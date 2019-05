Chcú oživiť hádzanú v Žiline. Začnú s deťmi

Za novovznikajúcim klubom v stojí skupina okolo bývalej extraligovej hráčky Renáty Bartkovej.

3. máj 2019 o 16:23 Dominika Mariňáková

Jeden z mnohých odkazov zaradených do čiernej kroniky. Pre bývalú hádzanárku Renátu Bartkovú bol práve skromný oznam v novinách prvým spojením so Žilinou po dlhých rokoch. V minulosti spoznala toto mesto najmä vďaka hádzanej a dnes chce začať budovať jej budúcnosť.

„Nie som rodená Žilinčanka, nepoznám celú genézu hádzanej v Žiline. Rozprávala som sa však s ľuďmi, ktorí tieto informácie majú. Počiatky siahajú do 60-tych rokov, keď sa zakladal Slovan Malá Fatra,“ približuje niekdajšia extraligová hráčka, ktorá obliekala dres bratislavského Štartu, BCT Danubius, Dusla Šaľa či rodných Košíc.

Z východu najskôr zamierila do hlavného mesta na vysokú školu a odtiaľ ju práca v roku 2001 zaviala do Žiliny. „Pamätám si, že sa tu hádzaná hrávala, ako dorastenky sme sem chodievali. Výborná bola juniorská reprezentantka Inga Súľovská. Keď som prvýkrát po dlhom čase prišla do Žiliny, kúpila som si miestne noviny a našla správu o jej úmrtí. Šokovalo ma to, bol to veľmi smutný prvý stret so Žilinou,“ spomína Bartková.

Otvorené hodiny i letný tábor

V posledných rokoch sústredila svoju pozornosť predovšetkým na hokej, keďže obaja jej synovia ho hrávali.

„Prednedávnom sa však mladší syn Marián Váňa tiež rozhodol kvôli prístupu k odchovancom v klube skončiť. Bola som z toho rozčarovaná. Mám však desaťročnú dcéru, ktorá minulý rok začala hrávať hádzanú za Bytču. V Žiline totiž hádzaná nie je a ja som bola pracovne zaneprázdnená, nedokázala by som sa venovať klubovej činnosti.