Etnologička Katarína Nádaská: Lásku si v minulosti poisťovali prípravou magických jedál a nápojov

Dobrou príležitosťou na magické vynútenie si lásky bolo pohostenie počas Veľkej noci a stavania mája.

30. apr 2019 o 18:53 Branislav Koscelník

Získať si srdce človeka v dnešnej dobe? Často stačí vyvinúť aktivitu na sociálnej sieti a zapáčiť sa dobre miereným komentárom. Alebo sa vybrať diskotéku, či na hľadanie partnera využiť špecializované zoznamovacie agentúry.

Nebolo to tak dávno, keď na získanie priazne a lásky osoby bolo treba použiť hoci aj mágiu a čary. Predsa len v minulosti na randenie nebol ešte priestor, všetky vzťahy boli pod kontrolou celej dediny a do výberu partnera mali čo povedať aj rodičia.

Ak bolo treba získať na svoju stranu náklonnosť osoby opačného pohlavia, nezriedka sa siahlo po magických úkonoch. V nedávnych storočiach ľudia verili, že keď využijú správne prostriedky a magické úkony sú dobre načasované, sila ľúbostných praktík dokáže získať lásku osudom určeného partnera.

Nápoj lásky

Minulé generácie veľmi často siahali po výrobe nápoja lásky. Etnologička Katarína Nádaská upozorňuje, že nápoje a jedlá, ktoré mali zasiahnuť srdce vyvolenej osoby, boli kedysi bežnou magickou praktikou a používali sa po celom území Slovenska. Častejšie ju využívali dievčatá.

„Magická prax hovorila o tom, že je potrebné mládencovi podať nápoj, alebo potravu s obsahom dievčenských výlučkov, teda niečo z tela dievčaťa. Stačilo, keď sa do fľaše alebo pohára s pálenkou alebo vínom dala kvapka menštruačnej krvi. Pálenka sa ponúkla vyvolenému mužovi,“ opisuje kedysi bežné praktiky Katarína Nádaská. Pritom na posilnenie účinku sa používali aj odvary z mandragory, z húb a z mnohých iných rastlín.

Erotická mágia využívala princíp podobnosti, to znamená, že kúsok ženy zastupuje ženu ako celok. „Ak sa podarí dostať kúsok ženy do muža, muž sa na inú ani nepozrie a bude túžiť iba po tej jednej jedinej, ktorej kúsok nosí v sebe. Menštruačná krv, sliny a pot boli najčastejším a najrozšírenejšími zložkami jedál a nápojov lásky,“ vysvetľuje fungovanie magických praktík etnologička.

Mágia pri stavaní mája

Dobrou príležitosťou na počarovanie bola Veľká noc a stavanie mája, keď mládenci sami prišli k domu dievčaťa a za vyoblievanie, či postavenie mája sa bolo treba odvďačiť pohostením.

„V domácnostiach, kde už bol vzťah medzi mládencom a dievčaťom bližší, tak mládenca pozývali na raňajky dnu do domu, dostal najesť praženicu, štamperlík pálenky, alebo koláč. V ostatných prípadoch gazdiná a dievčina vyniesla pohostenie na dvor.“

Katarína Nádaská poznamenala, že príprava pokrmov a nápojov lásky musela byť pod dohľadom „odborníkov“. Vyrábali sa za prítomnosti bosorky alebo bosoráka, ktorý ovládal magické praktiky. Používali sa pri tom zaklínania a zariekania.

„Láskychtivá dievčina stala nahá, na jej čele sa rozbili vajíčka, ktoré stiekli po tele. Bosorka ich zachytila do rajničky a z týchto vajíčok sa potom pripravila praženica,“ opisuje jeden z úkonov na počarovanie mládencovho srdca.

A pridáva aj ďalšie. „Niekde dávali mládencom do jedla soľ, ktorú mala v papieri zabalenú so sebou prvorodička pri pôrode, len za týmto magickým účelom. Žena mala pri pôrode bolesti, a keď sa tým jedlom posolilo, mládenec mal pociťovať rovnaké bolesti, keď nebol v prítomnosti tej dievčiny. Žena mohla na varenie použiť vodu, ktorej sa pred tým umyla a z nej potom varila jedlo. Mládenec nič netušiac jedlo zjedol a mal pocítiť neodolateľnú túžbu po žene.“

Fungujú dodnes

V úkonoch lásky hrali dôležitú úlohu aj vlasy a chĺpky. „Keď dievčina túžila po mládencovi, stačilo, aby mu odtrhla jeden vlas a dala ho do osiky. Osika sa triasla pri každom najmenšom vetre, aj mládenec sa mal triasť za ňou. Vlásky a chĺpky sa tiež spálili na popol a štipka popola sa pridala do jedla, do nápoja, alebo sa zašila do odevných súčastí, všetko len preto, aby sa získala láska muža,“ pokračuje etnologička vo vymenovaní praktík ľudí tradičnej spoločnosti.

Takéto magické úkony sa robili aj na utuženie ľúbostného vzťahu v časoch, keď sa partneri museli na čas odlúčiť. Najmä ženy sa usilovali docieliť, aby muži na nich mysleli dňom i nocou.

Katarína Nádaská si všíma, že praktiky boli založené na silnej viere ovplyvniť vývoj udalostí, ľudia sa na nich spoliehali a prenikli aj do dnešných čias. „Magické postupy stále fungujú a aj v 21. storočí je veľa ľudí, ktorí ich vykonávajú a veria im.“