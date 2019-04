Regionálny futbal: Bánová, Stráňavy i Belá nadeľovali štvorky

Višňové zdolalo Zborov rozdielom triedy.

29. apr 2019 o 10:26 Tomáš Hládek

IV. liga: Rajec otočil zápas so Žabokrekmi

OŠK Stráňavy – OFK Teplička nad Váhom 4:0 (2:0)

Góly: 32. Remek, 34. a 80. Lajš, 68. Zajac. Rozhodoval Kuteľ, 200 divákov. ŽK: Janči L., Pleva – Kořínek, Gajdošík, Beniač. ČK: 80. Jánošík.

STRÁŇAVY: Sága – Bukovčan, Janči M., Janči L. (86. Ďanovský), Ivan (83. Brezáni), Ďuratný, Zajac, Pleva (88. Hreus M.), Remek (72. Ondák M.), Lajš, Chrachala (75. Hanuliak).

TEPLIČKA: Kořínek – Surma, Maliňák, Beniač, Jánošík, Mrázik (72. Gajdošík), Blaščik, Bugala, Labuda (14. Šutovský), Rybárik, Dzirbík.

Šláger 19. kola IV. ligy Sever postavil proti sebe Stráňavy a Tepličku. Domáci futbalisti boli od úvodu aktívnejší a odmenou im bol prvý gól Remeka v 32. minúte. Navyše, o dve minúty potrestal chybu obrany hostí Lajš. Po zmene strán zvyšoval na 3:0 Zajac. Desať minút pred koncom putoval pod sprchy Jánošík a hostia tak definitívne prišli o šancu s výsledkom niečo spraviť. Víťazstvo Stráňav prikrášlil ešte druhým gólom v zápase Michal Lajš. Zdá sa, že kríza Baníku zo začiatku jarnej časti je zažehnaná. Naopak, Teplička nevyhrala piaty zápas v rade.

Bánová – Rosina 4:0 (2:0)

Góly: 15. Švikruha, 27. Štefánik, 56. Mráz, 90. Jasenovský. Rozhodoval Botka, 300 divákov. ŽK: Turský.

BÁNOVÁ: Kosa – Lazar (58. Kincl), Cisárik, Ďuratný (78. Hruška), Štefánik, Kubena, Mráz (88. Krajiček), Horecký, Jasenovský, Švikruha, Ďurica (73. Harman).

ROSINA: Jurčenko – Tabak, Líška, Hruboš, Kadik, Riecky, Turský, Gajdoš M. (55. Polóni), Pudík, Struhál, Kubík (72. Stebel).

Na derby medzi Bánovou a Rosinou sa prišla pozrieť slušná návšteva 300 divákov, ktorí videli prvý gól už v 15. minúte, keď Jurčenka prekonal Švikruha. O dvanásť minút bolo 2:0, keď sa presadil Štefánik. V druhom polčase sa obraz hry nemenil a góly padali len do rosinskej brány. Po jedenástich minútach zvýšil vedenie Bánovej Mráz. Bodku za jasnou výhrou domácich dal v záverečných sekundách Jasenovský. Bánová s prehľadom zvíťazila.

Rajec – Žabokreky 2:1 (0:1)

Góly: 54. Kordiš, 69. Rybár – 33. Musonda. Rozhodoval Halfar, 150 divákov. ŽK: Kordiš, Gabaj – Šulan, Povinec.

RAJEC: Fraštia – Hnát, Hájek, Drahno, Sudor (82. Paulini), Rybár (89. Očko), Cúg, Miko, Person (86. Dubeň), Kordiš (90. Bujný), Gabaj (75. Jeťko).

Žabokreky vstúpili do zápasu v Rajci ideálne, keď bol góle Zambijčana Kennetha Musondu z 33. minúty viedli. Domáci svoju snahu pretavili na gól v druhom polčase. V 54. minúte najskôr vyrovnal Kordiš a o 15 minút poslal Rajec do vedenia Rybár. Ďalší gól už stretnutie neponúklo, a tak si Rajec zapisuje do tabuľky tri body.

Ostatné výsledky: Staškov – Makov 0:1, Dolný Kubín – Bobrov 1:0, Diviaky – Závažná Poruba 3:1, Belá-Dulice mala voľno.

1. Bánová 17 13 1 3 53:19 40

2. Stráňavy 18 8 3 6 35:23 30

3. Dol. Kubín 18 8 4 6 27:27 28

4. Belá-Dulice 17 7 5 5 34:36 26

5. Rosina 18 8 2 8 28:32 26

6. Teplička 18 7 4 7 26:24 25

7. Staškov 18 7 4 7 43:42 25

8. Makov 17 6 4 7 27:28 22

9. Rajec 17 6 3 8 28:30 21

10. Žabokreky 18 5 5 8 21:27 20

11. Z. Poruba 17 5 5 7 26:40 20

12. Bobrov 17 5 3 9 20:29 18

13. Diviaky 18 5 3 10 30:41 18

V. liga: Strečno s Varínom si body podelili

Predmier – Turzovka 2:2 (1:1)

Góly: 1. Šebík, 89. Pobijak M. – 23. Maslík, 67. Šmahajčík. Rozhodoval Majerčík, 150 divákov. ŽK: Pistovčák T., Pobijak M. – Hudek.

PREDMIER: Uríček – Husár, Klus T., Martinka (60. Rosa), Pobijak M., Pistovčák S., Praženica, Pistovčák T., Bačík, Šebík, Pobijak A.

