Pohár pomedzi prsty. Šošoni nedokonali comeback

Na víťazstvo nestačili ani tri strelené góly.

1. máj 2019 o 21:41 Tomáš Hládek

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 4:3 po penaltách (2:0)

Góly: 20. Miesenboeck, 45.+ a 48. Markoski – 50. a 71. Balaj, 69. Boženík. Rozhodoval Pavlík, 6053 divákov. ŽK: Káčer, Anang - Košút, Miesenboeck, Lovat, Čonka, Pekár.

TRNAVA: Bolek (119. Rusov) – Turňa, Yilmaz, Abena, Miesenboeck (72. Pekár), Sloboda, Čonka, Markoski (75. Hing-Glover), Lovat, Košút, Janečka (107. Depetris).

ŽILINA: Volešák – Anang (106. Minárik), Kaša, Králik, Sluka – Diaz (46. Holúbek), Káčer, Škvarka – Boženík, Balaj (111. Pečovský), Mihalík (99. Bernát).

O prvé prerušenie hry sa postaral už po dvadsiatich sekundách Diaz, keď zahral na poliacej čiare rukou. V tretej minúte posielal nebezpečný prízemný center z pravej strany Boženík, no Balaj loptu netrafil. O tri minúty prepadla lopta Slukovi, ale Králik v poslednej chvíli zastavil prenikajúceho Markoskiho. Po následnom rohu už jasali fanúšikovia Trnavy, keď lopta skončila v žilinskej bráne, ale ich radosť zastavila zdvihnutá zastávka čiarového rozhodcu. V úvodnej desaťminútovke mali loptu na svojich kopačkách častejšie hráči v žlto-zelenom, avšak, nebezpečnejším tímom bol Spartak. Potom bola hra na chvíľu prerušená kvôli pyrotechnickej vložke fanklubov. V 17. minúte rozhodca Pavlík prvýkrát siahol po žltú kartu, keď Košút pristúpil ruku Boženíkovi. O tri minúty Diaz zbytočne daroval loptu súperovi po odvrátení štandardky, k tej sa dostal v pokutovom území Miesenboeck a prízemnou strelou na bližšiu tyč otvoril gólový účet finále – 1:0.

V 23. minúte zahrával štandardku z dobrej pozície Škvarka, ale jeden z hráčov v múre zblokoval strelu na roh. Následné minúty sa o vzruch na ihrisku starali predovšetkým fanúšikovia Trnavy, keď hrala bola viackrát prerušená kvôli používaniu pyrotechniky. V 40. minúte rozhodca Pavlík prerušil hru, keď bol po niekoľkýkrát v stretnutí atakovaný bránkový rozhodca rôznymi predmetmi. V 42. minúte sa nebezpečne predral do pokutového územia Yilmaz, no jeden zo Žilinčanov jeho pokus v poslednej chvíli zblokoval. Posledná minúta prvého polčasu priniesla nádhernú strelu Miesenboecka, ktorú Volešák s veľkou námahou vyrazil. Následne sa opäť blysol Volešák, keď zmaril pokus jedného z hráčov v bielych dresoch. V nadstavenom čase prvého dejstva opäť lacno stratil loptu Diaz, tú mu zobral Markoski, prešiel poľahky cez Králika a Volešák už jeho pokus zachytiť nestihol – 2:0. Trnavčania šli do šatní za zaslúženého dvojgólového vedenia.

Do druhého polčasu nahradil Diaza na ihrisku Holúbek. V 48. minúte žilinská obrana nepristúpila k Markoskimu a ten obaľovačkou z ľavej strany po teči zvýšil vedenie Trnavčanov- 3:0. O dve minúty Škvarka načechral roh na hlavu Balaja a ten hlavičkou do protipohybu Boleka vykresal iskierku nádeje pre žlto-zelených – 3:1. Žilinčania po kontaktom góle ožili a hrozili najmä po centrovaných loptách, no hlavičky Balaja a Králika ďalšie góly nepriniesli. Po hodine hry Žilinčania dusili Trnavčanov na ich polovici, ale väčšia šanca neprichádzala. V 64. minúte bol faulovaný pred pokutovým územím Boženík a hosťom sa núkala štandardná situácia zo zaujímavej pozície. Káčer však prízemnou strelou trafil len Janečku v múre.

O osem minút po centri Sluku v poslednej chvíli odvrátil loptu do bezpečia jeden zo stopérov. Po následnom rohu a zmätku v trnavskom pokutovom území sa lopta dostala na kopačku Boženíka, ktorý prekonal Boleka prízemnou strelou – 3:2. Comeback Žiliny dokonal v 70. minúte po rohovom kope Balaj, ktorý hlavičkou nedal Bolekovi šancu – 3:3. Po vyrovnaní nechcel ani jeden z celkov spraviť zbytočnú chybu a to sa prejavilo aj na obraze hry, ktorá sa odohrávala prevažne medzi šestnástkami. V 81. minúte hlavičkoval z nebezpečnej pozície Yilmaz, avšak lopta skončila vo Volešákovom náručí.

Predĺženie načala strela Pekára z diaľky, ktorú Volešák vytlačil na roh. Žilinčania aj naďalej skúšali hľadať centrami hlavu Balaja, čo sa však Slukovi a Anangovi nedarilo. V 101. minúte Boženík sklepol loptu Škvarkovi, ktorého pokus z halfvoleja letel nad bránu Trnavy.

Úvod druhého predĺženia prinášal viacero nepresností na oboch stranách a väčšie šance si ani jeden z celkov nedokázal vypracovať. V 120. minúte ešte pohrozil nepresnou strelou z voleja Depetris. Ani tá však ďalší gól nepriniesla, a tak duel putoval do penaltového rozstrelu. V penaltovom rozstrele sa šťastena usmiala na Spartak, ktorý oslavuje víťazstvo v Slovnaft Cupe 2018/2019.