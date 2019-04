Šéf žilinskej nemocnice: Pokiaľ tu budem ja, žiadne oddelenia sa rušiť nebudú

Zhovárali sme sa s riaditeľom Fakultnej nemocnice Žilina Igorom Stalmašekom.

30. apr 2019 o 11:19 Michal Filek

Ako hodnotíte návrh stratifikácie nemocníc z pohľadu FNsP Žilina?

"Je to návrh, ktorý išiel z ministerstva zdravotníctva do medzirezortného pripomienkovania. My sme s ním neboli nejako špeciálne oboznámení. O podrobnostiach sme sa dozvedeli, až keď sme si ten materiál prečítali. Máme k nemu mnoho pripomienok. Osobne si myslím, že tento materiál dozná ešte veľmi veľa zmien.

Pýtam sa, prečo máme štyri národné nemocnice, keď máme jeden národný hokejový tím? Prečo má mať národnú nemocnicu, aj keď to v návrhu nie je uvedené, pravdepodobne Martin aj Banská Bystrica, ktoré nie sú veľkosťou veľmi rozdielne oproti žilinskej nemocnici?

Pritom Banská Bystrica nie je ani univerzitnou nemocnicou... Samozrejme, že niektoré výkony, ktoré tieto nemocnice robia, sú viac špecializované. Majú na to vybavenie a aj historicky sa budovali a vykonávali sa tam takéto špecializované zákroky. Ale napriek tomu je členenie uvedené v návrhu naozaj na diskusiu."

Prečítajte si tiež: Naša nemocnica

Hrozí, že prídete aj o niektoré dôležité oddelenia. Čo bude s takými, ktoré nie sú spomenuté v návrhu pre našu regionálnu nemocnicu?

"Podľa tohto návrhu zákona, pokiaľ by bol schválený, by sa museli na odbornosti, ktoré nie sú v tomto návrhu uvedené, ale vykonávame ich, lebo máme na to dostatočný počet pacientov a vieme ich odborne vykonať, vytvoriť kompetenčné centrá.

V prípade Žiliny ide však až o 14 odborností, ako je neurochirurgia, oftalmológia, onkológia, pediatrická ortopédia a mnohé ďalšie. To ideme žiadať v rámci Slovenska o stovky kompetenčných centier? Načo by bolo takéto členenie dobré?"

Chcete tým povedať, že by tieto pracoviská nemohli byť súčasťou nemocnice?

"Mohli, ale museli by sme o ne osobitne požiadať poisťovne. A v takom prípade sa môže stať všeličo... Aj keď nepredpokladám, že by ich poisťovne nezazmluvnili, pretože tie výkony by nemal reálne kto robiť. Napríklad taká onkológia u nás ošetrí ročne 32-tisíc ľudí alebo oftalmológia 26-tisíc.

Naša neurochirurgia bola vyhodnotená ako jedna z najlepších na Slovensku, ktorá dokáže urobiť takmer taký istý počet operačných výkonov ako neurochirurgia v Bratislave. Toto sú oddelenia, ktoré sa nedajú nahradiť tým, že by ich len tak niekam presťahovali, nech sa tá nemocnica bude volať akokoľvek. To ani nemôže byť predsa cieľom stratifikácie."

Ale návrh zákona presne o tomto hovorí.

"Ten zákon ako keby chcel do určitej miery znížiť význam týchto regionálnych nemocníc. Keď hovorím regionálnych, tak mám namysli najmä tie, ktoré sú v krajských mestách.