V Predmieri videlo 150 divákov výborný zápas. Domáci futbalisti išli do vedenia už po päťdesiatich sekundách, keď po rýchlu akciu zakončil Šebík – 1:0. Hostia vyrovnali v 23. minúte, keď domáci nechali nepokrytého Maslíka a ten strelou z hranice šestnástky vyrovnal. V 67. minúte nevyšla Predmieru štandardná situácia, k lopte sa dostal po kombinácii Šmahajčík, ušiel domácim a Turzovka viedla. Záverečných 20 minút sa nieslo v réžii Predmiera, ktorý sa hnal za gólom. Ten prišiel až v samotnom závere, keď vyrovnal Michal Pobijak. Zápas, ktorý sa hral vo vysokom tempe, priniesol spravodlivú remízu.

Strečno – Varín 0:0

Rozhodoval Šottník, 120 divákov. ŽK: Kormančík – Lopušan, Kubala.

STREČNO: Matejčík – Bielik, Beháň P., Syrovatka (81. Kocian), Ilovský, Oberta, Beháň J., Kosa, Ceplák (18. May), Melo, Čičmanec (68. Kormančík).

VARÍN: Ružička – Repáň, Lopušan, Koňušiak (87. Chebeň), Zimen, Williger, Kadrliak, Hruška P., Ferjanec, Cvacho, Kubala (46. Rendek).

V derby zápase sa hral od úvodu vyrovnaný zápas medzi šestnástkami. Strečno malo mierne navrch, ale prevahu do gólov nepretavilo. Naopak, v 80. minúte šiel sám na brankára hosťujúci Hruška, ale svoj nájazd nepremenil. Derby prinieslo bezgólovú, no spravodlivú remízu.

Višňové – Zborov nad Bystricou 3:0 (1:0)

Góly: 34. a 72. Sventek, 65. Tandara. Rozhodoval Valíček, 100 divákov. ŽK: Kučerík, Rusnák (ZBOROV).

VIŠŇOVÉ: Vereš – Kočiš (84. Majtán), Minarčik, Štefunda, Mano, Majtanik, Ťažký, Došlík, Sventek, Štefanica A. (83. Štefanica O.), Tandara (78. Kurucár).

Prvý polčas sa domáci hľadali, no boli aktívnejším celkom na ihrisku. V 34. minúte ušiel obrane Zborova Sventek a lobom poslal Višňové do vedenia. Ďalšie šance v prvom polčase ostali nevyužité. Po dvadsiatich minútach druhého polčasu vyrážal Kučerík Došlíkovu strelu len pred Tandaru a ten doklepol do prázdnej brány. Potom sa brankár hostí zranil a musel ho nahradiť Šustek. Ten si dlho čisté konto neudržal, pretože už po minúte Došlík našiel Sventeka, ktorý prízemnou strelou k tyči zavŕšil zaslúžené víťazstvo Višňového na 3:0.

Belá – Bytča 4:0 (3:0)

Góly: 4. Mihalčatin, 12. a 51. Mintách, 27. Šipčiak R. Rozhodoval Matejčík, 200 divákov. ŽK: Šichman.

BELÁ: Tichák – Švec, Šipčiak R., Laščiak, Kubík, Špirka, Žingora (78. Kopera), Mintách (71. Kvasnica), Ševčík, Mihalčatin (86. Sekerka), Macho.

BYTČA: Porubčan – Čikota, Gašperík, Gajdošík, Hrtánek, Pavlík (46. Janásek), Schwarz, Malík, Špánik, Šamaj, Šichman.

Belá sa po sérii zlých výsledkov chytila a v zápase proti Bytči bola v roli favorita. Domáci túto úlohu naplnili už v prvom polčase, keď po góloch Mihalčatina, Mintácha a Rudolfa Šipčiaka viedli 3:0. V druhom polčase ešte prikrášlil jednoznačné víťazstvo Belej druhým gólom v stretnutí Mintách.

Kysucké Nové Mesto – Kotešová 1:0 (1:0)

Gól: 43. Planeta. ŽK: Beliančin, Bugáň, Kačáni, Kubala (KNM), ČK: 63. po 2. ŽK Beliančin (KNM). Rozhodoval Náther, 150 divákov.

KOTEŠOVÁ: Polko – Stískala, Jandačka, Daniš, Bujný (40. P. Kendy), Mozolík, R. Kendy, Krajči, Tabak, Valášek, Budiský.

Kysucké Nové Mesto ide krôčik po krôčiku za postupom. Pomáha mu k tomu aj skúsený Rastislav Planeta, ktorý jediným gólom zabezpečil tri body pre domáci celok.

Ostatné výsledky: Vysoká nad Kysucou – Skalité 1:0, Čierne – Oščadnica 2:0.

1. KNM 19 13 3 3 39:10 42

2. Vysoká n. K. 19 11 3 5 53:27 36

3. Višňové 19 9 6 4 31:18 33

4. Belá 19 9 4 6 42:42 31

5. Bytča 19 10 0 9 46:40 30

6. Strečno 19 9 3 7 30:29 30

7. Čierne 19 9 1 9 37:33 28

8. Kotešová 19 9 1 9 34:34 28

9. Turzovka 19 8 4 7 47:46 27

10. Predmier 19 7 2 10 32:32 23

11. Skalité 19 6 3 10 30:38 21

12. Varín 19 6 3 10 17:29 21

13. Zborov 19 5 2 12 19:49 17

14. Oščadnica 19 4 1 14 24:55 13