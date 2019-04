Pre odpočinok tela aj duše nemusíte vôbec cestovať do ďalekého zahraničia

V blízkom okolí Žiliny je nádherné malé mestečko Rajecké Teplice s bohatou kúpeľníckou históriou, kde nájdete relax a pohodu. Presne tam sa nachádza aj Wellness hotel Diplomat ****.

29. apr 2019 o 14:09

Plánujete dovolenku, no stále váhate aký typ zvoliť? Snívate o výlete k moru alebo preferujete aktívny odpočinok v horách, aby ste aspoň na chvíľku zabudli na každodennú rutinu a problémy? Na kopčeku nad mestom, obklopený nádhernými vrchmi Malej Fatry so skalnatými výbežkami, leží hotel s prekrásnym výhľadom. Rozsiahle okolité lúky s pasúcimi sa koňmi, turistické chodníčky na vrchol slnkom zaliatych skál alebo do hĺbky lesov môžu priniesť tú správnu dávku energie.

Ak nie ste vyznávačmi prírodných krás a máte skôr chuť iba tak polihovať na ležadle pri žblnkajúcom prúde vody, kúpať sa v slnečných lúčoch s iskrivým osviežujúcim nápojom v ruke alebo si vychutnávať absolútne relaxačný moment pri masáži s fantastickým voňavým olejom, aj v tom prípade je Wellness hotel Diplomat**** pre Vás ideálne miesto. Svojim 20m dlhým design bazénom s tryskami, chŕličmi a tropickým dažďom vytvorí tú správnu oddychovú atmosféru.

Máte svoju rodinku a myslíte si, že s deťmi sa nedá užiť si fantastický relax a oddych? Omyl! Priveďte ich do Wellness Hotela diplomat****a zažite spolu s nimi krásne chvíle. Počas letných mesiacov sú k dispozícii animátori, ktorí sa postarajú, aby sa drobci nenudili, ale naopak, aby sa vyšantili na čerstvom vzduchu a vytvorili si skvelé zábavné spomienky. Átrium hotela s preliezačkami, detský kútik, bazén, okolité polia a lesy sú skvelým priestorom na nové dobrodružstvá.

Rajecká dolina ponúka nespočetné možnosti na turistiku. Na okraji Strážovských vrchov sa vypína zrúcanina hradu Lietava, ktorá patrí k najrozsiahlejším a najnavštevovanejším zrúcaninám na Slovensku. V neďalekej obci Rajecká Lesná sa zase nachádza unikátne dielo majstra Jozefa Pekaru, je ním jedným z najväčších vyrezávaných betlehemov v Európe. Majster nádherne vyrezal do lipového dreva celé Slovensko, zobrazil symbolizujúci život, kultúru, remeslá a spôsob života slovenského národa. Všetky postavy sa pohybujú, pracujú a aj zabávajú. Neodmysliteľnou súčasťou doliny je rázovitá slovenská obec Čičmany so svojou známou architektúrou.

Ďalšie možnosti pre aktívny oddych priamo v hotelovom zariadení sú tenisový kurt, požičovňa bicyklov, bowlingové dráhy, kardio fitness zóna, biliard či stolný futbal.

Viete, čo je však na Wellness Hoteli Diplomat**** najlepšie? Môžete tu robiť čokoľvek, no ak sa Vám nechce, nemusíte tu robiť vôbec nič. Tím šikovných ľudí v hoteli sa postará, aby ste sa cítili fantasticky, bezstarostne, uvoľnene. Vám zostane na práci iba sa započúvať do šumu vetra v korunách stromov, popíjať limonádu, vo večernom šere si sadnúť na terasu a ochutnať grilované špeciality majstrov kuchárov. Dokonca pre najintímnejšie zážitky a chvíle, ktoré by ste chceli stráviť iba so svojím partnerom, hotel ponúka nádherný priestor VIP terasy, kde si môžete užiť grilovačku alebo romantickú večeru pri západe slnka v úplnom súkromí.

Wellness Hotel Diplomat**** ponúka širokú ponuku pobytových balíkov, medzi ktorými si každý nájde niečo pre seba. Kombinácia lásky a rôznorodých kulinárskych zážitkov je ideálna ako v živote, tak v našom pobytovom balíku. Romantika pri príchode v podobe fľaše sektu, slávnostná štvorchodová večera len pre vás dvoch…to je len malá ochutnávka pobytu Láska cez žalúdok. Dotyk ticha, krásy a relaxu je pobytom, kde starosti bežného dňa necháte za dverami nášho hotela. Ticho a relax sú v dnešnej dobe dôležité rovnako pre dušu i telo. Symbióza kvalitného wellness, masáží, kozmetického ošetrenia sú tým najlepším zdrojom energie. Rodinný pobyt tvoria spoločné chvíle, spoločné spomienky. Všetci za jedného, jeden za všetkých. Pri tomto pobytovom balíku sme mysleli na to, aby bol každý člen rodiny spokojný, preto zahŕňa okrem iného masáže pre veľkých i malých.