Cieľom žilinskej kabíny je Európa. Zabojovať o ňu bude musieť v lige

Žilinčania majú len pár dní na fyzickú i psychickú regeneráciu.

2. máj 2019 o 17:57 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek

NITRA. Bola to futbalová dráma s nesmiernym obratom, ktorej chýbal už len šťastný koniec. Žilinskí futbalisti vo finále Slovenského pohára vstali z mŕtvych, po nevýraznom výkone v prvom polčase odohrali následne jednu z najlepších štyridsaťpäťminútoviek v tejto sezóne. Stretnutie, ktoré napokon dospelo až do penaltovej lotérie, prinieslo červeno-čiernu radosť a obrovský žlto-zelený smútok.

Dva góly? Čo z toho, vravel Balaj

Špeciálnu motiváciu mal Filip Balaj. Útočník, ktorý do Žiliny prišiel pred viac ako rokom práve z Nitry, patril medzi najlepších hráčov MŠK na ihrisku. Drel smerom dopredu, pomáhal defenzíve, dal dva góly. Ani to však nakoniec nestačilo.

„Sme smutní. Chalanov musím pochváliť, to, čo sme predviedli v druhom polčase, bolo výborné. A potom sa stane niečo takéto...,“ hovoril po zápase s emóciou, ktorú bolo počuť v hlase i vidieť na tvári.

Prvý gól dal v 50. minúte, druhým v 71. minúte vyrovnal stav stretnutia. Bok po boku nastúpil s Róbertom Boženíkom, ktorý sa stal druhým žilinským strelcom zápasu. „Mišo Škvarka výborne kopol dva rohy, ja som sa dvakrát dobre uvoľnil. Som rád, že mi to tam padlo, ale čo z toho,“ povedal Balaj na margo svojich presných zásahov. „S Robom sme sa v útoku stretávali už v lige, keď sme doťahovali nepriaznivé výsledky. Rád s ním hrám. Myslím, že dnes nám to spolu klapalo, aj keď v prvom polčase to tak možno nevyzeralo.“

Päťdesiaty ročník Slovenského pohára je síce minulosťou, ale ligový kolotoč sa točí ďalej. Šošoni majú len pár dní na to, aby sa zo stredajšieho výsledku oklepali: „Deň – dva budeme určite sklamaní. V nedeľu nás čaká ďalší zápas, ktorý budeme chcieť doma vyhrať. Po takomto stretnutí nebude jednoduché preladiť sa na ligu, ale sme profesionáli. Musíme zmobilizovať všetky sily, aby sme európsku súťaž do Žiliny doniesli.“

Boj o Európu pokračuje

Miestenka do Európskej ligy je bonusom k zisku Slovnaft Cupu. O jednu žltozelení prehrou prišli, ďalšiu môžu získať v lige. Musia však skončiť do tretieho miesta. „Chceli sme si Európu zabezpečiť víťazstvom vo finále, ale nevyšlo to. Potrebujeme dobre zregenerovať, vyčistiť si hlavy a ideme ďalej. Ideme bojovať o Európu, ktorú chceme doniesť do Žiliny. To sme si dali v kabíne ako cieľ. Máme to vo vlastných rukách,“ vravel v mixzóne kapitán Michal Škvarka.

V podobnom duchu sa vyjadril aj tréner Jaroslav Kentoš: „Máme pred sebou posledné štyri kolá a urobíme všetko pre to, aby sme to zvládli. Chalanom dnes nemám čo vytknúť, dali do toho všetko. Samozrejme, takáto prehra bolí.“

Vrátil sa i k momentom, ktoré duelu predchádzali. „Pred finále sme skôr uvoľňovali atmosféru. Máme mladé mužstvo a pred zápasom som mal aj ja sucho v ústach. Máme veľa mladých chalanov, ktorí ešte nezažili takéto zápasy, preto sme sa snažili uvoľniť atmosféru,“ povedal žilinský tréner.

Možno sa aj úplne nová skúsenosť viacerých hráčov v zostave podpísala pod výkon MŠK v prvom polčase. Po prestávke však Žilina podala úplne iný výkon. „Chalanom som cez polčas hovoril, že majú posledných 45 minút v pohári, nech do toho dajú všetko. Obrovsky sa teším, aký charakter ukázali.

Celkovo, videli sme fantastický zápas. Trnava bola lepšia v prvom polčase, my zase v druhom. Ukázali sme obrovský charakter, keď sme za stavu 0:3 nezložili zbrane. Vrátili sme sa späť do zápasu. Škoda, že sa nám nepodarilo streliť ďalší gól, pretože v závere sme mali navrch. Myslím si, že po treťom góle sme ešte mali zvýšiť intenzitu, no nebolo to jednoduché. Záverečné penalty sú lotéria a Trnava bola šťastnejšia,“ uzavrel.