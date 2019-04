Pre Makroteam sa sezóna skončila

Tretie miesto obsadili hráči Wild Boys.

30. apr 2019 o 19:35 Tomáš Hládek

Wild Boys Bratislava – ŠK Makroteam Žilina 3:2 (1:2)

Góly: 20. (vl.) Everton Borges, 34. (vl.) Martin Baláž, 41. Matejov – 5. (vl.) Štrbák, 14. André Luiz. Rozhodovali Budáč a Bohun, 100 divákov. ŽK: Zdráhal A. (WILD BOYS).

ŠK MAKROTEAM: Kováč – Hudek, Krištofík, Wellington Torres, Aderson Riquinho, André Luiz, Everton Borges, Zaťura, Baláž, Lucian Ferreira.

Úvod sa niesol v znamení hráčov domáceho celku, ktorí však svoje šance premeniť nedokázali. Vedenia sa tak ujali hráči Žiliny, keď si loptu zrazil do vlastnej siete Štrbák. Iniciatíva tak bola naďalej na hráčoch Wild Boys a hostia hrozili prevažne z brejkov. V 14. minúte bolo 2:0 pre žlto-čiernych, keď Kušníra v bráne Bratislavčanov prekonal André Luiz. To ešte Žilinčania nevedeli, že André Luiz bol hráčom, ktorý otvoril gólový účet Žiliny v sezóne 2018/2019 a zároveň ho aj uzatvoril, pretože po tomto góle sa hostia už strelecky odmlčali. Dôležitý moment sa odohral v závere polčasu, keď sa domácim futsalistom podarilo znížiť na rozdiel jedného gólu.

Po zmene strán hrozili Žilinčania opäť z brejkov a mali niekoľko dobrých príležitostí na navýšenie rozdielu skóre. To sa však hosťom nepodarilo a domáci vyrovnali v 34. minúte. Makroteam po piatykrát v rade nedokázal priviesť zápas do víťazného konca a druhé stretnutie o bronz šlo do predĺženia. V ňom sa ujali rýchleho vedenia domáci, keď Kováča prekonal Matejov. Hostia sa následne odhodlali k hre bez brankára, avšak v tej sa trápili a vyrovnať už nedokázali. Bronz tak získali hráči bratislavského celku Wild Boys, Makroteam obsadil konečné štvrté miesto.

Dušan Dobšovič (ŠK Makroteam Žilina): „Po piatykrát v rade sme nezvládli záver zápasu a prehrali dobre rozohratý duel. Aj v druhom zápase o bronz sme mali hru pod kontrolou, viedli sme 2:0 a do 17. minúty to bola jasná záležitosť. Avšak keď prišli hlúpe polovlastné góly v našej sieti, opäť sme "odišli" v hlavách. Napriek tomu sme mali v druhom polčase opäť niekoľko brejkových situácií, ktoré sme vo finálnej fáze neriešili správne. Nepríjemným vyvrcholením bolo trápenie počas hry bez brankára v predĺžení po inkasovanom treťom góle. Súperovi gratulujeme k ich historickému úspechu, zrejme o niečo viac chceli vybojovať medailu po prehre v semifinále. Nám nezostáva iné, len si interne zhodnotiť sezónu s nevydareným záverom play-off a rozhodnúť sa, čo a ako ďalej.“