zaoberalo mesto už za primátorovania Slotu aj Harmana, ale z priestorových, finančných i iných dôvodov sa to neuskutočnilo. Jeho obsahom by mali byť dejiny mesta, zbierky pôvodného Mestského múzea – po dohode s VÚC – a Považského múzea. Problémom je priestor. Možno by vyhovovala stará radnica, kde aj pôvodné múzeum bolo,“ myslí si o problematike Štanský. Problém v tom, že mestu chýba múzeum, ktoré by mapovalo dejiny mesta, vidí aj Michal Chudík, historik, ktorý pracuje v Považskej galérii umenia.

„Žilina trpí stratou identity, súvisí to najmä s rýchlym rastom počtu obyvateľov v časoch komunizmu. Dnes väčšina Žilinčanov nevie o svojom meste a jeho bohatej histórii zhola nič. Riadne mestské múzeum by tak malo zastrešiť nielen prezentáciu minulosti mesta, ale aj jeho výskum a bádanie. Dodnes sa stále opakujú „mantry“ o dejinách Žiliny,