Karate Grand Prix Žilina opäť lámala rekordy

Turnaj bol zároveň záverečným podujatím Stredoslovenského pohára klubov.

30. apr 2019 o 17:51 KK Žilina

V sobotu 27. apríla sa v športovej hale na Rosinkách uskutočnila ďalšia edícia turnaja KARATE GRAND PRIX ŽILINA. Toto podujatie každý rok láme svoje rekordy a výnimkou nebol ani ten aktuálny. 55 klubov, 539 štartujúcich a 675 štartov. Toto sú nové rekordné čísla Grand Prix Žilina.

Domáci Karate Klub AC UNIZA Žilina, ktorý bol zároveň organizátorom podujatia, si v konkurencii domácich aj zahraničných klubov počínal vynikajúco a ziskom siedmich zlatých, dvoch strieborných a ôsmich bronzových medailí obsadil v celkovom hodnotení klubov skvelé tretie miesto. V hodnotení samotného športového zápasu to znamenalo pozíciu ešte o jednu priečku vyššiu.

Turnaj bol zároveň záverečným podujatím Stredoslovenského pohára klubov, v ktorom Žilinčanom patrila konečná piata priečka spomedzi 62 klubov.

Výsledkový servis Grand Prix Žilina 2019

1. miesto (Víťazi Grand Prix Žilina 2019): Bello Alexander - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34 kg pokročilí, Duďjaková Sára - Kumite kadetky 14-15 rokov nad 54 kg, Hoľan Andrej - Kumite muži Open, Hrnková Sára - Kumite ženy Open, Pechota Jakub Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35 kg pokročilí, Pevalová Miroslava - Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59 kg, Tabačková Terézia - Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov do 37 kg pokročilé.

2. miesto: Dršková Nella - Kumite dievčatá 6-7 rokov do 28 kg, Kožák Karol - Kumite juniori 16-17 rokov do 68 kg.

3. miesto: Bodnár Oliver - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26 kg pokročilí, Bodnár Oliver - Kata mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí, Kočuta Matej - Kumite chlapci 6-7 rokov do 22 kg, Kočuta Michal - Kumite kadeti 14-15 rokov do 52 kg, Králik Tomáš - Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 55 kg, Krempaský Maximilián - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34 kg pokročilí, Pavlovič Mário - Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30 kg pokročilí, Pyšný Jakub - Kata chlapci 5 rokov.

Majstrovstvá Slovenskej republiky v Shito Ryu Karate

V sobotu 20. apríla sa v Dunajskej Strede konali MSR v Shito ryu karate, ktoré boli zároveň nominačným turnajom na ME v tomto štýle. Tie sa budú konať od 14. do 16. júna v rumunskom Arade. Naša minivýprava získala jedno zlato a jedno striebro. Majsterkou SR v kategórii kumite dievčatá 10-11 rokov (+45 kg) sa stala Stella Bytčanek a druhé miesto obsadil Martin Krempaský, ktorý bojoval v kategórii Kumite chlapci 10-11 rokov (-36kg). Dve piate miesta pridali Maximilián Krempaský a Mário Pavlovič.